Подмосковье превращается в Кавказ: благородные олени захватывают новые территории вопреки климату

Зоосфера

В Подмосковье запускают проект, которого в регионе прежде не было: здесь впервые начали разводить благородных оленей.

Благородный олень
Фото: commons.wikimedia.org by Доктор рукиноги, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Благородный олень

Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода Московской области. Для области это редкие животные: в дикой природе их ареал простирается от лесов и гор Европы до Кавказа, Малой и Центральной Азии. Ферму открыло хозяйство "Благородный север", сделав ставку на направление, которое обычно ассоциируют с другими территориями и климатом.

Редкие для региона животные и новая ферма

Благородный олень известен широкой географией обитания, но для Подмосковья он остаётся скорее исключением, чем привычной частью фауны. В сообщении подчёркивается, что ареал этих животных в природе охватывает Европу и горные районы, а также Кавказ, Малую и Центральную Азию. Так что появление специализированной фермы в Московской области выглядит как нетипичный шаг для местного агросектора.

Создателем проекта стало хозяйство "Благородный север". Пока речь идёт о старте разведения и формировании стада, но сама идея предполагает развитие полноценной инфраструктуры содержания, ухода и дальнейшей работы с животными. В пресс-службе отдельно акцентировали: новым обитателям потребуется время, чтобы привыкнуть к условиям фермы.

Адаптация стада и планы по "пантовым" товарам

В пресс-службе описали, как выглядят животные на новом месте:

"Олени на ферме отличаются королевской осанкой, яркой окраской и гордо поднятой головой, увенчанной роскошной короной из рогов. Новоиспечённые обитатели фермы ещё немного пугливы, им требуется время для адаптации. В будущем планируется знакомить посетителей не только с оленеводством, но и с производством пантовых товаров для здоровья и красоты, изготовленных из рогов оленей", — рассказали в пресс-службе.

Таким образом, проект в перспективе включает не только содержание животных, но и демонстрационную составляющую. На ферме намерены знакомить посетителей с оленеводством и с производством продукции, связанной с рогами животных. В сообщении речь идёт именно о "пантовых товарах для здоровья и красоты", которые планируют изготавливать из рогов оленей.

Контроль ветеринаров и состояние животных

Отдельный блок работы — ветеринарное сопровождение. В пресс-службе сообщили, что специалисты Дмитровской ветеринарной станции оказывают животным необходимую помощь и контролируют состояние их здоровья. Также отмечено соблюдение санитарных требований, что особенно важно на старте, когда стадо проходит адаптацию к новому месту.

Ветеринары уже осмотрели каждую особь. По итогам проверки установлено, что все животные находятся в хорошем состоянии: все 16 оленей оказались здоровыми и готовы к жизни на ферме. Для проекта это ключевой стартовый показатель — он подтверждает, что завоз и первичный период размещения прошли без проблем со здоровьем у стада.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
