Рождественская ёлка превратила дом в рассадник хаоса: праздник сорвали сотни живых существ

Рождественские праздники в США для одной семьи обернулись неожиданным и довольно тревожным сюрпризом. Обычная живая ёлка, купленная для создания уюта, спустя пару недель превратилась в источник настоящего хаоса, заставив хозяев взглянуть на праздничные традиции под совсем другим углом.
Семья Ковард из штата Огайо приобрела рождественскую ель на местной ферме, как это делают тысячи американцев каждый год. Дерево установили в гостиной, украсили гирляндами и игрушками, и первое время ничто не вызывало подозрений. Однако спустя примерно две недели после покупки домочадцы заметили странное движение среди ветвей.
При более внимательном осмотре выяснилось, что на ёлке находятся оотеки — плотные, на вид почти древесные образования, которые служат кладками яиц богомолов. В тёплом помещении они "проснулись", и из них начали массово вылупляться насекомые.
"Детёныши буквально разбегались из этих мешочков по всему дому", — рассказала хозяйка дома Андреа Ковард.
Для семьи это стало настоящим шоком: вместо уютного рождественского вечера им пришлось экстренно решать проблему с десятками, а возможно, и сотнями насекомых.
Оотека богомола внешне напоминает небольшой нарост или комок застывшей пены, прикреплённый к ветке или коре. На живых деревьях такие образования легко не заметить, особенно если человек не знаком с миром насекомых. Между тем в одной оотеке может находиться до 200 яиц.
В природных условиях личинки появляются весной, когда температура и уровень влажности подходят для их выживания. Но в случае с рождественской ёлкой всё происходит иначе. Тёплый и сухой воздух в доме создаёт ложный сигнал о наступлении благоприятного периода, и процесс вылупления запускается раньше времени.
Хотя богомолы не агрессивны по отношению к людям и не переносят опасных заболеваний, их внезапное появление в большом количестве может стать серьёзным стрессом для жильцов. Кроме того, сами насекомые в такой ситуации практически обречены.
Специалисты подчёркивают, что дом — крайне неподходящая среда для жизни богомолов. Эти насекомые являются хищниками и питаются в основном мелкими насекомыми, которых в жилых помещениях недостаточно для выживания целой кладки.
Даже если часть личинок удаётся поймать и выпустить, большинство из них погибает из-за отсутствия пищи и подходящих условий. Таким образом, подобная ситуация становится проблемой не только для людей, но и для самих богомолов.
Эксперты отмечают, что массовое вылупление в помещении — это тупиковый сценарий, которого можно избежать при внимательном осмотре дерева до покупки.
Проблема "живых сюрпризов" в рождественских ёлках не нова. Помимо богомолов, в ветвях могут скрываться пауки, жуки и другие насекомые. Однако именно оотеки представляют особую опасность из-за количества будущих обитателей.
Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки:
Если такие элементы обнаружены, от покупки дерева лучше отказаться или аккуратно удалить находку до того, как ёлка окажется в доме.
Если кладка яиц была обнаружена уже после установки ёлки, специалисты советуют действовать спокойно и без паники. Богомолы не опасны для здоровья человека, а потому экстренные меры дезинсекции, как правило, не требуются.
Оптимальный вариант — аккуратно отделить оотеку от ветки и вынести её на улицу, поместив в естественную среду. В этом случае у насекомых сохраняется шанс вылупиться весной и выжить в природе. Делать это лучше в перчатках, стараясь не повредить саму кладку.
Важно помнить, что использование химических средств в жилом помещении может быть опаснее самих насекомых, особенно если в доме есть дети или домашние животные.
История семьи Ковард вновь подняла вопрос о плюсах и минусах живых рождественских деревьев. С одной стороны, они создают особую атмосферу, наполняют дом ароматом хвои и считаются более экологичным выбором при правильной утилизации. С другой — живые ёлки могут стать переносчиками нежелательных "гостей".
Искусственные деревья полностью лишены такого риска, однако у них есть свои недостатки, связанные с экологией производства и хранения. Выбор между живой и искусственной ёлкой во многом зависит от личных предпочтений, но внимательный осмотр живого дерева перед покупкой остаётся обязательным условием безопасности.
Живые ёлки имеют ряд очевидных преимуществ. Они выглядят естественно, создают праздничное настроение и при покупке с сертифицированных ферм могут быть частью устойчивого лесного хозяйства. Однако вместе с этим они требуют большего внимания и ухода.
К минусам относятся риск занести в дом насекомых, необходимость регулярного полива и ограниченный срок службы. Кроме того, такие деревья могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей из-за спор плесени или смол.
Чтобы рождественские праздники не были омрачены неожиданными гостями, специалисты рекомендуют придерживаться простого алгоритма:
Эти меры не гарантируют стопроцентной защиты, но значительно снижают риск столкнуться с подобной ситуацией.
Опасны ли богомолы для человека?
Нет, богомолы не представляют угрозы для людей, не кусаются и не переносят опасных заболеваний.
Можно ли сохранить вылупившихся богомолов?
В домашних условиях это крайне сложно из-за нехватки пищи и неподходящих условий. Лучший вариант — вынести кладку на улицу.
Часто ли такое происходит?
Подобные случаи редки, но регулярно фиксируются в США и Европе в период рождественских праздников.
Что лучше — живая или искусственная ёлка?
С точки зрения отсутствия насекомых безопаснее искусственная, но при внимательном выборе живая ёлка тоже может быть безопасной.
