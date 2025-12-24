Рыба из глубин времени вышла из тени: музейные кости раскрыли тайну древних латимерий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Латимерии долгое время считались "живыми ископаемыми", внезапно вернувшимися из глубины времён в XX веке. Однако новые находки показывают, что их история куда сложнее и богаче, чем предполагалось ранее. Оказалось, что у этих рыб были многочисленные родственники, о которых наука почти ничего не знала. Об этом сообщает Earth.

древняя рыба латимерия в темных водах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
древняя рыба латимерия в темных водах

Неожиданные открытия в музейных ящиках

Латимерии хорошо известны по палеозойским и меловым отложениям, однако их следы в позднем триасе оставались фрагментарными. Новое рецензируемое исследование под руководством Джейкоба Дж. Куинна из Бристольского университета закрыло этот пробел. Учёные повторно изучили музейные коллекции и выявили более 50 окаменелостей позднетриасовых латимерий с юго-запада Англии, многие из которых более века хранились под неверными названиями.

Ошибки в атрибуции ископаемых — не редкость для палеонтологии, особенно когда речь идёт о фрагментарных находках, подобных остаткам древних морских хищников кембрия, долгое время известных лишь по разрозненным деталям.

Ошибочные идентификации прошлого

Ряд костей долгое время относили к мелким морским рептилиям и даже млекопитающим. Чаще всего их записывали как остатки Pachystropheus — небольшого талаттозавра. Причина ошибки понятна: отдельные фрагменты черепа и челюстей со временем изнашиваются и внешне могут быть похожи.

Это наблюдение стало поводом для масштабной проверки коллекций британских музеев.

Мавсонииды — древняя и успешная линия

Большинство переидентифицированных находок относятся к семейству Mawsoniidae — вымершей ветви латимерий, близкой к современному роду Latimeria. Ранее в британском триасе было известно всего четыре таких находки, теперь их число превышает пятьдесят.

Анатомические и экологические данные показывают, что мавсонииды предпочитали прибрежные, солоноватые и даже пресноводные условия. Это хорошо согласуется с палеогеографией региона, где в конце триаса существовали мелководные тропические моря и цепочки островов.

Жизнь на побережьях триаса

Все обнаруженные окаменелости происходят из рэтского яруса — самого конца триасового периода. Отложения Вестбери сформировались в условиях штормовых мелководий и так называемых "костяных горизонтов", где накапливались останки рыб, рептилий и растительный материал.

Совместные находки костей латимерий и Pachystropheus указывают на сходный образ жизни — питание и передвижение у дна прибрежных экосистем.

Как технологии помогли доказать происхождение

Для точной идентификации команда применила микро-КТ-сканирование. Оно позволило рассмотреть внутренние каналы для нервов и сосудов, характерные именно для латимерий. Сравнение формы ключиц, челюстей и щёчных костей с описанными видами помогло отделить рыб от рептилий.

Подобные методы уже применялись при изучении массивных челюстей древних бронированных рыб, где внешнее сходство долго мешало точной классификации.

Сравнение: мавсонииды и современные латимерии

Современные латимерии обитают в глубоководных морских пещерах, тогда как их мавсониидные родственники активно осваивали прибрежные зоны. При этом общий план строения черепа оставался удивительно консервативным на протяжении десятков миллионов лет. Такая стабильность формы объясняет, почему фрагменты так долго вводили исследователей в заблуждение.

Плюсы и минусы "консервативной" анатомии

С одной стороны, медленные изменения строения позволили латимериям успешно пережить крупные вымирания. С другой — именно эта особенность усложняет определение видов по разрозненным костям и требует применения современных методов анализа.

Популярные вопросы о древних латимериях

Почему эти находки важны для эволюции?
Они показывают, что латимерии были более разнообразными и распространёнными, чем считалось.

Что общего у древних и современных видов?
Общий план строения черепа и ряда костей, сохранившийся миллионы лет.

Можно ли ожидать новых открытий?
Да, повторное изучение музейных коллекций часто приводит к пересмотру старых выводов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
