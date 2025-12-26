Массовое самопожертвование в Тихом океане: самки кальмаров гибнут, доверяя детей этим пожирателям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Процесс размножения опалесцентных кальмаров похож на мистическое шоу: стаи выходят на мелководье, вода буквально "кипит", а затем на дне остаются огромные светлые поля из капсул с яйцами. Самка после этого марафона быстро слабеет и погибает. Кажется, что будущие малыши остаются без защиты, но тут на сцене появляется неожиданный "помощник" — крошечные красные черви.

Малыши кальмара
Фото: National Geographic by Photographs byJules Jacobs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малыши кальмара

Как происходит размножение и почему самка не растит потомство

Опалесцентный кальмар (Doryteuthis opalescens) обитает в восточной части Тихого океана: от Британской Колумбии до Нижней Калифорнии. Чаще всего их встречают в заливе Монтерей. В период массового откладывания яиц у берегов Южной Калифорнии самки оставляют на песчаном дне белые трубчатые капсулы. В каждой из них может развиваться до 300 эмбрионов.

Под водой это выглядит как бесконечные "луга" из колышущихся белых трубок, в то время как взрослые особи вскоре исчезают.

"Морское дно, обычно неподвижное, словно сдвигалось под нами, когда кальмары сливались в единый живой поток", — вспоминает подводный фотограф Жюль Мартин, наблюдавший этот процесс у берегов Ла-Хойя (La Jolla).

Кто такие акушерки и что именно они делают

К местам кладки сползаются многощетинковые черви Capitella ovincola. Они буквально "пробуривают" оболочку капсул, чтобы попасть внутрь. Их цель — не сами зародыши: черви поедают желеобразную массу (матрикс), которая разделяет и удерживает яйца. Благодаря этому капсула становится мягче, и внутрь легче проникает свежая морская вода и кислород.

"Как только черви делают несколько проколов, внутрь просачивается вода, капсула расширяется, а её стенки становятся тоньше", — объясняет биолог из Калифорнийского университета Луис Зейдберг.

Это похоже на взаимовыгодную сделку: кладка даёт червям дом и еду, а черви помогают молоди кальмаров легче дышать и проще выбираться наружу. Учёные полагают, что такая "помощь" позволяет выжить миллионам дополнительных кальмаров за один сезон, сообщает National Geographic.

Польза или вред: почему учёные спорят

Эта история не так однозначна. Этот симбиоз (сожительство) описали ещё в 1944 году, но позже возникли сомнения. Если червей становится слишком много, они съедают слишком много защитного слоя. В итоге капсула разрушается раньше времени, и маленькие кальмары выходят наружу слишком слабыми и неподготовленными.

Кроме того, черви рода Capitella — известные индикаторы загрязнения воды. Они начинают бурно размножаться там, где много органического мусора и мало кислорода.

"Взрывной рост численности этих червей часто связан с загрязнением океана", — отмечает профессор морской биологии Грег Раус.

Плюсы и минусы соседства червей с будущими кальмарами

Положительная сторона ("акушерки"):

  • Улучшается приток кислорода к яйцам.

  • Оболочка становится мягче, и малышам проще вылупляться.

  • Потенциально выживает большее количество молоди.

Отрицательная сторона ("захватчики"):

  • При слишком большом количестве червей кладка разрушается слишком быстро.

  • Малыши могут "родиться" преждевременно и погибнуть из-за слабости.

  • Высокое число червей может быть сигналом о том, что вода в этом месте загрязнена.

Популярные вопросы

Сколько яиц в одной "трубочке"?

В одной капсуле обычно находится около 300 будущих кальмаров.

Черви внутри яиц — это всё-таки хорошо или плохо?

Всё зависит от баланса. В здоровой среде они помогают молоди появиться на свет, но если океан загрязнён и червей становится чересчур много, они могут скорее навредить, чем помочь.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
