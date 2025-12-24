Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В системе Фомальгаута зафиксировали два столкновения планетезималей за 20 лет — Earth
Администрация Трампа восстанавливает механизмы взыскания долгов по студкредитам
Уменьшить вес перед праздниками помогут шоколадная и творожная экспресс-диеты
Страна происхождения формирует вкусовой профиль кофе — барита
Визуальный шум и неаккуратные детали портят интерьер — дизайнер Сафронова
Границы ЕС блокируют российские товары как роскошь — посылки возвращаются
Окрашивание волос в 2026 году станет менее контрастным — колорист Милдис
В России готовят единую базу запчастей для китайских авто
Холод провоцирует воспаление гайморовых пазух — врач Зайцев

Псы выли от ужаса на окраинах Хабаровска: тигр вышел на охоту к домам и сменил рацион

Тигр обнаружен на окраине города Хабаровска — администрация
Зоосфера

В нескольких десятках километров от Хабаровска снова напоминает о себе дикая тайга, но уже у самых ворот населённых пунктов. В районе сёл Галкино и Смирновка местные жители заметили амурского тигра — краснокнижного хищника, который в последние годы всё чаще выходит к людям из-за изменений кормовой базы. Речь идёт о территории примерно в 20-25 километрах от краевого центра, где встречи с крупным зверем становятся не абстрактным риском, а реальным поводом для тревоги.

Амурский тигр (40220007525)
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Novikova from Budva, Montenegro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Амурский тигр (40220007525)

Почему тигр пришёл к людям

По данным публикации, одна из причин появления хищника у сёл — резкое сокращение популяции дикого кабана, который считается основным объектом охоты тигра. Когда привычной добычи становится меньше, зверь начинает искать альтернативу на границе леса и жилья, где легко доступна другая цель. В материале подчёркивается, что псы в таких условиях превращаются для крупных кошек в добычу.

Проблема в том, что подобные выходы могут происходить не только в небольших поселениях. В тексте приводится пример, что тигр якобы появлялся и на окраине Хабаровска, а собаки в этот момент "страшно выли". Такие эпизоды усиливают напряжение: чем ближе зверь подходит к городской черте, тем выше вероятность случайной встречи, особенно в тёмное время суток. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Инструкции на случай встречи с хищником

Власти Мичуринского сельского поселения настоятельно рекомендуют жителям сохранять спокойствие и действовать строго по инструкции, если тигр окажется рядом. Главный принцип — не провоцировать зверя резкими движениями и не превращаться для него в объект погони. "Не поддавайтесь панике и не убегайте — внезапный побег может вызвать преследование (амурский тигр способен развивать скорость до 80 км/ч)", — говорится в рекомендациях.

Отдельно подчёркивается, что лучше избегать прямого взгляда в глаза хищнику и аккуратно отступать назад, не поворачиваясь к нему спиной. Чтобы снизить интерес зверя, советуют визуально "увеличиться" — расправить верхнюю одежду, поднять вещи или рюкзак. Если тигр не уходит, допускается отпугивание шумом: громкая речь, удары по металлическим предметам, сигналы фальшфейерами или световыми ракетами над головой животного.

Что нельзя делать и куда звонить

В инструкции отдельно перечислены действия, которые могут обернуться опасностью. Жителям рекомендуют не пытаться фотографировать тигра и не приближаться к нему даже из автомобиля, не превращая наблюдение в "контакт". Также советуют отказаться от прогулок по тайге в тёмное время суток и на рассвете, особенно с собаками: животные могут привлечь хищника и спровоцировать ситуацию.

Для тех, кто держит домашний скот, власти напоминают о необходимости закрытых вольеров, узких проходов и надёжных помещений, недоступных крупным хищникам. При любых признаках присутствия тигра или обнаружении следов пребывания просят сразу сообщать специалистам: Охотнадзор — +7 (4212) 32-82-18, 32-82-19, 30-93-02; Служба охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края — +7 (4212) 57-05-45; полиция и экстренные службы — 112. Такие сообщения помогают оценить обстановку и быстрее принять меры на месте.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Наука и техника
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху
Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин
Десерты с ним получаются другими: крем, который меняет текстуру, но не перегружает вкус
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Последние материалы
Страна происхождения формирует вкусовой профиль кофе — барита
Визуальный шум и неаккуратные детали портят интерьер — дизайнер Сафронова
Тигр обнаружен на окраине города Хабаровска — администрация
Происхождение и свойства 3I/ATLAS остаются неясными — Sky News
Границы ЕС блокируют российские товары как роскошь — посылки возвращаются
Окрашивание волос в 2026 году станет менее контрастным — колорист Милдис
Деревья при жаре выделяют изопрен и усиляют озон — профессор Реньи Чжан
В России готовят единую базу запчастей для китайских авто
Старинные овощи позволяют собирать собственные семена — Mein Schoener Garten
Холод провоцирует воспаление гайморовых пазух — врач Зайцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.