Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холод зимой повышает давление и риск инфаркта у сердечников
Устойчивые сорта яблонь снижают риск заболеваний сада — Mein Schoener Garten
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Владелец пекарни "Машенька" из Подмосковья объявил о повышении цен перед праздниками
Охлажденное молоко образует наиболее устойчивую пену для кофе
Кошки при массажа помечают территорию секретом потовых желез на лапах
На фабрике Tunnock's под Глазго 20 тонн карамели в день готовят люди и машины — BBC
Неисправный датчик стоп-сигнала может блокировать селектор АКПП — carandmotor
Оливковое масло помогает удалять жировой налёт в духовке — Express

1000 слов в памяти: рекорд бордер-колли меняет представление об интеллекте любой собаки

Собаки запоминают названия предметов и отличают их — Белновости
Зоосфера

Собаки способны удивлять не только трюками, но и тем, как они "работают" со словами. Исследования показывают: отдельные питомцы запоминают названия предметов и уверенно отличают их друг от друга. В итоге привычный взгляд на собачий интеллект начинает меняться.

Бордер-колли
Фото: pixabay.com by KatrinKerou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордер-колли

Почему собаки запоминают слова лучше, чем кажется

Учёные давно изучают, как собаки воспринимают человеческую речь, и всё чаще приходят к выводу, что дело не сводится к набору команд. Питомцы могут связывать слово с конкретным предметом или действием, а затем выбирать нужный вариант из нескольких. Такой навык особенно заметен, когда собака приносит "ту самую" игрушку по названию, а не реагирует на жест или случайность.

Механика запоминания обычно строится на повторении и игре. Пёс улавливает интонацию, считывает контекст и постепенно закрепляет связь "звук — смысл". Поэтому тренировки в форме игры, короткие занятия и понятные правила работают лучше, чем редкие и длинные "уроки".

Рекордсмены и феномен "живого словаря"

Самый известный пример — бордер-колли по кличке Чейсер: она знала более тысячи слов и различала игрушки по названиям. Этот случай часто приводят как показатель того, на что способны собаки при систематическом обучении и постоянном взаимодействии с человеком.

Высокие результаты нередко демонстрируют рабочие породы: они исторически выведены для сотрудничества с людьми и быстрее "схватывают" задачи, связанные с вниманием и контролем. Но важный нюанс в том, что порода — не приговор и не гарантия. Даже у "обычного" питомца память и понимание слов растут, если с ним разговаривают, играют и регулярно повторяют изученное.

Как развивать словарный запас собаки в быту

Развитие памяти упирается не в "магические" методики, а в стабильную практику. Если собака слышит названия предметов каждый день и получает понятное подкрепление (игра, похвала, лакомство), она начинает запоминать быстрее. Со временем питомец не просто выполняет просьбы, а становится более внимательным партнёром: лучше ориентируется в задачах, спокойнее реагирует на новые условия и охотнее учится.

Исследователи отмечают, что рекордные случаи иногда сравнивают по уровню с ребёнком примерно трёх лет — по способности распознавать слова и соотносить их с предметами. Это не означает "человеческое мышление", но подчёркивает потенциал собаки как обучаемого компаньона. Об этом сообщает "Белновости"

Сравнение: что помогает запоминать слова лучше

Рабочие породы и компаньоны часто учатся по-разному из-за темперамента и привычек, но решает практика. В активных породах (например, пастушьих) сильнее выражена готовность "работать" и концентрироваться на задаче. У спокойных домашних собак прогресс может идти медленнее, зато стабильнее, если занятия встроены в рутину.

Также отличается подход:

  1. Обучение через апортировку и поиск чаще ускоряет запоминание названий предметов.

  2. Повторение в бытовых ситуациях (миска, поводок, игрушка) помогает закреплять слова без отдельной тренировки.

  3. Игровые мини-сессии дают лучший результат, чем редкие длительные занятия.

Плюсы и минусы расширения словаря у собаки

Развитие "словаря" — это не только милый навык, но и практическая история. В повседневной жизни она влияет на поведение, безопасность и качество общения.

Плюсы обычно такие:

  • проще объяснять правила дома и на прогулке (поводок, "домой", "мяч");
  • снижается тревожность, потому что собаке понятнее ожидания человека;
  • растёт умственная нагрузка, что полезно активным питомцам.

Есть и ограничения:

  • без регулярной практики слова забываются или путаются;
  • перегруз командой и повторениями может утомлять, особенно щенков и пожилых собак;
  • успех зависит от мотивации: одной собаке важна игра, другой — лакомство, третьей — похвала.

Советы шаг за шагом: как научить собаку словам

  1. Выберите 3-5 знакомых предметов (игрушка, миска, мяч, поводок).

  2. Назовите предмет чётко и одинаково каждый раз, без "прозвищ" и вариантов.

  3. Дайте собаке действие: принести, показать носом, подойти к предмету.

  4. Сразу подкрепляйте правильный выбор — похвалой или игрой.

  5. Добавляйте новые слова только после стабильного результата со старыми.

  6. Тренируйте в разных местах: дома, в коридоре, на улице — так навык становится надёжнее.

Популярные вопросы о том, сколько слов понимают собаки

Сколько слов в среднем может запомнить собака?

Это зависит от тренировки и общения. У отдельных собак словарный запас может быть очень большим, но в быту обычно достаточно десятков устойчивых слов и сигналов.

Что лучше для обучения: команды или названия предметов?

Команды помогают управлять поведением, а названия предметов развивают понимание речи и внимание. Лучший вариант — сочетать оба подхода.

Как выбрать метод тренировки, если собака быстро отвлекается?

Начинайте с коротких игр по 2-5 минут, используйте сильную мотивацию (любимая игрушка или лакомство) и занимайтесь в месте без раздражителей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Прогнозы и статистика
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Термальные источники Уругвая вошли в туристические маршруты
Голубые тени стали главным трендом зимнего макияжа
Устойчивые сорта яблонь снижают риск заболеваний сада — Mein Schoener Garten
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
24 декабря усиливается потребность в осознанных решениях
Владелец пекарни "Машенька" из Подмосковья объявил о повышении цен перед праздниками
Глаза миксин деградировали при переходе к ночному образу
В котловине Сфинкса обнаружены глубокие вертикальные борозды — геолог Роберт Шох
Охлажденное молоко образует наиболее устойчивую пену для кофе
Кошки при массажа помечают территорию секретом потовых желез на лапах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.