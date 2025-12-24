Псы выли от ужаса на окраинах Хабаровска: тигр вышел на охоту к домам и сменил рацион

Тигр обнаружен на окраине города Хабаровска — администрация

В нескольких десятках километров от Хабаровска снова напоминает о себе дикая тайга, но уже у самых ворот населённых пунктов. В районе сёл Галкино и Смирновка местные жители заметили амурского тигра — краснокнижного хищника, который в последние годы всё чаще выходит к людям из-за изменений кормовой базы. Речь идёт о территории примерно в 20-25 километрах от краевого центра, где встречи с крупным зверем становятся не абстрактным риском, а реальным поводом для тревоги.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Novikova from Budva, Montenegro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Амурский тигр (40220007525)

Почему тигр пришёл к людям

По данным публикации, одна из причин появления хищника у сёл — резкое сокращение популяции дикого кабана, который считается основным объектом охоты тигра. Когда привычной добычи становится меньше, зверь начинает искать альтернативу на границе леса и жилья, где легко доступна другая цель. В материале подчёркивается, что псы в таких условиях превращаются для крупных кошек в добычу.

Проблема в том, что подобные выходы могут происходить не только в небольших поселениях. В тексте приводится пример, что тигр якобы появлялся и на окраине Хабаровска, а собаки в этот момент "страшно выли". Такие эпизоды усиливают напряжение: чем ближе зверь подходит к городской черте, тем выше вероятность случайной встречи, особенно в тёмное время суток. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Инструкции на случай встречи с хищником

Власти Мичуринского сельского поселения настоятельно рекомендуют жителям сохранять спокойствие и действовать строго по инструкции, если тигр окажется рядом. Главный принцип — не провоцировать зверя резкими движениями и не превращаться для него в объект погони. "Не поддавайтесь панике и не убегайте — внезапный побег может вызвать преследование (амурский тигр способен развивать скорость до 80 км/ч)", — говорится в рекомендациях.

Отдельно подчёркивается, что лучше избегать прямого взгляда в глаза хищнику и аккуратно отступать назад, не поворачиваясь к нему спиной. Чтобы снизить интерес зверя, советуют визуально "увеличиться" — расправить верхнюю одежду, поднять вещи или рюкзак. Если тигр не уходит, допускается отпугивание шумом: громкая речь, удары по металлическим предметам, сигналы фальшфейерами или световыми ракетами над головой животного.

Что нельзя делать и куда звонить

В инструкции отдельно перечислены действия, которые могут обернуться опасностью. Жителям рекомендуют не пытаться фотографировать тигра и не приближаться к нему даже из автомобиля, не превращая наблюдение в "контакт". Также советуют отказаться от прогулок по тайге в тёмное время суток и на рассвете, особенно с собаками: животные могут привлечь хищника и спровоцировать ситуацию.

Для тех, кто держит домашний скот, власти напоминают о необходимости закрытых вольеров, узких проходов и надёжных помещений, недоступных крупным хищникам. При любых признаках присутствия тигра или обнаружении следов пребывания просят сразу сообщать специалистам: Охотнадзор — +7 (4212) 32-82-18, 32-82-19, 30-93-02; Служба охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края — +7 (4212) 57-05-45; полиция и экстренные службы — 112. Такие сообщения помогают оценить обстановку и быстрее принять меры на месте.