Массовое самопожертвование в Тихом океане: самки кальмаров гибнут, доверяя детей этим пожирателям

Процесс размножения опалесцентных кальмаров похож на мистическое шоу: стаи выходят на мелководье, вода буквально "кипит", а затем на дне остаются огромные светлые поля из капсул с яйцами. Самка после этого марафона быстро слабеет и погибает. Кажется, что будущие малыши остаются без защиты, но тут на сцене появляется неожиданный "помощник" — крошечные красные черви.
Опалесцентный кальмар (Doryteuthis opalescens) обитает в восточной части Тихого океана: от Британской Колумбии до Нижней Калифорнии. Чаще всего их встречают в заливе Монтерей. В период массового откладывания яиц у берегов Южной Калифорнии самки оставляют на песчаном дне белые трубчатые капсулы. В каждой из них может развиваться до 300 эмбрионов.
Под водой это выглядит как бесконечные "луга" из колышущихся белых трубок, в то время как взрослые особи вскоре исчезают.
"Морское дно, обычно неподвижное, словно сдвигалось под нами, когда кальмары сливались в единый живой поток", — вспоминает подводный фотограф Жюль Мартин, наблюдавший этот процесс у берегов Ла-Хойя (La Jolla).
К местам кладки сползаются многощетинковые черви Capitella ovincola. Они буквально "пробуривают" оболочку капсул, чтобы попасть внутрь. Их цель — не сами зародыши: черви поедают желеобразную массу (матрикс), которая разделяет и удерживает яйца. Благодаря этому капсула становится мягче, и внутрь легче проникает свежая морская вода и кислород.
"Как только черви делают несколько проколов, внутрь просачивается вода, капсула расширяется, а её стенки становятся тоньше", — объясняет биолог из Калифорнийского университета Луис Зейдберг.
Это похоже на взаимовыгодную сделку: кладка даёт червям дом и еду, а черви помогают молоди кальмаров легче дышать и проще выбираться наружу. Учёные полагают, что такая "помощь" позволяет выжить миллионам дополнительных кальмаров за один сезон, сообщает National Geographic.
Эта история не так однозначна. Этот симбиоз (сожительство) описали ещё в 1944 году, но позже возникли сомнения. Если червей становится слишком много, они съедают слишком много защитного слоя. В итоге капсула разрушается раньше времени, и маленькие кальмары выходят наружу слишком слабыми и неподготовленными.
Кроме того, черви рода Capitella — известные индикаторы загрязнения воды. Они начинают бурно размножаться там, где много органического мусора и мало кислорода.
"Взрывной рост численности этих червей часто связан с загрязнением океана", — отмечает профессор морской биологии Грег Раус.
Улучшается приток кислорода к яйцам.
Оболочка становится мягче, и малышам проще вылупляться.
Потенциально выживает большее количество молоди.
При слишком большом количестве червей кладка разрушается слишком быстро.
Малыши могут "родиться" преждевременно и погибнуть из-за слабости.
Высокое число червей может быть сигналом о том, что вода в этом месте загрязнена.
В одной капсуле обычно находится около 300 будущих кальмаров.
Всё зависит от баланса. В здоровой среде они помогают молоди появиться на свет, но если океан загрязнён и червей становится чересчур много, они могут скорее навредить, чем помочь.
Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.