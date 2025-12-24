Кулаки больше не в моде: эти обезьяны захватили власть с помощью нежности и заботы

Самцы киндских бабуинов строят дружбу с самками годами — приматолог Анна Вейхер

Казалось бы, в мире приматов всё решают сила и статус. Но у одних африканских бабуинов "социальная валюта" работает иначе. Самцы здесь добиваются расположения не драками, а вниманием и заботой.

Фото: commons.wikimedia.org by Kenneth Chiou, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бабуины Кинда

Дружба вместо вечной конкуренции

Прайдовые "сюжеты" становятся заметны, если наблюдать за одной и той же группой годами: одни самцы ведут себя мягче и чаще держатся рядом с самками, другие остаются более резкими. Приматолог Анна Вейхер и её команда девять лет следили за киндскими бабуинами (Papio kindae) в национальном парке Касанка в Замбии и в январе опубликовали первые долгосрочные результаты по этому виду.

Киндские бабуины долго считались подвидом жёлтого бабуина, но сейчас их широко признают отдельным видом: генетические и поведенческие различия оказались существенными.

Что увидели учёные в Касанке

Обычно силу приматических связей оценивают по грумингу — взаимному "уходу за шерстью", который одновременно и гигиена, и способ снижать стресс, и инструмент общения. Во многих сообществах бабуинов долгие устойчивые связи чаще описывают у самок, а груминг между самцом и самкой нередко трактуют как часть ухаживания перед спариванием.

В Касанке картина оказалась иной: самцы нередко сами инициировали контакт, поддерживали близость и регулярно ухаживали за самками даже тогда, когда те были беременны или не готовы к спариванию. Такие "пары друзей" держались годами и часто прекращались лишь из-за ухода из группы или смерти одного из животных.

Как отмечает приматолог Анна Вейхер, самцы киндских бабуинов и самки строят отношения совсем иначе, чем у близкородственных видов.

"Эти самцы действительно активно начинают, поддерживают и, по сути, отвечают за тесные связи и груминг с самками", — комментирует биолог Нга Нгуен.

Почему "тихая тактика" может работать

Важная деталь — киндские бабуины меньше по размеру и менее выраженно отличаются по габаритам между полами, чем, например, жёлтые бабуины. Это может снижать страх самок перед самцами и расширять пространство для выбора партнёра.

Исследователи также отмечали относительно низкий уровень агрессии у самцов в изученной группе: новые самцы входили в сообщество без жёстких "разборок", а продвижение по иерархии происходило постепенно, не через силовой захват. По сути, вместо постоянных стычек время уходит на укрепление отношений — и это, судя по данным, повышает шансы самца быть выбранным для спаривания.

"Это хороший пример того, что разные стратегии спаривания могут быть успешными", — говорит Анна Вейхер.

Зачем это знать человеку

Киндские бабуины интересны не только как "исключение из правил". Их поведение помогает уточнять представления о том, как эволюция "собирает" социальные системы: где-то доминирует конкуренция, а где-то долгие связи и кооперация оказываются не менее выгодными. В Касанке команда продолжает наблюдения: теперь, когда подросло поколение самок, учёные хотят понять, как формируется выбор друзей и партнёров и что именно влияет на предпочтения. Об этом сообщает National Geographic.

Сравнение киндских бабуинов с другими бабуинами

Киндские бабуины заметно выделяются на фоне многих популяций бабуинов. У жёлтых бабуинов и ряда других видов конкуренция самцов за доступ к самкам чаще выражена жёстче, а дружеские "долгие" связи обычно сильнее описаны между самками.

У киндских бабуинов, напротив, именно самцы часто становятся "двигателем" отношений: они инициируют груминг, удерживают близость и продолжают общение вне контекста спаривания.

Есть и открытый вопрос: наблюдаемая модель подтверждена для конкретной исследованной группы, а для других популяций киндских бабуинов нужны дополнительные данные.

Популярные вопросы о дружбе у приматов

Правда ли, что груминг всегда связан со спариванием?

Нет. Груминг может быть частью ухаживания, но также служит укреплению связей и снижению напряжения — и у киндских бабуинов это особенно заметно.

Как понять, что у животных именно "дружба", а не случайный контакт?

Учёные смотрят на регулярность взаимодействий, длительность связи и то, кто чаще инициирует контакт. В исследовании киндских бабуинов ключевым было то, что самцы системно поддерживали отношения годами.

Что лучше для наблюдения: бинокль или камера?

Для поведения — бинокль удобнее и быстрее "цепляет" детали, а камера полезна для фиксации эпизодов. В идеале сочетать оба, особенно если цель — заметить тонкие социальные сигналы.