Смертельные десерты в Новый год: один кусочек останавливает сердце питомца за считанные часы

Шоколад провоцирует судороги и нарушения в работе сердца собак — ветеринары

Праздники — время, когда на кухне постоянно что-то режут, пробуют и ставят на стол, а собака оказывается рядом и "просит" глазами. Многие хозяева уступают и подбрасывают кусочек "для радости", но именно в новогодние дни у ветеринаров традиционно прибавляется пациентов с признаками пищевого отравления. Опасность в том, что привычные для человека продукты для животного могут быть токсичными или травмоопасными.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Сенбернар

Почему "со стола" — не лучший подарок

Домашняя еда часто содержит соль, сахар, жир, специи и соусы, которые рассчитаны на человеческое пищеварение. У собак иначе работают ферменты и обмен веществ, поэтому даже небольшие порции могут привести к рвоте, диарее, обезвоживанию и скачкам сахара. Особенно рискованны праздники: на столе появляются сладости, закуски, алкоголь, выпечка, а рядом — обилие упаковок и случайных "крошек", которые питомец может подобрать.

Самые опасные продукты на новогоднем столе

Самая частая ошибка — угощать собаку шоколадом. В нём есть теобромин, который организм животного не умеет нормально перерабатывать, поэтому даже небольшой кусочек может спровоцировать судороги и проблемы с сердцем.

Не менее коварны виноград и изюм: у некоторых собак они вызывают острую почечную недостаточность, причём реакция бывает непредсказуемой. Лук и чеснок тоже не подходят питомцам — они повреждают эритроциты, и при регулярном попадании в рацион повышают риск анемии и кислородного голодания тканей.

Авокадо содержит персин, способный вызвать расстройство пищеварения и затруднение дыхания. Орехи макадамия воздействуют на нервную систему: признаки отравления могут проявиться уже через несколько часов.

Отдельная зона риска — жевательные резинки и "диетические" сладости. Ксилит, популярный подсластитель, способен вызвать резкий выброс инсулина и опасное падение уровня сахара в крови.

Чем опасны "невинные" праздничные привычки

Сырое дрожжевое тесто в желудке продолжает расширяться — это может закончиться тяжёлыми осложнениями и экстренным вмешательством. Кости после термической обработки становятся хрупкими: они легко раскалываются и могут травмировать пищевод или кишечник.

Алкоголь вреден даже в малых дозах — собачий организм не приспособлен расщеплять этанол. Кофеин перегружает сердце и нервную систему, из-за чего появляются беспокойство и мышечный тремор. А солёные продукты сбивают водный баланс: избыток натрия повышает риск судорог и опасных отёков.

Что давать вместо угощений

Если хочется порадовать питомца, лучше действовать безопасно: придерживаться специализированного корма и разрешённых лакомств. В качестве альтернативы уместны продукты без соли, сахара и приправ — но только те, которые точно подходят собаке и в небольшом объёме. Полезнее всего заранее выделить "собачью" порцию и не подкармливать с рук во время застолья: так легче избежать случайных ошибок, особенно когда дома гости, дети и много еды. Об этом сообщает "Белновости".

Сравнение: еда со стола и безопасные лакомства

Еда со стола обычно непредсказуема по составу: в ней могут быть соусы, лук, чеснок, сахар, специи, шоколадная крошка или изюм. Она часто жирная и солёная, поэтому нагружает желудок и поджелудочную, а у чувствительных собак вызывает сильные реакции.

Специализированные лакомства и корм, наоборот, рассчитаны на собачий обмен веществ. Там понятный состав и дозировка, а риск отравлений заметно ниже. Такой вариант удобнее и для хозяина: проще контролировать, что именно и сколько съел питомец.

Как пережить застолье без визита к ветеринару

Уберите шоколад, изюм, жвачки и алкоголь туда, куда собака точно не доберётся. Договоритесь с гостями: никаких угощений "тайком", даже маленьких. Кормите питомца по режиму, чтобы он не был голодным во время праздника. Подготовьте безопасные лакомства и выдавайте их дозированно. Сразу убирайте кости, упаковки и остатки еды со стола и из мусорного ведра.

Популярные вопросы о том, что нельзя давать собаке со стола

Какие продукты чаще всего приводят к отравлениям

На праздниках это обычно шоколад, изюм, виноград, жирные и солёные закуски, а также еда со специями и соусами.

Что лучше выбрать вместо угощений со стола

Оптимально — специализированный корм и лакомства для собак с понятным составом. Если используете домашнюю еду, она должна быть без соли, сахара и приправ и подходить питомцу.

Сколько стоит безопасное лакомство и что выгоднее

Цена зависит от бренда и состава, но чаще всего это дешевле, чем лечение после отравления. Практичнее брать небольшие упаковки и использовать их как поощрение, а не как замену основного рациона.