Массаж с двойным дном: привычка питомца сигналит о его скрытых страхах или абсолютном восторге

Кошки умеют удивлять: вроде бы просто перебирают лапами, а выглядит так, будто устраивают настоящий сеанс "домашнего массажа". Особенно часто это случается вечером или когда питомец расслаблен и мурчит. Разбираемся, что стоит за этим привычным жестом и когда он говорит о доверии. Об этом сообщает "Белновости".
У такого поведения есть несколько понятных причин, и обычно они сочетаются.
Кошка может "разминать" плед, подушку или даже колени хозяина, потому что так она оставляет свой запах. На подушечках лап у кошек есть потовые железы, поэтому, перебирая лапами, питомец как бы помечает место как "своё".
Ещё одна версия связана с инстинктами. В природных условиях животным приходилось устраивать себе лежанку самостоятельно: приминать траву, выравнивать поверхность, делать "гнездо" теплее и удобнее. Домашние кошки живут в квартире, но привычка обустраивать место отдыха могла закрепиться.
Наконец, "массаж" — отголосок детства. Котята, когда пьют молоко, мнут лапами живот матери: это стимулирует выделение молока и помогает получить больше пищи. Поэтому у взрослых кошек такое движение часто включается в моменты спокойствия и удовольствия.
Если кошка топчется именно по вам, это чаще всего про доверие и эмоциональную безопасность. Животное выбирает человека, рядом с которым можно расслабиться, мурчать и вести себя так, как в "котячьем детстве".
Отдельно отмечают котят, которых рано разлучили с матерью: они нередко переносят этот ритуал на хозяина. В таком случае "топтание" становится способом успокоиться и получить ощущение близости.
Даже если ощущения не самые приятные (особенно когда когти острые), резкая реакция может напугать питомца. Лучше действовать мягко: подложить плед, аккуратно перенести кошку на удобную поверхность или заранее следить за длиной когтей с помощью когтереза. Так кошка сохранит свой ритуал, а вам будет комфортнее.
Кошка топчется по человеку чаще тогда, когда ищет контакт, тепло и безопасность, а заодно демонстрирует привязанность.
Если питомец "разминает" плед или лежанку, это обычно про обустройство места и привычку делать поверхность удобнее перед сном.
Топтание в обоих случаях может сопровождаться мурчанием, но "выбор хозяина" часто означает более выраженное доверие.
Это поведение воспринимается по-разному, и у него есть практические стороны.
Плюсы:
Минусы:
Держите под рукой мягкий плед и подкладывайте его на колени, когда кошка устраивается рядом.
Регулярно подстригайте когти когтерезом или используйте когтеточку, чтобы когти меньше царапали кожу.
Если питомец разошёлся, спокойно перенесите его на подушку или лежанку рядом, без резких движений.
Закрепляйте спокойное поведение: ласково погладьте кошку, когда она устроилась удобнее и перестала царапать.
Да, чаще всего это обычный ритуал расслабления, особенно перед сном или в моменты ласки.
Обычно удобнее модели с ограничителем и острыми лезвиями: они дают ровный срез и снижают риск зацепить лишнее.
Лучше мягко перенаправлять: перенос на плед или лежанку сохраняет спокойствие питомца и не разрушает доверие.
