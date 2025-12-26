Арктика больше не убежище: новые данные показали втягивание региона в глобальную инфекцию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Учёные впервые получили прямые молекулярные доказательства циркуляции опасного вируса у китов за Полярным кругом. Речь идёт о патогене, который ранее связывали с массовой гибелью морских млекопитающих в других регионах мира. Новые данные показывают, что арктические экосистемы уже вовлечены в глобальное распространение заболеваний. Об этом сообщает Earth.

кит
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кит

Почему здоровье китов вызывает тревогу учёных

Киты перемещаются на огромные расстояния, соединяя разные океаны и экосистемы. Вместе с ними по этим маршрутам могут распространяться вирусы и бактерии, переходя между популяциями и даже видами, что напрямую влияет на устойчивость экосистем океана.

Долгое время учёные узнавали о болезнях китов лишь постфактум — после выбросов на берег. Такой подход особенно неэффективен в труднодоступных арктических водах, где наблюдения ограничены, а гибель животных может оставаться незамеченной.

Морбилливирус — один из самых опасных патогенов

Особую обеспокоенность вызывает цетацеевый морбилливирус. Этот вирус уже связывали с массовыми эпизоотиями среди китов и дельфинов в разных частях света. Он поражает лёгкие, мозг и иммунную систему, делая животных уязвимыми к другим инфекциям и внешним воздействиям.

Даже выжившие на ранних стадиях заражения особи могут оставаться ослабленными в течение многих лет. Именно поэтому раннее выявление и постоянный мониторинг считаются ключевыми для предотвращения масштабных вспышек.

Как дроны помогают "собирать дыхание" китов

Современные исследования сделали возможным наблюдение за здоровьем живых китов без стресса для животных. Учёные использовали дроны с закреплёнными стерильными чашками Петри, которые зависали над дыхалом кита в момент выдоха.

Тёплое дыхание содержит капли с клетками, вирусами и генетическим материалом. Позднее образцы анализировали в лабораториях с помощью молекулярных методов, способных выявлять даже минимальные следы патогенов.

Где и у каких китов нашли вирус

В период с 2016 по 2025 год исследовательские группы собирали образцы у горбатых, кашалотов и финвалов. Работы велись в районах зимнего нагула в северной Норвегии, летних кормовых зонах Исландии и местах размножения у Кабо-Верде.

Лабораторные анализы выявили морбилливирус у групп горбатых китов, кормившихся в северной Норвегии, а также у кашалота с признаками плохого состояния здоровья и у выброшенного на берег длинноплавникового гринды. Генетически вирус оказался близок к штаммам дельфиньего морбилливируса, известным в Атлантике.

Коинфекции и ослабление иммунитета

Помимо морбилливируса, исследователи обнаружили герпесвирусы у горбатых китов в Норвегии, Исландии и у берегов Кабо-Верде. В норме такие вирусы могут долго оставаться скрытыми, но при ослаблении иммунной системы становятся опасными.

Морбилливирус, подавляя иммунитет, создаёт условия для активации герпесвирусов. Именно такие коинфекции были зафиксированы у животных с положительными тестами на морбилливирус, что повышает тяжесть заболевания и усложняет восстановление.

Долгосрочный мониторинг как ключ к защите китов

Учёные считают, что регулярный отбор дыхательных проб с помощью дронов должен стать основой долгосрочного наблюдения за состоянием китов в Арктике и частью более широкой системы мониторинга животных.

"В дальнейшем приоритетом остаётся продолжение таких наблюдений, чтобы понять, как сочетание новых стрессовых факторов будет влиять на здоровье китов в ближайшие годы", — подчеркнула ведущий автор исследования Хелена Коста из Университета Норта.

Сравнение: традиционные методы и дрон-мониторинг

Ранее исследования основывались на анализе погибших животных, что давало фрагментарную картину. Дроны позволяют получать данные регулярно, без вреда для китов и в реальном времени, что значительно повышает эффективность охраны морских экосистем.

Плюсы и минусы мониторинга здоровья китов с помощью дронов

Новые технологии открывают широкие возможности для науки и охраны природы.

  • Плюсы: низкий стресс для животных, раннее выявление вирусов, возможность долгосрочного наблюдения.
  • Минусы: ограниченная зона действия, зависимость от погодных условий и стоимости оборудования.

Популярные вопросы о вирусах у китов

Насколько опасен морбилливирус для китов?
Он может вызывать массовую гибель и серьёзно ослаблять иммунитет животных.

Почему Арктика раньше считалась "безопасной"?
Из-за нехватки наблюдений, а не отсутствия патогенов.

Может ли вирус угрожать человеку?
Прямых доказательств нет, но некоторые морские патогены потенциально опасны и для людей.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
