Питомец, который переживёт ваших внуков: экзоты всё чаще становятся узниками пустых квартир

Судьба попугаев, черепах и рептилий часто зависит не от привязанности, а от заранее продуманного плана. При этом именно долгоживущие виды всё чаще оказываются в перегруженных приютах, поскольку родственники не всегда готовы превращать свой дом в "зоопарк". Проблему усугубляет то, что многим животным нужны специфические условия, а их характер и поведение могут меняться с возрастом.
Жительница Седоны (Аризона) Луиза Джаскульски умерла во сне в 2023 году после операции на сердце, оставив без конкретных распоряжений целый "прайд" спасённых питомцев — от голубей и попугаев до пустынных черепах и ящериц. По словам её друга Шона Дайсона, Луиза до последнего ставила заботу о животных выше собственного восстановления.
"Она была "липкой птицей". Её приходится буквально отлеплять от себя", — говорит сотрудник приюта Oasis Джин Бордо, описывая какаду по кличке Санни.
В подобных случаях чаще всего срабатывает неформальная сеть: друзья владельца, локальные фонды и профильные организации берут животных на передержку, лечат и ищут им постоянный дом. Но чем "сложнее" вид, тем дольше длится поиск и тем выше риск, что питомец надолго застрянет в системе приютов.
Попугаи — умные, социальные и крайне требовательные существа. Руководитель калифорнийской службы спасения Mickaboo Сара Лемери объясняет: с наступлением половой зрелости многие птицы становятся шумными и агрессивными, а некоторые начинают бояться людей и защищаться нападением.
"На каждого попугая, дружелюбного к людям, приходится целая группа тех, кто кусается и кричит", — отмечает исполнительный директор Mickaboo Сара Лемери.
Чтобы птица оставалась спокойной, ей нужны просторная клетка, развивающие игрушки, безопасные прогулки вне клетки и постоянное общение. Когда владелец умирает, наследнику приходится принимать не только само животное, но и сложный режим ухода, расходы на корм, ветеринаров и переустройство жилого пространства. Об этом сообщает National Geographic.
С черепахами всё ещё сложнее: маленькая "милота" из зоомагазина быстро превращается в тяжеловесного питомца, которому нужен огороженный двор, тепло круглый год и огромные объёмы растительной пищи. Основательница организации Tortoise Acres Кэти Рикон признаётся, что её команда вынуждена регулярно отказывать владельцам из-за нехватки места.
"Мы еженедельно отказываем владельцам 20-30 черепах, потому что у нас просто нет пространства", — рассказывает Кэти Рикон.
Долгая жизнь черепах — ключевой фактор. Это питомец "на поколение", поэтому без юридически оформленных договорённостей животное почти неизбежно окажется у спасателей.
Специалисты сходятся в одном: лучшее решение — заранее закрепить, кто и как будет заботиться о питомце. Специалист по реабилитации из Центра дикой природы Центральной Флориды Аманда Эбенхак советует прописывать это в завещании и предварительно обсуждать с потенциальным опекуном.
Некоторые владельцы готовят "пакет преемственности": контакты ветеринара, привычный рацион, список триггеров и предпочтений, а также договорённость с приютом о пожизненном содержании.
"Я оформила план наследования, и мои птицы попадут в приют на всю оставшуюся жизнь", — говорит Джанет Трамбалл, директор Oasis.
Попугаи чаще требуют ежедневного взаимодействия и тишины от соседей не гарантируют: шум, привязанность к одному человеку и стресс при смене дома усложняют пристройство. Черепахи, наоборот, меньше зависят от общения, но "упираются" в инфраструктуру: двор, температура, ограждения, место для зимовки и объёмы корма. Если попугая сложно "перевоспитать" после потери хозяина, то черепаху сложно просто физически разместить и содержать годами.
Шанс на спасение: вы даёте дом животному, которое уже лишилось хозяина.
Предсказуемость: характер и привычки взрослой особи уже известны.
Поддержка: приюты часто дают рекомендации по уходу и сопровождают владельца.
Этика: осознанное усыновление снижает спрос на импульсивные покупки в магазинах.
Обязательства: это долгосрочная ответственность на многие десятилетия.
Психологические травмы: возможны страхи или агрессия после смены владельца.
Расходы: дорогостоящая инфраструктура и специализированная ветеринарная помощь.
Составьте "паспорт ухода": рацион, режим, необходимые показатели температуры/влажности, особенности поведения.
Выберите опекунов: найдите 1-2 ответственных человек и заранее получите их согласие.
Договоритесь с организациями: уточните у профильных приютов, смогут ли они принять питомца в экстренной ситуации.
Юридическое оформление: зафиксируйте всё в завещании. Обеспечьте доверенным лицам доступ к документам и контактам.
Финансовая подушка: подготовьте средства на первое время (корм, анализы, транспортировка).
Можно ли просто передать по наследству? Да, но важно, чтобы наследник понимал реальный объём ответственности и затрат.
Сколько стоит содержание? Зависит от вида, но всегда включает в себя специализированный корм и дорогостоящих ветеринаров-герпетологов или орнитологов.
Почему нельзя выпускать в природу? Это смертельно для домашнего животного и опасно для экосистемы (риск инвазии и распространения болезней).
