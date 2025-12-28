Один залп — и инстинкты рвут поводок: что фейерверки делают с собаками в новогоднюю ночь

Новогодние каникулы ассоциируются у людей с весельем, огнями и громкими салютами, но для многих собак этот период становится настоящим испытанием. Резкие хлопки, вспышки и вибрации вызывают у животных сильный страх и дезориентацию. Домашние питомцы не понимают источник шума и воспринимают его как реальную угрозу.
Слух у собак устроен иначе, чем у человека, и работает в значительно более широком диапазоне. Если для людей праздничные залпы кажутся просто громкими, то для животного они превращаются в оглушительный поток звуков, от которого невозможно укрыться. Собаки улавливают частоты, недоступные человеческому уху, и именно поэтому фейерверки для них звучат гораздо резче и болезненнее.
"Собаки слышат звуки в диапазоне от 40 до 60 тысяч герц, тогда как человек — только до 20 тысяч. Поэтому салюты для них в несколько раз громче и пугающе. Инстинкт самосохранения заставляет животное искать укрытие или спасаться бегством", — объясняет кинолог Анна Кравченко.
Дополнительный фактор — внезапность. В отличие от грозы или дождя, салюты возникают без привычных природных сигналов. Это лишает собаку возможности подготовиться и усиливает ощущение опасности.
Реакция на фейерверки может быть разной и зависит от темперамента, возраста и прошлого опыта животного. Некоторые собаки замирают и стараются стать незаметными, другие, наоборот, начинают хаотично двигаться, искать выход или громко лаять.
К наиболее распространенным признакам стресса относятся дрожь, учащенное дыхание, попытки спрятаться под мебелью, отказ от еды и воды. У части животных появляются навязчивые действия — они царапают двери, воют или бесконечно бегают по квартире. В тяжелых случаях страх может перерасти в агрессию или полную потерю контроля над поведением.
"В состоянии паники собака может выбежать на улицу и потеряться. Ежегодно после новогодних праздников резко возрастает число объявлений о пропавших животных. Многие из них убегают, испугавшись салюта во время прогулки", — предупреждает ветеринар Михаил Соколов.
Одна из самых распространенных ошибок владельцев — недооценка проблемы. Часто считается, что собака "сама привыкнет", однако без подготовки страх может только усилиться. Специалисты советуют начинать адаптацию за несколько недель до праздников.
Постепенное приучение к звукам салюта — один из наиболее эффективных методов. Для этого используют аудиозаписи фейерверков, начиная с минимальной громкости и увеличивая ее очень медленно. Важно внимательно следить за реакцией питомца и не допускать резкого роста тревоги.
"Главное — не форсировать события. Если собака проявляет сильную тревогу даже при тихих звуках, стоит обратиться к зоопсихологу. Существуют специальные методики десенсибилизации, которые помогают животным справиться со страхом", — отмечает Анна Кравченко.
В сам праздник владельцу важно взять на себя роль источника спокойствия. Собаке необходимо заранее подготовить безопасное место — тихую комнату с плотными шторами, где меньше слышны уличные звуки и нет ярких вспышек. Хорошо помогает фоновый шум: негромкая музыка или телевизор создают привычную атмосферу и частично перекрывают хлопки.
Присутствие хозяина играет ключевую роль. Спокойный голос, размеренные движения и уверенное поведение помогают животному понять, что опасности нет.
"Ни в коем случае нельзя оставлять собаку одну во время салютов. Ваше присутствие и спокойное поведение помогут питомцу пережить стресс. Погладьте собаку, поговорите с ней ласковым голосом, но не проявляйте излишнюю жалость — это может усилить тревогу", — рекомендует Михаил Соколов.
Прогулки в этот период лучше переносить на дневное время, до начала массовых запусков фейерверков. Даже самая послушная собака должна быть на поводке, так как испуг может спровоцировать резкий рывок.
Для животных с выраженной боязнью существуют дополнительные способы поддержки. К ним относятся натуральные успокаивающие препараты на основе трав, синтетические феромоны, а также специальные жилеты, создающие легкое равномерное давление на тело. Такой эффект напоминает объятия и помогает снизить уровень тревоги.
При этом специалисты подчеркивают, что любые медикаментозные средства допустимы только после консультации с ветеринаром.
"Неправильно подобранное средство может навредить здоровью питомца. Существуют и немедикаментозные методы — например, специальные капюшоны, приглушающие звуки", — отмечает ветеринар.
Даже когда новогодние салюты заканчиваются, последствия стресса могут сохраняться еще несколько дней. Собака может быть более настороженной, хуже реагировать на громкие звуки и дольше приходить в норму.
В этот период важно не менять привычный распорядок дня. Регулярные прогулки, игры и спокойное общение помогают животному быстрее восстановить чувство безопасности.
"Не ругайте собаку за изменившееся поведение. Дайте ей время адаптироваться. Поддерживайте привычный режим, больше гуляйте и играйте с питомцем. Это поможет ему быстрее вернуться к нормальному состоянию", — советует Анна Кравченко.
Забота о психологическом комфорте питомца — неотъемлемая часть ответственности владельца. Простые меры и внимание к состоянию собаки способны существенно снизить уровень стресса и сделать новогодние праздники безопаснее для всех членов семьи, включая четвероногих.
