Блохи зимой прячутся в лабиринтах тепла: маршрут, по которому они доходят до собаки

Таяние снега на ковриках создаёт среду для развития блох — ветеринар Бархатова

Зимой кажется, что паразитам не до собак: холод, снег и мороз должны "выключать" блох. Но реальность другая — питомец может столкнуться с ними даже в самый холодный сезон, особенно в городских условиях. Риск растёт там, где тепло и влажно, а такие места зимой встречаются чаще, чем кажется.

Почему блохи не исчезают с приходом морозов

На улице насекомым действительно сложнее выживать, но блохи отлично держатся в тёплых укрытиях. В домах, подъездах и тамбурах температура остаётся комфортной, а влажность повышается из-за растаявшего снега. Именно поэтому прогулка может закончиться "сюрпризом", даже если за окном минус.

Ветеринар обращает внимание на типичную зимнюю ситуацию: люди заходят в парадные с мокрой обувью, снег тает на ковриках у дверей, и получается среда, где блохи чувствуют себя нормально. Кроме того, в таких местах бывают кошки и собаки, которые могут быть переносчиками.

Что советует ветеринар зимой

"На улице мороз, а в парадных тепло. Снег тает на ковриках перед дверьми — это идеальная среда для размножения блох. Защита от блох должна быть круглогодичной", — заявила телеканалу "Санкт-Петербург" ветеринар Динара Бархатова.

По её словам, пренебрегать дополнительной защитой не стоит: зимой актуальны антипаразитарные обработки, а также одежда для животных. При этом слишком частое мытьё в холодный сезон — не лучший вариант: оно может пересушивать кожу и ухудшать состояние шерсти.

Одежда и уход за лапами: зачем это нужно

Зимняя одежда в первую очередь помогает на прогулке: защищает от холода, реагентов и грязи, а заодно снижает контакт шерсти с "подъездной" средой. Для некоторых пород комбинезон — действительно необходимость, но собаки с густым подшёрстком иногда обходятся без него.

Отдельная тема — лапы. Зимой их страдают не только от холода, но и от соли и реагентов. Ветеринар рекомендует использовать обувь или специальные кремы и мази. Средство наносят перед выходом, а после прогулки — смывают (в том числе воск), тщательно вытирают и сушат лапы, чтобы не было раздражения.

Сравнение: капли, таблетки, ошейник и только одежда

Способ защиты лучше подбирать вместе с ветеринаром, учитывая возраст, вес и образ жизни собаки. Но общий принцип можно понять и так.

Антипаразитарные препараты работают на профилактику: они рассчитаны на то, чтобы снизить шанс заражения и не дать паразитам закрепиться. Одежда и обувь защищают механически — от грязи, реагентов и частично от контактов с местами, где могут быть блохи, но сами по себе не заменяют обработку.

Комбинированный подход часто удобнее: препарат — как основная линия защиты, а одежда/обувь — как практичная поддержка в городе, где много подъездов, лифтов и общих площадок, сообщают "Белновости".

Как организовать зимнюю профилактику

Составьте календарь обработок на сезон и придерживайтесь схемы, рекомендованной ветеринаром. После прогулок в городе осматривайте шерсть и кожу, особенно если собака бывала в подъездах и у ковриков. Используйте одежду по погоде: не перегревайте питомца, но защитите от грязи и реагентов. Для лап выбирайте обувь или крем/воск, а после возвращения обязательно смывайте и сушите лапы. Не увлекайтесь частым мытьём зимой: лучше локальная гигиена и аккуратный уход, чем постоянные купания.

Популярные вопросы о защите собак от блох зимой

Нужно ли обрабатывать собаку, если она почти не гуляет

Да, риск сохраняется: блохи могут "жить" в тёплых местах общего пользования, а домой их иногда приносят на обуви или одежде.

Что лучше зимой: капли, таблетки или ошейник

Выбор зависит от собаки и рекомендаций врача. Важно учитывать вес, возраст, здоровье и то, насколько часто питомец бывает в подъездах и общественных местах.

Сколько стоит зимняя профилактика и на чём нельзя экономить

Стоимость зависит от бренда и формы средства, но экономить на дозировке и регулярности не стоит. Гораздо дороже обходятся лечение зуда, воспалений и обработка квартиры.