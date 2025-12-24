Оставляют детей умирать ради собственного спасения: жестокий закон выживания в океане

Трогательная сцена у огней большого города скрывает куда более практичную историю: маленькие голубые пингвины не всегда остаются с одной парой навсегда. Эти птицы живут на побережьях Австралии и Новой Зеландии и, если сезон выдался неудачным, могут "разойтись" и попытаться найти более подходящего партнёра. Иногда такой шаг помогает, но порой бьёт по всему сообществу.
Стереотип о "пингвинах, которые выбирают одну любовь на всю жизнь", работает не всегда — по крайней мере, для вида Eudyptula minor. У маленьких пингвинов решение сменить партнёра часто связано с результатом прошлой кладки: если потомства нет или птенцы плохо выживают, пара может распасться.
"Разводы и свидания в ближайшем "отеле” — очень важная часть жизни пингвина", — отмечает эксперт по пингвинам из Университета Суонси Рори Уилсон.
Исследователи обнаружили неожиданную закономерность: доля распавшихся пар может быть связана с общим успехом размножения колонии сильнее, чем такие привычные факторы, как температура поверхности моря или особенности кормодобывания. Иными словами, "личная жизнь" становится индикатором, который помогает понять, насколько устойчиво чувствует себя колония и как она переживает давление среды.
Маленькие голубые пингвины — самые миниатюрные среди всех пингвинов: в среднем около 30 сантиметров ростом. Одна из крупнейших колоний расположена на острове Филлип на юго-западе от Мельбурна — там живут около 30 тысяч птиц.
"На Филлип-Айленде находится крупнейшая в мире колония маленьких пингвинов", — говорит биолог Университета Монаша Ричард Рейна, соавтор исследования.
Учёные наблюдают за колонией много лет. Часть птиц гнездится в специальных домиках, а самих пингвинов "помечают" микрочипами, как домашних кошек или собак. Это позволяет быстро фиксировать, кто именно вернулся в нору после кормёжки в море.
В период размножения — с сентября по февраль — исследователи отмечают пары, даты кладки, вылупление, рост птенцов и то, сколько молодых птиц в итоге выживает. Отдельно фиксируются случаи расхождения пар.
Логика у пингвинов вроде бы понятная: не получилось — попробуем иначе. Расставания чаще происходят после провалов в размножении, и в этом есть рациональное зерно: смена партнёра может увеличить шанс на успешный сезон.
Но ставка не гарантирована. Новый партнёр вовсе не обязательно окажется лучше, а сама "перестройка" пары требует времени: найти подходящую птицу, "сойтись", закрепить связь, заново наладить совместное гнездование. Из-за этого некоторые пингвины могут фактически потерять сезон — пока они заняты поиском, окно для успешного размножения сужается.
Авторы исследования проанализировали 13 сезонов размножения и увидели высокую изменчивость показателя: в среднем примерно каждая четвёртая пара меняла партнёра за год, но в отдельные сезоны доля могла быть заметно ниже или значительно выше — от примерно 1 из 20 до 1 из 3. В годы, когда "разводов" было больше, успех выведения молодняка оказывался ниже, и наоборот. Об этом сообщает National Geographic.
Пока популяция на Филлип-Айленде выглядит устойчивой. Маленькие пингвины умеют подстраиваться: менять районы кормёжки, регулировать длительность "рейсов" в море и в целом гибче реагировать на колебания условий.
Есть и жёсткая стратегия выживания: когда пищи мало, взрослые птицы могут отказаться от выращивания потомства, чтобы сохранить собственные силы и вернуться к размножению в следующем году.
"Это тяжело видеть: в колонии остаются птенцы, которые погибают от голода", — рассказывает Ричард Рейна.
С точки зрения биологии это экономия ресурса: выживший взрослый пингвин — это шанс на новые попытки в будущем. Поэтому исследователи считают, что любые маркеры, позволяющие заранее оценить успешность сезона, особенно ценны — от них зависит и охрана мест гнездования, и планирование работы на побережье, и меры по снижению беспокойства колоний.
"Понимание факторов, влияющих на размножение, необходимо для оценки их долгосрочного выживания", — подчёркивает поведенческий эколог из Университета Флиндерса Дайан Коломбелли-Негрел.
На фоне климатических изменений это приобретает дополнительный смысл: районы кормёжки могут быстрее прогреваться, а доступность рыбы — меняться. В такой ситуации индикатор вроде "уровня разводов" становится не курьёзом, а практическим инструментом для прогнозов.
Иногда смена партнёра работает как попытка улучшить результат после неудачи — условно "активная стратегия". В других случаях высокий уровень расхождений скорее похож на симптом общего стресса: меньше рыбы, сложнее кормиться, выше конкуренция — и пары распадаются чаще, теряя время и снижая общий успех выведения птенцов. Для специалистов по охране природы это похоже на сравнение двух сигналов: данные о море и кормовой базе показывают внешние условия, а "разводы" — внутреннюю устойчивость колонии.
Нет. Некоторые виды действительно формируют устойчивые пары, но маленькие голубые пингвины могут менять партнёра, особенно после неудачного сезона.
Бюджет зависит от масштаба: простые камеры и учёт нор обходятся дешевле, а система меток, считывателей и постоянные полевые работы требуют большего финансирования и команды.
Чаще помогает стабильность: пара не тратит время на поиск и быстрее приступает к гнездованию. Но после провала смена партнёра иногда становится попыткой улучшить результат, хотя она и рискованна.
