Рождественская ёлка превратила дом в рассадник хаоса: праздник сорвали сотни живых существ

Зоосфера

Рождественские праздники в США для одной семьи обернулись неожиданным и довольно тревожным сюрпризом. Обычная живая ёлка, купленная для создания уюта, спустя пару недель превратилась в источник настоящего хаоса, заставив хозяев взглянуть на праздничные традиции под совсем другим углом.

Новогодняя ёлка в деревянном доме
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодняя ёлка в деревянном доме

Ёлка с неожиданным подарком

Семья Ковард из штата Огайо приобрела рождественскую ель на местной ферме, как это делают тысячи американцев каждый год. Дерево установили в гостиной, украсили гирляндами и игрушками, и первое время ничто не вызывало подозрений. Однако спустя примерно две недели после покупки домочадцы заметили странное движение среди ветвей.

При более внимательном осмотре выяснилось, что на ёлке находятся оотеки — плотные, на вид почти древесные образования, которые служат кладками яиц богомолов. В тёплом помещении они "проснулись", и из них начали массово вылупляться насекомые.

"Детёныши буквально разбегались из этих мешочков по всему дому", — рассказала хозяйка дома Андреа Ковард.

Для семьи это стало настоящим шоком: вместо уютного рождественского вечера им пришлось экстренно решать проблему с десятками, а возможно, и сотнями насекомых.

Что такое оотека и почему она опасна для дома

Оотека богомола внешне напоминает небольшой нарост или комок застывшей пены, прикреплённый к ветке или коре. На живых деревьях такие образования легко не заметить, особенно если человек не знаком с миром насекомых. Между тем в одной оотеке может находиться до 200 яиц.

В природных условиях личинки появляются весной, когда температура и уровень влажности подходят для их выживания. Но в случае с рождественской ёлкой всё происходит иначе. Тёплый и сухой воздух в доме создаёт ложный сигнал о наступлении благоприятного периода, и процесс вылупления запускается раньше времени.

Хотя богомолы не агрессивны по отношению к людям и не переносят опасных заболеваний, их внезапное появление в большом количестве может стать серьёзным стрессом для жильцов. Кроме того, сами насекомые в такой ситуации практически обречены.

Почему богомолы погибают в помещениях

Специалисты подчёркивают, что дом — крайне неподходящая среда для жизни богомолов. Эти насекомые являются хищниками и питаются в основном мелкими насекомыми, которых в жилых помещениях недостаточно для выживания целой кладки.

Даже если часть личинок удаётся поймать и выпустить, большинство из них погибает из-за отсутствия пищи и подходящих условий. Таким образом, подобная ситуация становится проблемой не только для людей, но и для самих богомолов.

Эксперты отмечают, что массовое вылупление в помещении — это тупиковый сценарий, которого можно избежать при внимательном осмотре дерева до покупки.

Как распознать опасность ещё на этапе выбора ёлки

Проблема "живых сюрпризов" в рождественских ёлках не нова. Помимо богомолов, в ветвях могут скрываться пауки, жуки и другие насекомые. Однако именно оотеки представляют особую опасность из-за количества будущих обитателей.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки:

  1. Плотные наросты на ветках или у основания хвои.
  2. Образования неправильной формы, напоминающие застывшую пену или кору.
  3. Подозрительные комки, прочно прикреплённые к дереву и не осыпающиеся при лёгком касании.

Если такие элементы обнаружены, от покупки дерева лучше отказаться или аккуратно удалить находку до того, как ёлка окажется в доме.

Что делать, если оотека уже в доме

Если кладка яиц была обнаружена уже после установки ёлки, специалисты советуют действовать спокойно и без паники. Богомолы не опасны для здоровья человека, а потому экстренные меры дезинсекции, как правило, не требуются.

Оптимальный вариант — аккуратно отделить оотеку от ветки и вынести её на улицу, поместив в естественную среду. В этом случае у насекомых сохраняется шанс вылупиться весной и выжить в природе. Делать это лучше в перчатках, стараясь не повредить саму кладку.

Важно помнить, что использование химических средств в жилом помещении может быть опаснее самих насекомых, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

Живая ёлка или искусственная: что безопаснее

История семьи Ковард вновь подняла вопрос о плюсах и минусах живых рождественских деревьев. С одной стороны, они создают особую атмосферу, наполняют дом ароматом хвои и считаются более экологичным выбором при правильной утилизации. С другой — живые ёлки могут стать переносчиками нежелательных "гостей".

Искусственные деревья полностью лишены такого риска, однако у них есть свои недостатки, связанные с экологией производства и хранения. Выбор между живой и искусственной ёлкой во многом зависит от личных предпочтений, но внимательный осмотр живого дерева перед покупкой остаётся обязательным условием безопасности.

Плюсы и минусы живых рождественских ёлок

Живые ёлки имеют ряд очевидных преимуществ. Они выглядят естественно, создают праздничное настроение и при покупке с сертифицированных ферм могут быть частью устойчивого лесного хозяйства. Однако вместе с этим они требуют большего внимания и ухода.

К минусам относятся риск занести в дом насекомых, необходимость регулярного полива и ограниченный срок службы. Кроме того, такие деревья могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей из-за спор плесени или смол.

Советы: как избежать новогоднего кошмара

Чтобы рождественские праздники не были омрачены неожиданными гостями, специалисты рекомендуют придерживаться простого алгоритма:

  1. Осматривайте ёлку на улице при хорошем освещении.
  2. Обращайте внимание на ветки, кору и основание дерева.
  3. При обнаружении подозрительных наростов откажитесь от покупки.
  4. Перед установкой встряхните ёлку и дайте ей постоять на балконе или в гараже.
  5. Регулярно проверяйте дерево в первые дни после установки в доме.

Эти меры не гарантируют стопроцентной защиты, но значительно снижают риск столкнуться с подобной ситуацией.

Популярные вопросы о насекомых в рождественских ёлках

Опасны ли богомолы для человека?

Нет, богомолы не представляют угрозы для людей, не кусаются и не переносят опасных заболеваний.

Можно ли сохранить вылупившихся богомолов?

В домашних условиях это крайне сложно из-за нехватки пищи и неподходящих условий. Лучший вариант — вынести кладку на улицу.

Часто ли такое происходит?

Подобные случаи редки, но регулярно фиксируются в США и Европе в период рождественских праздников.

Что лучше — живая или искусственная ёлка?

С точки зрения отсутствия насекомых безопаснее искусственная, но при внимательном выборе живая ёлка тоже может быть безопасной.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
