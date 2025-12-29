Смертельный яд внезапно оказался бессилен: в природе нашлось существо, которому он не страшен

Прудовые лягушки поедают шершней без отравления — данные Университета Кобе

Некоторые виды амфибий обладают неожиданной устойчивостью к ядам, которые считаются крайне опасными для других животных. Новое исследование японских учёных показало, что привычные прудовые лягушки способны охотиться на шершней, не испытывая серьёзных последствий. Более того, они делают это регулярно и весьма успешно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лягушка и шершень

Эксперимент с опасной добычей

В центре внимания исследователей оказались обыкновенные прудовые лягушки Pelophylax nigromaculatus, широко распространённые в Восточной Азии. Учёные решили проверить, как эти амфибии реагируют на контакт с насекомыми, чьи укусы считаются одними из самых болезненных и токсичных в природе.

В рамках эксперимента лягушкам предлагали добычу трёх разных видов шершней. Среди них был и азиатский гигантский шершень (Vespa mandarinia) — насекомое, известное своим мощным ядом и агрессивным поведением. Именно этот вид считается особенно опасным для мелких млекопитающих и даже может представлять угрозу для человека.

Укусы в язык и глаза не остановили охоту

Во время охоты шершни активно защищались. Они жалили лягушек в наиболее чувствительные зоны — язык, губы и даже глаза. Однако в подавляющем большинстве случаев это не мешало амфибиям завершить атаку и проглотить добычу.

Результаты оказались впечатляющими. Уровень успешной охоты составил от 79% при встрече с гигантским шершнем до 93% при охоте на японского жёлтого шершня. Даже после укусов лягушки не демонстрировали признаков серьёзного отравления или утраты подвижности.

Почему яд шершня смертелен для мышей

Для сравнения учёные привели данные лабораторных исследований. Известно, что яд одного укуса азиатского гигантского шершня, введённый внутривенно, способен убить мышь массой около 270 граммов. Токсин воздействует на нервную систему и сердечно-сосудистые функции, вызывая быстрые и тяжёлые последствия.

На этом фоне устойчивость лягушек выглядит особенно поразительно. Организм амфибий, по всей видимости, иначе реагирует на подобные токсины, чем организм млекопитающих.

Возможные механизмы защиты

Авторы исследования подчёркивают, что причина такой выносливости, скорее всего, кроется в сочетании нескольких физиологических факторов. Рассматриваются сразу несколько гипотез.

Во-первых, это могут быть особые свойства слюны лягушек. Предполагается, что она помогает быстрее обездвиживать добычу и снижать эффективность укуса ещё до того, как яд начнёт активно действовать.

Во-вторых, важную роль могут играть ферменты, способные частично или полностью нейтрализовать токсичные вещества. Такие механизмы уже известны у некоторых животных, питающихся ядовитой добычей.

В-третьих, учёные не исключают изменения в работе ионных каналов нервных клеток. Подобные адаптации могут снижать болевую чувствительность и уменьшать разрушительное воздействие яда на нервную систему.

Возможные практические последствия открытия

Исследование имеет значение не только для зоологии. Понимание того, как именно лягушки справляются с мощными токсинами, может быть полезно для медицины и фармакологии. Механизмы нейтрализации ядов и снижения болевой чувствительности представляют большой интерес для разработки новых обезболивающих средств и антидотов.

Кроме того, такие данные помогают глубже понять эволюционные стратегии выживания и пищевые цепочки в экосистемах, где опасные насекомые являются обычной частью окружающей среды.

Популярные вопросы

Почему лягушки не погибают от укусов шершней?

Вероятно, из-за сочетания ферментов, особенностей слюны и сниженной чувствительности нервной системы к токсинам.

Опасны ли шершни для всех животных одинаково?

Нет, степень опасности сильно зависит от вида животного и его физиологии.

Можно ли использовать эти данные в медицине?

Да, подобные исследования могут помочь в разработке новых обезболивающих и защитных препаратов.

Все ли лягушки способны есть шершней?

Пока подтверждена устойчивость только у отдельных видов, и этот вопрос требует дальнейших исследований.