Едят термитов и пьют песок: тайная схема выживания амфибий в пустыне, где вода исчезла навсегда

Зоосфера

Песчаные пустыни редко ассоциируются с жизнью земноводных, однако в природе есть удивительные исключения. В засушливых районах Южной Африки обитает лягушка Breviceps macrops, которая сумела приспособиться к условиям, кажущимся совершенно неподходящими для амфибий. Ее образ жизни и физиология давно привлекают внимание ученых, изучающих механизмы выживания в экстремальной среде.

Лягушка в песке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лягушка в песке

Кто такие пустынные узкороты

Breviceps macrops относится к семейству узкоротых лягушек. Это небольшие по размеру амфибии с округлым телом, короткими конечностями и характерной "пухлой" внешностью. Из-за такой формы тела они выглядят неуклюжими, однако именно она играет важную роль в сохранении влаги и энергии.

Ареал обитания этих лягушек — прибрежные пустынные зоны Южной Африки, где годовое количество осадков может не превышать семи сантиметров. Для большинства земноводных такие условия были бы губительными, но узкороты не только выживают, но и успешно размножаются в подобной среде.

Влага из пищи и окружающей среды

Одной из ключевых адаптаций пустынных узкоротов является необычный способ получения воды. Основу их рациона составляют термиты — насекомые, чье тело примерно на 75 процентов состоит из влаги. За одну ночь лягушка способна съесть несколько десятков, а иногда и до сотни термитов, тем самым восполняя водный баланс организма.

Однако питание — не единственный источник влаги. У этих амфибий есть уникальная физиологическая особенность: тонкая кожа на нижней части тела, через которую они могут впитывать воду напрямую из влажного песка. Достаточно короткого контакта с увлажненной поверхностью, чтобы организм получил необходимое количество жидкости.

Подземный образ жизни

Большую часть времени, около 90 процентов своей жизни, пустынные узкороты проводят под землей. В песке температура и влажность более стабильны, чем на поверхности, что помогает избежать перегрева и обезвоживания. Подземные норы становятся для них естественным укрытием от дневной жары и сухого воздуха.

Активность лягушек приходится преимущественно на ночные часы. Когда солнце заходит и температура снижается, они выходят на поверхность в поисках пищи. Такой режим позволяет минимизировать потери влаги и энергии, что особенно важно в условиях пустыни.

Передвижение, которое кажется неэффективным

На первый взгляд способ передвижения Breviceps macrops кажется крайне неуклюжим. Эти лягушки не прыгают, как большинство их сородичей, а скорее переваливаются с боку на бок. Из-за коротких лап и округлого тела движения выглядят медленными и тяжеловесными.

Тем не менее исследования показывают, что за одну ночь узкороты способны преодолевать расстояние до 38 метров. Для такого маленького и, казалось бы, неповоротливого животного это весьма значительный показатель, особенно если учитывать суровые условия среды.

Сравнение пустынных узкоротов с другими земноводными

Если сопоставить пустынных узкоротов с типичными лягушками, обитающими во влажных лесах или у водоемов, различия становятся очевидными. Обычные земноводные зависят от открытых источников воды и имеют более тонкую кожу, плохо защищенную от пересыхания. Узкороты же эволюционировали в сторону максимальной автономности от постоянных водоемов.

Их стратегия выживания строится не на поиске воды, а на ее экономии и эффективном использовании. Это делает Breviceps macrops ярким примером того, как один и тот же класс животных может приспосабливаться к совершенно разным условиям существования.

Популярные вопросы о пустынных лягушках-узкоротах

Как лягушки могут жить без постоянной воды?

Они получают влагу из пищи и впитывают ее через кожу при контакте с влажным песком.

Опасны ли для них высокие температуры?

Днем лягушки прячутся под землей, где температура ниже и стабильнее, что защищает их от перегрева.

Чем они питаются помимо термитов?

Основу рациона составляют мелкие насекомые, однако именно термиты играют ключевую роль в водоснабжении организма.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
