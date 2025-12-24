Кошки и собаки делают этот выбор сразу: почему питомец признает только одного человека

Авторитет для питомца не в силе, а в энергетике — ветеринар Шеляков

Животные выбирают "своего" человека не случайно — они чувствуют, кому могут доверять и кого считать лидером. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Фото: pixabay.com by u_9t79wl66js is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Ретривер

Как отметил специалист, выбор питомца во многом зависит от его вида. Кошки по своей природе индивидуалисты, поэтому чаще всего они выбирают одного человека и остаются ему верны. Собаки, напротив, более социальны, но для них тоже есть лидер, которому животное доверяет.

"Существует феномен, когда животное подчиняется не силе, а внутренней энергетике человека. Мы привыкли считать, что лидер — это самый сильный, как в стае волков. Но на практике нередко руководит тот, кто просто обладает особой энергетикой, внутренней уверенностью, даже если внешне он не выглядит самым мощным", — пояснил Шеляков.

По его словам, питомцы выбирают не того, кто громче или строже, а человека, которого ощущают как авторитетного и эмоционально устойчивого. При этом изменить их выбор невозможно, но внимание и доброта способны укрепить доверие.

"Мы можем сделать многое, чтобы вызывать у животного симпатию — проявлять ласку, заботу, разговаривать спокойно. Но окончательный выбор всегда остается за самим питомцем. Он чувствует, кому может доверять, и следует этому внутреннему ощущению", — подчеркнул ветеринар.

Шеляков добавил, что, если животное предпочитает проводить больше времени с одним человеком, другим членам семьи не стоит ревновать. Главное — сохранять теплое отношение и спокойную атмосферу: питомцы тонко улавливают эмоции людей.