28 899 мышей и секретный рацион: кошка-рекордсменка прожила 24 года на винокурне

Кошка из Шотландии поймала 28 899 мышей за 24 года своей жизни

Кошка с шотландской винокурни прожила почти четверть века и стала местной легендой. Её считают одной из самых известных "работниц" предприятия, хотя прославилась она не только возрастом. История рекордсменки до сих пор обсуждается среди любителей кошек.

Чем прославилась Таузер

Длинношерстная кошка черепахового окраса по кличке Таузер жила на винокурне Glenturret в Шотландии 24 года. С 1963 по 1988 год она регулярно ловила мышей на заводе. За всё время ей засчитали 28 899 уничтоженных грызунов — этот показатель признали рекордным.

Хозяева смогли вывести точную цифру благодаря своеобразному "учёту": Таузер приносила хвосты пойманных вредителей. Если перевести результат в повседневный ритм, в среднем выходило около трёх грызунов в день. В городке Крифф, где расположена винокурня, даже установили памятник кошке-рекордсменке.

Почему всех интересует её долгая жизнь

Таузер не дожила всего месяц до 25-летия, что заметно превышает привычные для домашних кошек 15-17 лет. Сотрудники Glenturret, вспоминая любимицу, делились необычной деталью её ежедневного рациона. Этот штрих и стал частью "секрета", который обсуждают чаще всего, хотя сам рекорд в Книге Гиннесса у Таузер связан именно с охотой на мышей. Об этом сообщает портал LoveCATS World.

Рекорды долголетия: Таузер и Крим Пафф

История шотландской кошки не стала абсолютным рекордом по возрасту. Первенство по долголетию среди кошек приписывают Крим Пафф из США: она умерла через три дня после 38-летия. При этом подчёркивается, что владелец не добавлял животному алкоголь в молоко, а рацион выглядел по-своему необычно — вместе с обычным кормом кошка регулярно ела спаржу и брокколи.

Сравнение Таузер и Крим Пафф

Таузер и Крим Пафф часто ставят рядом, потому что обе вошли в историю — но по разным причинам. Шотландская кошка стала рекордсменкой по количеству пойманных мышей и прожила 24 года, а американская — прославилась именно возрастом, прожив значительно дольше. В рассказах о Таузер фигурирует "фирменная" ежедневная привычка, связанная с молоком, а в истории Крим Пафф — необычные овощные добавки к привычному корму. Оба примера показывают, что внимание к питомцу и стабильные условия могут сделать кошку настоящим символом места, где она живёт.

Плюсы и минусы "особых привычек" в питании

Когда речь заходит о долголетии, владельцы нередко ищут волшебную добавку или "секретный ингредиент". Но к таким идеям стоит относиться трезво и без экспериментов.

Плюсы: наблюдение за рационом помогает заметить, что питомцу подходит; стабильный режим питания упрощает уход; привычные ритуалы могут успокаивать животное.

Минусы: попытки повторить чужие "секреты" могут привести к ошибкам; некоторые продукты и добавки требуют обсуждения с ветеринаром; погоня за необычными решениями иногда отвлекает от базового — качественного корма, воды и регулярного контроля здоровья.

Как поддержать кошку в зрелом возрасте

Держите стабильный режим кормления и не меняйте рацион резко без необходимости. Следите, чтобы у кошки всегда была чистая вода и удобное место для отдыха. Периодически показывайте питомца ветеринару, особенно если меняется аппетит или активность. Делайте дом безопасным: уберите доступ к опасным веществам и местам, где легко травмироваться. Поддерживайте комфорт: спокойная обстановка и привычные ритуалы часто важнее любых "лайфхаков".

Популярные вопросы о долголетии кошек

Почему Таузер попала в Книгу рекордов Гиннесса? — Её рекорд связан не с возрастом, а с количеством пойманных мышей: 28 899 грызунов. Сколько прожила Таузер и почему её считают долгожительницей? — Она прожила 24 года и не дожила месяц до 25-летия, что заметно выше среднего срока жизни кошек 15-17 лет. Что лучше: искать "секретный рацион" или придерживаться базового ухода? — Надёжнее опираться на регулярный уход, стабильный режим и наблюдение за состоянием питомца, а любые необычные изменения обсуждать со специалистом.

История Таузер напоминает: иногда легенда рождается на стыке повседневной заботы и удивительных фактов, которые остаются в памяти надолго.