Собака не наедается и толстеет: популярный диагноз оказался мифом

Набор веса у собак связан с особенностями организма — ветеринар Ирина Донник
Зоосфера

Разговоры о "синдроме отложенного насыщения" у собак всё чаще появляются в сети, но к реальной ветеринарии они не имеют отношения.

Собака и еда
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака и еда

Набор веса у животных объясняется куда более приземлёнными причинами — от особенностей обмена веществ до ошибок в кормлении. Об этом сообщает MosTimes со ссылкой на комментарий профильного специалиста.

Почему "синдром" не существует

Учёный в области ветеринарии, профессор кафедры инфекционных и незаразных болезней Уральского ГАУ, академик РАН Ирина Донник подчёркивает, что подобного диагноза в ветеринарной практике нет.

По её словам, склонность собак к перееданию и ожирению связана не с мифическим синдромом, а с индивидуальными особенностями организма, которые могут проявляться у любых пород.

Эксперт отмечает, что попытки объяснить набор веса "отложенным насыщением" выглядят как заимствование терминов из человеческой медицины. При этом для животных ключевым остаётся простой принцип — умеренность и сбалансированное питание, независимо от происхождения и размера собаки.

"Какой там у собак может быть синдром отложенного насыщения? Я не знаю, это с людьми путают, наверное. Это не породы, это просто особенности организма. Для любого животного независимо от породы нужна мера и питание должно быть сбалансировано", — пояснила академик.

Аппетит как показатель здоровья

В ветеринарии аппетит рассматривается как один из базовых индикаторов состояния животного. Донник объясняет, что хороший аппетит сам по себе не является проблемой и, напротив, свидетельствует о нормальном самочувствии собаки. Повод для беспокойства у врачей возникает тогда, когда животное отказывается от еды.

По словам специалиста, отсутствие аппетита уже считается клиническим симптомом и требует выяснения причин. Поэтому стремление "лечить" хорошо едящую собаку от несуществующего синдрома может отвлекать владельцев от действительно важных аспектов ухода.

"Если собака ест много с аппетитом, это очень хорошо, потому что у нас, у врачей, первый клинический признак, показатель здоровья — аппетит. Если она не ест, это уже клинический симптом. Надо смотреть, почему она не ест", — отметила эксперт.

Что делать при наборе веса

Академик РАН подчёркивает, что, как и у людей, у животных обмен веществ может существенно различаться. Одни собаки легко набирают вес даже при умеренном питании, другие остаются стройными при хорошем аппетите. В таких случаях важны не поиски диагнозов, а корректировка рациона и уровня физической активности.

Склонность к ожирению, по словам Донник, встречается и у породистых, и у беспородных собак при перекармливании. Владельцам в подобных ситуациях следует снижать калорийность корма или увеличивать нагрузки, наблюдая за состоянием питомца и его весом.

"Надо балансировать рацион, кормить в меру и наблюдать. Если животное много ест и поправляется, тогда, конечно, необходимо ограничивать. Тут уже никуда не денешься", — добавила Ирина Донник.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
