Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют

Кошки начинают мёрзнуть при температуре ниже +8 °C в помещении — Topetmou

Зимой многие владельцы замечают, что кошки всё чаще ищут тёплые места и стараются держаться поближе к людям. Несмотря на шерсть, холод для них — не миф, а реальное состояние, которое влияет на поведение и самочувствие. Понимание температурных границ помогает вовремя создать питомцу комфортные условия. Об этом сообщает Topetmou.

Фото: https://unsplash.com by Myko Makhlai is licensed under Free Рука гладит кошку

Мёрзнут ли кошки на самом деле

Распространено мнение, что кошки не чувствуют холода из-за густой шерсти или потому, что живут исключительно в квартире. На практике это не так. Снижение температуры влияет на животных независимо от образа жизни и длины шерсти. По мере похолодания кошки начинают больше спать, искать укрытия и стремятся к источникам тепла — батареям, пледам, подушкам и человеческому телу.

В холодный сезон особенно заметно стремление к замкнутым пространствам, о чём говорит и привычка прятаться в коробках и домиках, связанная с ощущением безопасности и сохранением тепла, описанная в материале про стремление кошек к укрытиям.

Как кошка показывает, что ей холодно

Питомцы редко демонстрируют дискомфорт напрямую, но есть признаки, на которые стоит обратить внимание. У кошки могут быть холодными уши и хвост — именно эти части тела реагируют первыми. Иногда появляется дрожь: мышцы быстро сокращаются, чтобы согреть организм.

Часто животное выбирает самые тёплые зоны дома и становится менее активным, теряя интерес к игре и еде. В отдельных случаях может наблюдаться учащённое или затруднённое дыхание.

Важно учитывать, что подобные симптомы возможны и при заболеваниях. Если попытки согреть питомца не дают эффекта, стоит обратиться к ветеринару.

Как помочь кошке согреться дома

Создание тёплой среды — базовая мера зимнего ухода. Включённое отопление важно не только для людей, но и для животных. Дополнительно можно обустроить уютные уголки с лежанками и пледами, особенно в местах, где кошка любит отдыхать. Домики-"норки" хорошо удерживают тепло и дают чувство защищённости.

Физический контакт тоже помогает: когда кошка сама приходит к человеку, тепло тела и спокойное поглаживание действуют на неё расслабляюще и согревающе.

Какая температура считается комфортной

По словам американского ветеринара и автора Джейми Уиттенбурга, кошки начинают мёрзнуть, когда температура опускается ниже +8 °C. Однако этот порог условный. На чувствительность к холоду влияют возраст, порода, состояние здоровья и условия содержания. Котята, пожилые и ослабленные животные нуждаются в более тёплой среде. В ряде случаев ветеринары допускают использование дополнительной защиты, включая зимнюю одежду для кошек, если питомец короткошёрстный или ослаблен.

Сравнение: кошки и холод в помещении и на улице

Домашние кошки, не выходящие на улицу, менее адаптированы к низким температурам, чем уличные. У них тоньше подшёрсток и слабее терморегуляция. При этом даже кошки с доступом во двор зимой нуждаются в укрытии и тёплом месте для сна.

Плюсы и минусы дополнительного обогрева

Зимой владельцы часто усиливают отопление ради питомцев. Это решение имеет свои особенности. Тёплый воздух снижает риск переохлаждения и простуд, но может пересушивать слизистые и кожу. В таких условиях важно следить за влажностью и не располагать лежанки вплотную к нагревательным приборам.

Советы шаг за шагом, как защитить кошку от холода

Поддерживайте стабильную температуру в помещении без сквозняков.

Обустройте несколько тёплых мест для отдыха с пледами или домиком.

Позвольте кошке самостоятельно выбирать источник тепла.

Следите за поведением и уровнем активности питомца.

При тревожных симптомах обращайтесь к специалисту.

Популярные вопросы о температуре для кошек

Может ли кошка простудиться в квартире?

Да, при холоде, сырости и сквозняках риск возрастает.

Нужна ли одежда для кошек зимой?

В большинстве случаев нет, но для короткошёрстных и пожилых животных она может быть полезной.

Опасна ли холодная вода для кошек?

Да, кошек лучше поить и купать водой комнатной температуры.