Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дневной сон на работе при бессоннице ухудшает ночной отдых — сомнолог Алёна Гаврилова
Шоколад провоцирует судороги и нарушения в работе сердца собак — ветеринары
Тыквенные вафли с яблочным сиропом готовят с взбитыми белками — Allrecipes
В Арканзасе появился новый миллиардер благодаря лотерее — CNBC
Долина Дору признана центром винного туризма Португалии — гиды
Прищепки помогают закрепить укрывной материал от заморозков — Le Journal des seniors
Санкции и сокращение финансирования усиливают разобщённость мировой науки — Оганов
Штраф Делимобиля за снег на парковке отменили после проверки
Юбилейные монеты обгоняют золото в гонке доходности — аналитик Вязовский

Питомец, который переживёт ваших внуков: экзоты всё чаще становятся узниками пустых квартир

Долгоживущие экзоты попадают в приюты после смерти хозяев — National Geographic
Зоосфера

Судьба попугаев, черепах и рептилий часто зависит не от привязанности, а от заранее продуманного плана. При этом именно долгоживущие виды всё чаще оказываются в перегруженных приютах, поскольку родственники не всегда готовы превращать свой дом в "зоопарк". Проблему усугубляет то, что многим животным нужны специфические условия, а их характер и поведение могут меняться с возрастом.

Птица (попугай) в клетке
Фото: https://unsplash.com by Simon Hermans is licensed under Free
Птица (попугай) в клетке

Куда попадают животные, если хозяина больше нет

Жительница Седоны (Аризона) Луиза Джаскульски умерла во сне в 2023 году после операции на сердце, оставив без конкретных распоряжений целый "прайд" спасённых питомцев — от голубей и попугаев до пустынных черепах и ящериц. По словам её друга Шона Дайсона, Луиза до последнего ставила заботу о животных выше собственного восстановления.

"Она была "липкой птицей". Её приходится буквально отлеплять от себя", — говорит сотрудник приюта Oasis Джин Бордо, описывая какаду по кличке Санни.

В подобных случаях чаще всего срабатывает неформальная сеть: друзья владельца, локальные фонды и профильные организации берут животных на передержку, лечат и ищут им постоянный дом. Но чем "сложнее" вид, тем дольше длится поиск и тем выше риск, что питомец надолго застрянет в системе приютов.

Почему именно попугаи становятся "головной болью"

Попугаи — умные, социальные и крайне требовательные существа. Руководитель калифорнийской службы спасения Mickaboo Сара Лемери объясняет: с наступлением половой зрелости многие птицы становятся шумными и агрессивными, а некоторые начинают бояться людей и защищаться нападением.

"На каждого попугая, дружелюбного к людям, приходится целая группа тех, кто кусается и кричит", — отмечает исполнительный директор Mickaboo Сара Лемери.

Чтобы птица оставалась спокойной, ей нужны просторная клетка, развивающие игрушки, безопасные прогулки вне клетки и постоянное общение. Когда владелец умирает, наследнику приходится принимать не только само животное, но и сложный режим ухода, расходы на корм, ветеринаров и переустройство жилого пространства. Об этом сообщает National Geographic.

Черепахи и рептилии: проблема размера и времени

С черепахами всё ещё сложнее: маленькая "милота" из зоомагазина быстро превращается в тяжеловесного питомца, которому нужен огороженный двор, тепло круглый год и огромные объёмы растительной пищи. Основательница организации Tortoise Acres Кэти Рикон признаётся, что её команда вынуждена регулярно отказывать владельцам из-за нехватки места.

"Мы еженедельно отказываем владельцам 20-30 черепах, потому что у нас просто нет пространства", — рассказывает Кэти Рикон.

Долгая жизнь черепах — ключевой фактор. Это питомец "на поколение", поэтому без юридически оформленных договорённостей животное почти неизбежно окажется у спасателей.

Планирование заранее: что реально помогает

Специалисты сходятся в одном: лучшее решение — заранее закрепить, кто и как будет заботиться о питомце. Специалист по реабилитации из Центра дикой природы Центральной Флориды Аманда Эбенхак советует прописывать это в завещании и предварительно обсуждать с потенциальным опекуном.

Некоторые владельцы готовят "пакет преемственности": контакты ветеринара, привычный рацион, список триггеров и предпочтений, а также договорённость с приютом о пожизненном содержании.

"Я оформила план наследования, и мои птицы попадут в приют на всю оставшуюся жизнь", — говорит Джанет Трамбалл, директор Oasis.

Сравнение попугаев и черепах как "наследуемых" питомцев

Попугаи чаще требуют ежедневного взаимодействия и тишины от соседей не гарантируют: шум, привязанность к одному человеку и стресс при смене дома усложняют пристройство. Черепахи, наоборот, меньше зависят от общения, но "упираются" в инфраструктуру: двор, температура, ограждения, место для зимовки и объёмы корма. Если попугая сложно "перевоспитать" после потери хозяина, то черепаху сложно просто физически разместить и содержать годами.

Плюсы и минусы усыновления взрослого экзота из приюта

Плюсы:

  • Шанс на спасение: вы даёте дом животному, которое уже лишилось хозяина.

  • Предсказуемость: характер и привычки взрослой особи уже известны.

  • Поддержка: приюты часто дают рекомендации по уходу и сопровождают владельца.

  • Этика: осознанное усыновление снижает спрос на импульсивные покупки в магазинах.

Минусы:

  • Обязательства: это долгосрочная ответственность на многие десятилетия.

  • Психологические травмы: возможны страхи или агрессия после смены владельца.

  • Расходы: дорогостоящая инфраструктура и специализированная ветеринарная помощь.

Как подготовить план для питомца

  1. Составьте "паспорт ухода": рацион, режим, необходимые показатели температуры/влажности, особенности поведения.

  2. Выберите опекунов: найдите 1-2 ответственных человек и заранее получите их согласие.

  3. Договоритесь с организациями: уточните у профильных приютов, смогут ли они принять питомца в экстренной ситуации.

  4. Юридическое оформление: зафиксируйте всё в завещании. Обеспечьте доверенным лицам доступ к документам и контактам.

  5. Финансовая подушка: подготовьте средства на первое время (корм, анализы, транспортировка).

Популярные вопросы о судьбе экзотических питомцев после смерти владельца

  • Можно ли просто передать по наследству? Да, но важно, чтобы наследник понимал реальный объём ответственности и затрат.

  • Сколько стоит содержание? Зависит от вида, но всегда включает в себя специализированный корм и дорогостоящих ветеринаров-герпетологов или орнитологов.

  • Почему нельзя выпускать в природу? Это смертельно для домашнего животного и опасно для экосистемы (риск инвазии и распространения болезней).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Домашнее сало уровня деликатеса: две специи, одна банка и шкурка становится нежной, как масло
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Последние материалы
Прищепки помогают закрепить укрывной материал от заморозков — Le Journal des seniors
Санкции и сокращение финансирования усиливают разобщённость мировой науки — Оганов
Долгоживущие экзоты попадают в приюты после смерти хозяев — National Geographic
Штраф Делимобиля за снег на парковке отменили после проверки
Юбилейные монеты обгоняют золото в гонке доходности — аналитик Вязовский
Поднятые вверх ноги улучшают венозный отток перед сном — врач Длин
Гребенщиков* поздравил подписчиков с католическим Рождеством
Напиток с ананасом и кокосовой водой поддерживает утреннее увлажнение — Žena
Поздний ужин замедляет сжигание жира — Фрэнк Шеер
Импульсивные покупки одежды формируют дофаминовый цикл предвкушения — Marianne
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.