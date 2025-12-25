Морская пандемия выходит из-под контроля: океан теряет вид, который держал экосистемы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

По всему миру фиксируют массовую гибель морских ежей — организмов, от которых напрямую зависит здоровье прибрежных рифов. Особенно тревожная ситуация сложилась на Канарских островах, где численность ключевого вида сократилась до исторического минимума. Учёные всё чаще говорят не о локальной вспышке, а о глобальной морской пандемии. Об этом сообщает Earth.

морской ёж
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
морской ёж

Почему морские ежи так важны для рифов

Морские ежи, несмотря на скромные размеры, играют непропорционально большую роль в экосистемах. Поедая быстрорастущие водоросли, они предотвращают их доминирование и сохраняют каменистые рифы открытыми для кораллов, ламинарий и множества других морских организмов, формируя сложные и уязвимые прибрежные экосистемы океана.

Баланс здесь хрупок. Когда ежей слишком много, они превращают рифы в "пустыни". Когда их становится слишком мало, водоросли захватывают пространство, радикально меняя облик и функции морского дна.

Что произошло на Канарских островах

Долгое время морской ёж Diadema africanum на Канарах колебался между вспышками численности и резким сокращением популяции. Однако в феврале 2022 года ситуация вышла из-под контроля.

Команда под руководством докторанта Университета Ла-Лагуна Ивана Кано зафиксировала массовую гибель ежей у берегов Ла-Пальмы и Ла-Гомеры. В течение месяцев болезнь распространилась по всему архипелагу. Поражённые животные теряли координацию, переставали реагировать на раздражители, сбрасывали шипы и ткани, после чего погибали.

Подобные эпизоды уже происходили в 2008 и 2018 годах, когда в отдельных районах погибало до 90-93% ежей. Но тогда популяции быстро восстанавливались. После волны 2022-2023 годов этого не произошло.

Масштаб экологической катастрофы

Чтобы оценить последствия, исследователи обследовали 76 участков на семи островах в период с лета 2022 по лето 2025 года и сравнили данные с архивными наблюдениями. Также были опрошены профессиональные дайверы, регулярно работающие в этих районах.

"Наши данные показывают, что численность Diadema africanum на Канарских островах достигла исторического минимума, а некоторые популяции близки к локальному вымиранию", — заявил Иван Кано.

По его словам, с 2021 года численность ежей на Ла-Пальме сократилась на 74%, а на Тенерифе — на 99,7%. Не менее тревожны данные по размножению: личинки почти не обнаруживаются, а молодь не появляется на традиционных мелководных участках.

Сбой воспроизводства как ключевая угроза

На восточном побережье Тенерифе ловушки для личинок во время нереста в 2023 году показали практически нулевые значения. В начале 2024 года исследователи не нашли ни одного молодого ежа.

Это указывает на серьёзный репродуктивный сбой. Без притока личинок восстановление популяций может остановиться на годы, а рифы — перейти в новое, устойчивое состояние с доминированием водорослей.

Возможная причина: морская пандемия

Возбудитель болезни до сих пор точно не установлен. В других регионах мира массовые гибели морских ежей связывали с инфузориями рода Philaster и амёбами, включая Neoparamoeba branchiphila.

"Мы пока не можем сказать, пришёл ли патоген с течениями или судами, или ключевую роль сыграло изменение климата", — отметил Кано.

Примечательно, что канарские вспышки совпадали с периодами необычно сильных южных волн и аномальной волновой активности — фактор, который вновь проявился в 2022 году.

Глобальный контекст и риски

Похожие случаи гибели морских ежей зафиксированы в Карибском бассейне, Средиземном море, Красном море, Аравийском море и западной части Индийского океана. Это делает канарский кризис частью возможной глобальной пандемии, затрагивающей не только рифы, но и более глубокие уровни океана, где обитают даже самые странные глубоководные рыбы планеты.

В таком сценарии страдают не только ежи. Нарушаются пищевые цепи, хищники теряют источник питания, а структура рифов меняется на годы вперёд.

Популярные вопросы о гибели морских ежей

Почему исчезновение ежей так опасно для рифов?

Они контролируют рост водорослей и поддерживают биоразнообразие.

Можно ли ожидать восстановления популяций?

Теоретически да, но только при возвращении личинок и выживании молоди.

Затронуты ли другие регионы?

Пока Юго-Восточная Азия и Австралия не пострадали, но риск сохраняется.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
