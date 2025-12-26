Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 2,5 г сахара в кофе убирают его пользу — нутрициологи
Срок службы автомобильного аккумулятора составляет в среднем 3–5 лет — Carandmotor
Учёные зафиксировали циркуляцию морбилливируса у китов в Арктике — Earth
Дневной свет визуально расширяет пространство в интерьере — дизайнер Головлева
Пенне называют "городом кирпича" — iefimerida
Земля замедляется из-за приливов — ECOticias
Новогоднее застолье по минимуму для семьи из пяти человек составит около 6,5 тыс.
Зимой влажность воздуха в квартирах снижается до 20–30% из-за отопления
Увод автомобиля в сторону при торможении указывает на заклинивший суппорт

28 899 мышей и секретный рацион: кошка-рекордсменка прожила 24 года на винокурне

Кошка из Шотландии поймала 28 899 мышей за 24 года своей жизни
Зоосфера

Кошка с шотландской винокурни прожила почти четверть века и стала местной легендой. Её считают одной из самых известных "работниц" предприятия, хотя прославилась она не только возрастом. История рекордсменки до сих пор обсуждается среди любителей кошек.

Кошка поймала мышь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка поймала мышь

Чем прославилась Таузер

Длинношерстная кошка черепахового окраса по кличке Таузер жила на винокурне Glenturret в Шотландии 24 года. С 1963 по 1988 год она регулярно ловила мышей на заводе. За всё время ей засчитали 28 899 уничтоженных грызунов — этот показатель признали рекордным.

Хозяева смогли вывести точную цифру благодаря своеобразному "учёту": Таузер приносила хвосты пойманных вредителей. Если перевести результат в повседневный ритм, в среднем выходило около трёх грызунов в день. В городке Крифф, где расположена винокурня, даже установили памятник кошке-рекордсменке.

Почему всех интересует её долгая жизнь

Таузер не дожила всего месяц до 25-летия, что заметно превышает привычные для домашних кошек 15-17 лет. Сотрудники Glenturret, вспоминая любимицу, делились необычной деталью её ежедневного рациона. Этот штрих и стал частью "секрета", который обсуждают чаще всего, хотя сам рекорд в Книге Гиннесса у Таузер связан именно с охотой на мышей. Об этом сообщает портал LoveCATS World.

Рекорды долголетия: Таузер и Крим Пафф

История шотландской кошки не стала абсолютным рекордом по возрасту. Первенство по долголетию среди кошек приписывают Крим Пафф из США: она умерла через три дня после 38-летия. При этом подчёркивается, что владелец не добавлял животному алкоголь в молоко, а рацион выглядел по-своему необычно — вместе с обычным кормом кошка регулярно ела спаржу и брокколи.

Сравнение Таузер и Крим Пафф

Таузер и Крим Пафф часто ставят рядом, потому что обе вошли в историю — но по разным причинам. Шотландская кошка стала рекордсменкой по количеству пойманных мышей и прожила 24 года, а американская — прославилась именно возрастом, прожив значительно дольше. В рассказах о Таузер фигурирует "фирменная" ежедневная привычка, связанная с молоком, а в истории Крим Пафф — необычные овощные добавки к привычному корму. Оба примера показывают, что внимание к питомцу и стабильные условия могут сделать кошку настоящим символом места, где она живёт.

Плюсы и минусы "особых привычек" в питании

Когда речь заходит о долголетии, владельцы нередко ищут волшебную добавку или "секретный ингредиент". Но к таким идеям стоит относиться трезво и без экспериментов.

  • Плюсы: наблюдение за рационом помогает заметить, что питомцу подходит; стабильный режим питания упрощает уход; привычные ритуалы могут успокаивать животное.
  • Минусы: попытки повторить чужие "секреты" могут привести к ошибкам; некоторые продукты и добавки требуют обсуждения с ветеринаром; погоня за необычными решениями иногда отвлекает от базового — качественного корма, воды и регулярного контроля здоровья.

Как поддержать кошку в зрелом возрасте

  1. Держите стабильный режим кормления и не меняйте рацион резко без необходимости.

  2. Следите, чтобы у кошки всегда была чистая вода и удобное место для отдыха.

  3. Периодически показывайте питомца ветеринару, особенно если меняется аппетит или активность.

  4. Делайте дом безопасным: уберите доступ к опасным веществам и местам, где легко травмироваться.

  5. Поддерживайте комфорт: спокойная обстановка и привычные ритуалы часто важнее любых "лайфхаков".

Популярные вопросы о долголетии кошек

  1. Почему Таузер попала в Книгу рекордов Гиннесса? — Её рекорд связан не с возрастом, а с количеством пойманных мышей: 28 899 грызунов.

  2. Сколько прожила Таузер и почему её считают долгожительницей? — Она прожила 24 года и не дожила месяц до 25-летия, что заметно выше среднего срока жизни кошек 15-17 лет.

  3. Что лучше: искать "секретный рацион" или придерживаться базового ухода? — Надёжнее опираться на регулярный уход, стабильный режим и наблюдение за состоянием питомца, а любые необычные изменения обсуждать со специалистом.

История Таузер напоминает: иногда легенда рождается на стыке повседневной заботы и удивительных фактов, которые остаются в памяти надолго.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Шоу-бизнес
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство, цветоводство
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Популярное
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты

Махровые бутоны, устойчивость к дождю и минимум ухода: фриллитуния становится современной заменой капризной петунии для сада и балкона.

Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Секретный удар по ЕС: план России и США, который изменит карту Европы навсегда
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Последние материалы
Дневной свет визуально расширяет пространство в интерьере — дизайнер Головлева
Пенне называют "городом кирпича" — iefimerida
Земля замедляется из-за приливов — ECOticias
Французские тосты можно приготовить в аэрогриле без жарки на плите
Новогоднее застолье по минимуму для семьи из пяти человек составит около 6,5 тыс.
Кошка из Шотландии поймала 28 899 мышей за 24 года своей жизни
Размножение ос предотвращает раннее удаление мелких гнёзд
Вакуум живота формирует талию без динамических движений
Зимой влажность воздуха в квартирах снижается до 20–30% из-за отопления
Апельсиновое печенье образует эффектные трещинки при выпечке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.