Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Присадки в антифризе замедлили коррозию двигателя — Valvoline
Дневной сон на работе при бессоннице ухудшает ночной отдых — сомнолог Алёна Гаврилова
В Арканзасе появился новый миллиардер благодаря лотерее — CNBC
Тыквенные вафли с яблочным сиропом готовят с взбитыми белками — Allrecipes
Долина Дору признана центром винного туризма Португалии — гиды
Прищепки помогают закрепить укрывной материал от заморозков — Le Journal des seniors
Санкции и сокращение финансирования усиливают разобщённость мировой науки — Оганов
Долгоживущие экзоты попадают в приюты после смерти хозяев — National Geographic
Штраф Делимобиля за снег на парковке отменили после проверки

Смертельные десерты в Новый год: один кусочек останавливает сердце питомца за считанные часы

Шоколад провоцирует судороги и нарушения в работе сердца собак — ветеринары
Зоосфера

Праздники — время, когда на кухне постоянно что-то режут, пробуют и ставят на стол, а собака оказывается рядом и "просит" глазами. Многие хозяева уступают и подбрасывают кусочек "для радости", но именно в новогодние дни у ветеринаров традиционно прибавляется пациентов с признаками пищевого отравления. Опасность в том, что привычные для человека продукты для животного могут быть токсичными или травмоопасными.

Сенбернар
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Сенбернар

Почему "со стола" — не лучший подарок

Домашняя еда часто содержит соль, сахар, жир, специи и соусы, которые рассчитаны на человеческое пищеварение. У собак иначе работают ферменты и обмен веществ, поэтому даже небольшие порции могут привести к рвоте, диарее, обезвоживанию и скачкам сахара. Особенно рискованны праздники: на столе появляются сладости, закуски, алкоголь, выпечка, а рядом — обилие упаковок и случайных "крошек", которые питомец может подобрать.

Самые опасные продукты на новогоднем столе

Самая частая ошибка — угощать собаку шоколадом. В нём есть теобромин, который организм животного не умеет нормально перерабатывать, поэтому даже небольшой кусочек может спровоцировать судороги и проблемы с сердцем.

Не менее коварны виноград и изюм: у некоторых собак они вызывают острую почечную недостаточность, причём реакция бывает непредсказуемой. Лук и чеснок тоже не подходят питомцам — они повреждают эритроциты, и при регулярном попадании в рацион повышают риск анемии и кислородного голодания тканей.

Авокадо содержит персин, способный вызвать расстройство пищеварения и затруднение дыхания. Орехи макадамия воздействуют на нервную систему: признаки отравления могут проявиться уже через несколько часов.

Отдельная зона риска — жевательные резинки и "диетические" сладости. Ксилит, популярный подсластитель, способен вызвать резкий выброс инсулина и опасное падение уровня сахара в крови.

Чем опасны "невинные" праздничные привычки

Сырое дрожжевое тесто в желудке продолжает расширяться — это может закончиться тяжёлыми осложнениями и экстренным вмешательством. Кости после термической обработки становятся хрупкими: они легко раскалываются и могут травмировать пищевод или кишечник.

Алкоголь вреден даже в малых дозах — собачий организм не приспособлен расщеплять этанол. Кофеин перегружает сердце и нервную систему, из-за чего появляются беспокойство и мышечный тремор. А солёные продукты сбивают водный баланс: избыток натрия повышает риск судорог и опасных отёков.

Что давать вместо угощений

Если хочется порадовать питомца, лучше действовать безопасно: придерживаться специализированного корма и разрешённых лакомств. В качестве альтернативы уместны продукты без соли, сахара и приправ — но только те, которые точно подходят собаке и в небольшом объёме. Полезнее всего заранее выделить "собачью" порцию и не подкармливать с рук во время застолья: так легче избежать случайных ошибок, особенно когда дома гости, дети и много еды. Об этом сообщает "Белновости".

Сравнение: еда со стола и безопасные лакомства

Еда со стола обычно непредсказуема по составу: в ней могут быть соусы, лук, чеснок, сахар, специи, шоколадная крошка или изюм. Она часто жирная и солёная, поэтому нагружает желудок и поджелудочную, а у чувствительных собак вызывает сильные реакции.

Специализированные лакомства и корм, наоборот, рассчитаны на собачий обмен веществ. Там понятный состав и дозировка, а риск отравлений заметно ниже. Такой вариант удобнее и для хозяина: проще контролировать, что именно и сколько съел питомец.

Как пережить застолье без визита к ветеринару

  1. Уберите шоколад, изюм, жвачки и алкоголь туда, куда собака точно не доберётся.

  2. Договоритесь с гостями: никаких угощений "тайком", даже маленьких.

  3. Кормите питомца по режиму, чтобы он не был голодным во время праздника.

  4. Подготовьте безопасные лакомства и выдавайте их дозированно.

  5. Сразу убирайте кости, упаковки и остатки еды со стола и из мусорного ведра.

Популярные вопросы о том, что нельзя давать собаке со стола

Какие продукты чаще всего приводят к отравлениям

На праздниках это обычно шоколад, изюм, виноград, жирные и солёные закуски, а также еда со специями и соусами.

Что лучше выбрать вместо угощений со стола

Оптимально — специализированный корм и лакомства для собак с понятным составом. Если используете домашнюю еду, она должна быть без соли, сахара и приправ и подходить питомцу.

Сколько стоит безопасное лакомство и что выгоднее

Цена зависит от бренда и состава, но чаще всего это дешевле, чем лечение после отравления. Практичнее брать небольшие упаковки и использовать их как поощрение, а не как замену основного рациона.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Еда и рецепты
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Домашнее сало уровня деликатеса: две специи, одна банка и шкурка становится нежной, как масло
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Последние материалы
Прищепки помогают закрепить укрывной материал от заморозков — Le Journal des seniors
Санкции и сокращение финансирования усиливают разобщённость мировой науки — Оганов
Долгоживущие экзоты попадают в приюты после смерти хозяев — National Geographic
Штраф Делимобиля за снег на парковке отменили после проверки
Юбилейные монеты обгоняют золото в гонке доходности — аналитик Вязовский
Поднятые вверх ноги улучшают венозный отток перед сном — врач Длин
Гребенщиков* поздравил подписчиков с католическим Рождеством
Напиток с ананасом и кокосовой водой поддерживает утреннее увлажнение — Žena
Поздний ужин замедляет сжигание жира — Фрэнк Шеер
Импульсивные покупки одежды формируют дофаминовый цикл предвкушения — Marianne
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.