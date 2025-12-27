Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ставка на выживание: почти мёртвый вид неожиданно оказался ключом к будущему пустынь

Экологи зафиксировали возвращение скимитаророгих ориксов в Сахару — BBC
Зоосфера

Животные, которых почти полвека считали исчезнувшими в дикой природе, вновь вернулись в естественную среду обитания и уже меняют экосистемы целого региона. Их возвращение стало редким примером того, как утраченный вид может не просто выжить, но и сыграть важную роль в борьбе с экологическими угрозами. Речь идет о пустынных млекопитающих, чье исчезновение еще недавно казалось необратимым.

Пейзаж пустынной земли
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пейзаж пустынной земли

Возвращение вида, которого больше не ждали

Скимитаророгая антилопа, или саблерогий орикс, десятилетиями считалась полностью исчезнувшей в дикой природе. Эти крупные травоядные животные веками кочевали по североафриканским пустыням и были частью устойчивых экосистем Сахары и Сахеля. Ситуация изменилась в XX веке, когда сочетание огнестрельного оружия, внедорожного транспорта и коммерческой охоты привело к стремительному сокращению численности.

К середине 1970-х годов последние дикие особи исчезли, и вид сохранился только в зоопарках и частных питомниках. Для многих экологов это стало символом того, как быстро человек способен уничтожить даже идеально приспособленных к суровым условиям животных.

Как зоопарки спасли дикую популяцию

Несмотря на трагичный исход в природе, у ориксов оставался шанс. Международные программы по сохранению биоразнообразия сделали ставку на разведение в неволе. Европейские и ближневосточные зоопарки десятилетиями поддерживали генетически устойчивые популяции, готовя их к возможному возвращению в дикую среду.

Одним из первых и самых рискованных шагов стала реинтродукция в Тунисе. В 1985 году десять антилоп, выращенных в зоопарках Маруэлла и Эдинбурга, были выпущены в национальном парке Бу-Хедма. Этот эксперимент считался крайне опасным из-за отсутствия гарантий выживания животных в естественных условиях.

"Это могло закончиться катастрофой, но они живут там до сих пор", — отмечает специалист по охране природы Таня Гилберт.

Идеальные жители пустыни

Успех проекта во многом объясняется уникальной физиологией вида. Скимитаророгие ориксы способны годами обходиться без питьевой воды, получая влагу исключительно из растительности. Их организм выдерживает экстремальную жару: внутренняя температура тела может подниматься до 46 °C, что смертельно опасно для большинства млекопитающих.

Такая устойчивость делает их одними из немногих животных, способных стабильно существовать на границе пустыни. Именно поэтому экологи рассматривают ориксов не просто как восстановленный вид, а как активный элемент природной защиты от деградации земель.

Роль ориксов в экосистеме

Антилопы не просто пасутся и перемещаются по территории. Поедая растения и распространяя семена вместе с пометом, они способствуют восстановлению растительного покрова. Исследования показывают, что семена, прошедшие через пищеварительную систему орикса, прорастают в сотни раз чаще.

Кроме того, эти животные являются важным звеном пищевой цепи, поддерживая баланс между хищниками и травоядными. Их присутствие помогает формировать более устойчивые экосистемы на окраинах пустыни.

Спасение пустыни

С начала XX века площадь Сахары увеличилась примерно на 10%. В среднем пустыня продвигается почти на 50 километров в год, и около трети этого процесса связано с деятельностью человека. Последствия включают дефицит продовольствия, нехватку воды и утрату биоразнообразия.

Ориксы не способны в одиночку остановить опустынивание, однако ученые рассматривают их как часть комплексного решения. Их возвращение помогает замедлить деградацию почв и поддерживать растительность, особенно в уязвимых регионах.

Человеческий фактор как главный вызов

Экологи подчеркивают, что долгосрочный успех зависит не столько от биологии, сколько от поведения людей. Без участия местных сообществ, устойчивых практик землепользования и контроля браконьерства даже самые успешные программы могут потерпеть неудачу.

Джон Ньюби, один из участников проектов по восстановлению вида, образно сравнивает текущий успех с айсбергом, большая часть которого пока скрыта. По его словам, будущее ориксов определяется тем, смогут ли люди научиться сосуществовать с дикой природой, не разрушая собственные источники средств к существованию.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
