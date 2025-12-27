Оса застряла во времени на 105 миллионов лет: янтарь Испании выдал неожиданный секрет эволюции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В Испании ученые описали новый вид древнего насекомого, жившего более 100 миллионов лет назад и сохранившегося в янтаре. Находка была сделана в автономном сообществе Кантабрия и вновь привлекла внимание исследователей к одному из самых ценных месторождений ископаемой смолы в Европе. Окаменелость позволила по-новому взглянуть на эволюцию древних ос и условия, в которых формировались экосистемы мелового периода.

Ручейники в янтаре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ручейники в янтаре

Новая находка в янтаре Кантабрии

Речь идет о ранее неизвестном виде ископаемой осы, обнаруженной в янтаре месторождения Эль-Соплао. Этот экземпляр получил научное название Cretevania orgonomecorum и был отнесен к семейству эваниид — группе паразитических ос, представители которой существуют и сегодня. Возраст находки оценивается примерно в 105 миллионов лет, что соответствует среднему мелу.

Экземпляр сохранился в исключительном состоянии: в янтаре четко различимы антенны, грудной отдел и жилкование крыльев. Именно сочетание этих морфологических признаков позволило ученым утверждать, что перед ними — новый вид, ранее не описанный в научной литературе. Подобные находки особенно ценны, поскольку насекомые редко сохраняются в ископаемом виде с таким уровнем детализации.

Важная находка для науки

Ископаемые эваниидные осы считаются так называемыми "фоссилиями-указателями". Благодаря широкому распространению и заметным анатомическим различиям между видами они помогают уточнять возраст геологических слоев и сопоставлять отложения в разных регионах. Новый вид из Эль-Соплао расширяет представления о разнообразии этой группы насекомых в меловом периоде.

Кроме того, сравнительно крупные размеры Cretevania orgonomecorum и особенности ее строения позволяют ученым скорректировать эволюционное древо эваниид. Находка указывает на существование ветвей развития, которые ранее оставались неизвестными или были представлены крайне фрагментарно.

Европа мелового периода и изолированные экосистемы

Во времена, когда жила эта оса, Европа представляла собой архипелаг островов, окруженных теплыми морями. Иберийский полуостров был разделен на несколько изолированных участков суши, что способствовало активной эволюции флоры и фауны. Насекомые, растения и микроорганизмы быстро адаптировались к локальным условиям, формируя высокое биоразнообразие.

Кантабрия в тот период сочетала прибрежные зоны, густые леса, выделявшие смолу, и морские экосистемы. Именно такая комбинация условий обеспечила массовое образование янтаря и уникальную сохранность организмов, попавших в смолу миллионы лет назад.

Уникальное месторождение Эль-Соплао

Эль-Соплао считается одним из важнейших янтарных месторождений в мире. В отличие от многих других ископаемых комплексов, здесь сохраняются не только твердые части организмов, но и мягкие ткани, микроструктуры и даже следы пигментов. Это дает исследователям редкую возможность изучать древние формы жизни практически "вживую".

Для анализа Cretevania orgonomecorum ученые применяли современные методы — конфокальную микроскопию и трехмерную реконструкцию. Эти технологии позволили рассмотреть детали, незаметные при обычном осмотре, и сопоставить находку с ископаемыми осами из других регионов, включая Мьянму и Китай.

Вклад открытия в реконструкцию древних экосистем

Описание нового вида существенно пополнило каталог ископаемых организмов мелового периода Испании. Такие данные важны не только для систематики насекомых, но и для комплексного восстановления древних экосистем. Янтарные включения из Эль-Соплао часто содержат пыльцу растений, споры грибов и других насекомых, что позволяет реконструировать целостную картину окружающей среды.

На основе подобных находок ученые решают сразу несколько задач: уточняют возраст геологических слоев, отслеживают эволюцию насекомых и анализируют связи между разными компонентами древних экосистем — от растений до микроорганизмов.

Научный клад

По состоянию на 2025 год в янтаре Эль-Соплао описано более 1500 включений, включая насекомых, растения, грибы и даже фрагменты позвоночных. Научно подтверждено более 30 новых видов, и исследователи уверены, что это далеко не предел. Развитие методов визуализации и анализа обещает новые открытия в ближайшие годы.

Месторождение расположено на территории муниципалитетов Эррериас, Вальдалига и Рионанса. Оно было обнаружено в ходе горных работ в начале XX века и сегодня совмещает функции туристического объекта и крупного научного центра. Каждая новая находка, подобная Cretevania orgonomecorum, открывает еще одно "окно" в мир, существовавший задолго до появления человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
