Живёт под водой и не задыхается: существо нарушило главное правило дыхания природы

Паук-серебрянка — единственный паук с постоянной подводной жизнью, сообщили биологи

Как крошечное паукообразное может жить под водой, не имея жабр и не поднимаясь за воздухом каждые несколько минут? Ответ на этот вопрос давно удивляет биологов и зоологов. Паук-серебрянка — единственный представитель пауков, который практически не покидает водную среду и проводит под водой почти всю жизнь.

Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паук под водой

Кто такой паук-серебрянка и где он обитает

Паук-серебрянка, или водяной паук (Argyroneta aquatica), — уникальный вид паукообразных, приспособившийся к жизни в пресной воде. Он встречается в стоячих или медленно текущих водоёмах Евразии, а также в отдельных регионах Японии. Чаще всего его можно обнаружить в прудах, озёрах, канавах и заводях рек с богатой водной растительностью.

Размеры этого паука сравнительно невелики — от 8 до 15 миллиметров. При этом самцы, что нетипично для большинства пауков, обычно крупнее самок. Тело покрыто густыми волосками, которые играют ключевую роль в его выживании под водой и напрямую связаны с дыхательным механизмом.

Воздушный пузырь как подводный дом

Главный секрет дыхания паука-водолаза заключается в создании так называемого "воздушного колокола". Для этого серебрянка поднимается к поверхности воды, где захватывает порцию воздуха, вытягивая брюшко и лапки. Гидрофобные волоски на теле удерживают пузырёк, не давая ему сразу рассеяться.

После этого паук ныряет обратно и закрепляет пузырь под водой с помощью паутины, обычно среди водных растений. Постепенно из нескольких таких пузырей формируется полноценное воздушное убежище, напоминающее миниатюрную подводную палатку. Внутри этого пространства паук проводит большую часть времени: отдыхает, переваривает пищу и даже размножается.

Как работает дыхание под водой

Воздушный пузырь служит не просто запасом кислорода. Он функционирует как своеобразная физическая "жабра". Кислород из воды постепенно диффундирует внутрь пузыря, а углекислый газ, наоборот, выходит наружу. Благодаря этому газообмену паук может находиться под водой гораздо дольше, чем позволил бы обычный запас воздуха.

Однако такой механизм не бесконечен. Со временем концентрация кислорода снижается, и пауку приходится подниматься на поверхность, чтобы обновить воздушный запас. В зависимости от температуры воды и активности животного один пузырь может сохранять пригодность для дыхания более суток.

Охота и питание в подводной среде

Паук-серебрянка — активный хищник. Его рацион состоит из мелких водных насекомых, личинок, рачков и даже мальков рыб. Паутина, натянутая вокруг убежища, выполняет не только строительную, но и сигнальную функцию. Малейшие колебания воды передаются нитям, позволяя пауку мгновенно реагировать на приближение добычи.

Атака происходит стремительно. Паук выскакивает из укрытия, парализует жертву ядом и затаскивает её внутрь воздушного колокола для поедания. Такое поведение делает серебрянку одним из немногих пауков, полностью освоивших подводную охоту.

Опасен ли водяной паук для человека

Несмотря на экзотический образ жизни, паук-серебрянка не считается серьёзно опасным для человека. Он не агрессивен и старается избегать контакта. Однако при неосторожном обращении или попытке взять его в руки паук может укусить.

Боль от укуса обычно сравнивают с ужалением пчелы: она неприятна, но не представляет серьёзной угрозы для здоровья. В редких случаях возможна местная аллергическая реакция, однако медицинская помощь требуется крайне редко.

Размножение под водой

Даже процесс размножения у этого вида происходит без выхода на сушу. Самцы строят собственные воздушные пузыри рядом с убежищем самки. Затем они соединяют оба пузыря паутиной, формируя общее пространство. Внутри этого "подводного дома" происходит спаривание.

После этого самка откладывает яйца в отдельный кокон, который также размещается внутри воздушного колокола. Молодые паучки первое время остаются в пузыре, а затем расселяются по водоёму, создавая собственные убежища.

Популярные вопросы о пауках-водолазах

Как долго паук может находиться под водой без подъёма на поверхность?

Всё зависит от температуры воды и активности паука, но в среднем один воздушный пузырь может обеспечивать дыхание более 24 часов.

Может ли паук-серебрянка жить в аквариуме?

Теоретически — да, но для этого требуется создать условия с живыми растениями, чистой водой и возможностью выхода к поверхности для обновления воздуха.

Опасны ли такие пауки для домашних животных?

Для крупных животных угрозы нет, а мелкие аквариумные обитатели могут стать добычей, если паук окажется в замкнутом пространстве.