Один залп — и инстинкты рвут поводок: что фейерверки делают с собаками в новогоднюю ночь

Стресс у собак во время фейерверков связан с особенностями слуха — кинолог Кравченко

Новогодние каникулы ассоциируются у людей с весельем, огнями и громкими салютами, но для многих собак этот период становится настоящим испытанием. Резкие хлопки, вспышки и вибрации вызывают у животных сильный страх и дезориентацию. Домашние питомцы не понимают источник шума и воспринимают его как реальную угрозу.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салют

Почему громкие салюты пугают собак

Слух у собак устроен иначе, чем у человека, и работает в значительно более широком диапазоне. Если для людей праздничные залпы кажутся просто громкими, то для животного они превращаются в оглушительный поток звуков, от которого невозможно укрыться. Собаки улавливают частоты, недоступные человеческому уху, и именно поэтому фейерверки для них звучат гораздо резче и болезненнее.

"Собаки слышат звуки в диапазоне от 40 до 60 тысяч герц, тогда как человек — только до 20 тысяч. Поэтому салюты для них в несколько раз громче и пугающе. Инстинкт самосохранения заставляет животное искать укрытие или спасаться бегством", — объясняет кинолог Анна Кравченко.

Дополнительный фактор — внезапность. В отличие от грозы или дождя, салюты возникают без привычных природных сигналов. Это лишает собаку возможности подготовиться и усиливает ощущение опасности.

Как стресс проявляется в поведении питомца

Реакция на фейерверки может быть разной и зависит от темперамента, возраста и прошлого опыта животного. Некоторые собаки замирают и стараются стать незаметными, другие, наоборот, начинают хаотично двигаться, искать выход или громко лаять.

К наиболее распространенным признакам стресса относятся дрожь, учащенное дыхание, попытки спрятаться под мебелью, отказ от еды и воды. У части животных появляются навязчивые действия — они царапают двери, воют или бесконечно бегают по квартире. В тяжелых случаях страх может перерасти в агрессию или полную потерю контроля над поведением.

"В состоянии паники собака может выбежать на улицу и потеряться. Ежегодно после новогодних праздников резко возрастает число объявлений о пропавших животных. Многие из них убегают, испугавшись салюта во время прогулки", — предупреждает ветеринар Михаил Соколов.

Почему важно готовиться заранее

Одна из самых распространенных ошибок владельцев — недооценка проблемы. Часто считается, что собака "сама привыкнет", однако без подготовки страх может только усилиться. Специалисты советуют начинать адаптацию за несколько недель до праздников.

Постепенное приучение к звукам салюта — один из наиболее эффективных методов. Для этого используют аудиозаписи фейерверков, начиная с минимальной громкости и увеличивая ее очень медленно. Важно внимательно следить за реакцией питомца и не допускать резкого роста тревоги.

"Главное — не форсировать события. Если собака проявляет сильную тревогу даже при тихих звуках, стоит обратиться к зоопсихологу. Существуют специальные методики десенсибилизации, которые помогают животным справиться со страхом", — отмечает Анна Кравченко.

Что делать в новогоднюю ночь

В сам праздник владельцу важно взять на себя роль источника спокойствия. Собаке необходимо заранее подготовить безопасное место — тихую комнату с плотными шторами, где меньше слышны уличные звуки и нет ярких вспышек. Хорошо помогает фоновый шум: негромкая музыка или телевизор создают привычную атмосферу и частично перекрывают хлопки.

Присутствие хозяина играет ключевую роль. Спокойный голос, размеренные движения и уверенное поведение помогают животному понять, что опасности нет.

"Ни в коем случае нельзя оставлять собаку одну во время салютов. Ваше присутствие и спокойное поведение помогут питомцу пережить стресс. Погладьте собаку, поговорите с ней ласковым голосом, но не проявляйте излишнюю жалость — это может усилить тревогу", — рекомендует Михаил Соколов.

Прогулки в этот период лучше переносить на дневное время, до начала массовых запусков фейерверков. Даже самая послушная собака должна быть на поводке, так как испуг может спровоцировать резкий рывок.

Специальные средства для снижения тревожности

Для животных с выраженной боязнью существуют дополнительные способы поддержки. К ним относятся натуральные успокаивающие препараты на основе трав, синтетические феромоны, а также специальные жилеты, создающие легкое равномерное давление на тело. Такой эффект напоминает объятия и помогает снизить уровень тревоги.

При этом специалисты подчеркивают, что любые медикаментозные средства допустимы только после консультации с ветеринаром.

"Неправильно подобранное средство может навредить здоровью питомца. Существуют и немедикаментозные методы — например, специальные капюшоны, приглушающие звуки", — отмечает ветеринар.

Восстановление после праздников

Даже когда новогодние салюты заканчиваются, последствия стресса могут сохраняться еще несколько дней. Собака может быть более настороженной, хуже реагировать на громкие звуки и дольше приходить в норму.

В этот период важно не менять привычный распорядок дня. Регулярные прогулки, игры и спокойное общение помогают животному быстрее восстановить чувство безопасности.

"Не ругайте собаку за изменившееся поведение. Дайте ей время адаптироваться. Поддерживайте привычный режим, больше гуляйте и играйте с питомцем. Это поможет ему быстрее вернуться к нормальному состоянию", — советует Анна Кравченко.

Забота о психологическом комфорте питомца — неотъемлемая часть ответственности владельца. Простые меры и внимание к состоянию собаки способны существенно снизить уровень стресса и сделать новогодние праздники безопаснее для всех членов семьи, включая четвероногих.