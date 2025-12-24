Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошки и собаки делают этот выбор сразу: почему питомец признает только одного человека

Авторитет для питомца не в силе, а в энергетике — ветеринар Шеляков
Зоосфера

Животные выбирают "своего" человека не случайно — они чувствуют, кому могут доверять и кого считать лидером. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Как отметил специалист, выбор питомца во многом зависит от его вида. Кошки по своей природе индивидуалисты, поэтому чаще всего они выбирают одного человека и остаются ему верны. Собаки, напротив, более социальны, но для них тоже есть лидер, которому животное доверяет.

"Существует феномен, когда животное подчиняется не силе, а внутренней энергетике человека. Мы привыкли считать, что лидер — это самый сильный, как в стае волков. Но на практике нередко руководит тот, кто просто обладает особой энергетикой, внутренней уверенностью, даже если внешне он не выглядит самым мощным", — пояснил Шеляков.

По его словам, питомцы выбирают не того, кто громче или строже, а человека, которого ощущают как авторитетного и эмоционально устойчивого. При этом изменить их выбор невозможно, но внимание и доброта способны укрепить доверие.

"Мы можем сделать многое, чтобы вызывать у животного симпатию — проявлять ласку, заботу, разговаривать спокойно. Но окончательный выбор всегда остается за самим питомцем. Он чувствует, кому может доверять, и следует этому внутреннему ощущению", — подчеркнул ветеринар.

Шеляков добавил, что, если животное предпочитает проводить больше времени с одним человеком, другим членам семьи не стоит ревновать. Главное — сохранять теплое отношение и спокойную атмосферу: питомцы тонко улавливают эмоции людей.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
