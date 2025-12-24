Ночной тыгыдык уходит в прошлое: одно движение за 30 минут до сна подарит вам тишину до утра

Прыжки по квартире среди ночи, "тыгыдык" и внезапные забеги по кровати — частая причина недосыпа у владельцев кошек. Но если котёнок только появился дома, привычку будить хозяев можно не допустить. Главное — заняться режимом и правилами сразу, пока малыш осваивается.
Кошки по природе сумеречные охотники: им свойственны всплески энергии вечером и на рассвете. Если днём питомец много спит, а вечером не получает нагрузки, он может "разряжать батарейку" ночью. Дополнительно ситуацию усугубляет, когда котёнок понимает: утренний мяу — быстрый путь к еде, вниманию и играм.
Самый простой шаг — активные игры за 30 минут до сна. Дайте котёнку возможность побегать за мячиком, бантиком или игрушкой-дразнилкой, чтобы он потратил силы и переключился в режим отдыха. После такой "охоты" животные обычно легче засыпают и меньше беспокоят ночью.
Важно, чтобы игры были именно энергичными: короткие рывки, бег, прыжки. Спокойное "поглаживание игрушки лапой" эффект даёт слабее — котёнок остаётся бодрым и продолжает искать развлечения, уже когда вы легли.
Если котёнок будит вас на рассвете, чаще всего он закрепил схему: "помяукал — получил завтрак". Разорвать эту связку помогает будильник.
Первые дни придётся проявить выдержку: даже если питомец прыгает по кровати и требует внимания, старайтесь не реагировать — не разговаривать, не гладить и не вставать. Поднимайтесь, общайтесь и кормите только после сигнала будильника. Со временем котёнок связывает утро не с вашим пробуждением "по требованию", а с конкретным сигналом, и попыток поднять вас раньше становится меньше.
Есть несколько подходов, но они дают разный результат. Активные игры перед сном хороши тем, что снижают ночную активность естественным способом и подходят большинству котят. Привязка кормления к будильнику помогает именно с ранними подъёмами и "выпрашиванием" еды. А вот если уступать и вставать при первом мяуканье, привычка закрепляется быстро, и ночные пробуждения становятся регулярными. Об этом сообщает "Белновости".
Этот подход обычно выглядит самым мягким и понятным, но у него есть нюансы.
За 30 минут до сна устройте активную игру, чтобы котёнок устал.
После игры дайте ему успокоиться и переключиться на отдых.
Если питомец будит рано, не реагируйте до сигнала будильника.
Кормите и уделяйте внимание только "по расписанию", а не по требованию.
Повторяйте каждый день — стабильность важнее "идеального" одного вечера.
Подойдут мячики, бантики, игрушки-дразнилки — всё, что провоцирует бег и короткие рывки.
Ориентируйтесь на 20-30 минут активной игры: задача — утомить, а не перевозбудить.
Если котёнок будит слишком рано, лучше привязать кормление к будильнику, чтобы не закреплять выпрашивание.
