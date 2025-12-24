Смертельный обед из булочной: привычное угощение превращает жизнь подмосковных птиц в катастрофу

Морозы в Подмосковье осложнили зимовку водоплавающих птиц — Минэкологии

В Подмосковье морозы всё чаще становятся испытанием не только для людей, но и для тех, кто решил остаться зимовать у местных водоёмов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области: похолодание заметно влияет на водоплавающих птиц, а жители нередко пытаются их поддержать — иногда, не зная важных правил. По данным ведомства, помощь действительно может понадобиться, но только если она не превращается в вред.

Какие птицы зимуют и почему помощь стала актуальнее

В регионе остаётся всё больше водоплавающих, и это фиксируют наблюдатели. Бёрдвотчеры в рамках первых результатов зимнего учёта отмечают значительные стаи кряквы, гоголя, чомги и других видов. На фоне низких температур у птиц меняются условия кормёжки, и привычные источники пищи становятся менее доступны.

В министерстве объясняют, что в морозы кормовая база сокращается: пища примерзает ко льду и скрывается под снегом. Синоптики, как уточняется, прогнозируют на январь температуры не ниже 10-12 градусов. Именно поэтому в холодный период подкормка может стать оправданной мерой, если действовать аккуратно и последовательно.

Как подкармливать правильно и чего избегать

Основной принцип — не навредить и не ухудшить состояние водоёма.

"Главная заповедь любителя диких птиц — не навредить. Синоптики прогнозируют на январь температуры не ниже 10-12 градусов. В таких условиях уменьшается кормовая база — пища примерзает ко льду и скрывается под снегом. Поэтому в морозы стоит начать подкармливать птиц, следуя несложным правилам. Первое — не бросать корм в воду, так как это приводит к загрязнению водоёмов", — подчеркнул министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.

Ведомство отдельно перечислило продукты, которые для водоплавающих опасны. Нельзя давать хлебобулочные изделия, солёные семена, сало, чипсы, орехи и пшено. Хлеб, как отмечается, провоцирует брожение в организме птицы и может привести к воспалительным процессам, а пшено на воздухе быстро окисляется — на зёрнышках образуются токсичные жиры, пишет "Радио 1".

Чем кормить и когда тревога не нужна

Для уток, лебедей и других водоплавающих подходят пшеница, кукуруза или специализированный корм из зоомагазина. В министерстве подчёркивают, что важно не перекармливать пернатых. При избытке корма птицы могут разучиться добывать пищу самостоятельно, и такая "забота" обернётся зависимостью.

Отдельно успокаивают тех, кто переживает из-за полностью замёрзших водоёмов. Если поверхность затянулась льдом, птицы не остаются на месте любой ценой. В этом случае они перелетят на открытые участки, где сохраняется доступ к воде и корму.