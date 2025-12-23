Белый мех больше не спасает: у песцов есть тёмный план на будущее Арктики и выживание без снега

Голубой окрас песца встречается у 1–5 % популяции в Арктике

Арктическая лиса ассоциируется с ослепительно белым мехом, но в природе существует и другой, менее заметный вариант окраса. Его называют "голубым", хотя речь идёт о тёмных оттенках — от серого до буро-коричневого. Такая особенность встречается редко и долгое время оставалась вне поля внимания широкой публики.

Фото: Designed by Freepik by r3dmax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктическая лиса

Не только белый: какие бывают полярные лисы

У песцов существует два устойчивых цветовых морфа — белый и "голубой". Белые лисы меняют мех по сезонам: зимой он становится снежно-белым, а летом — буроватым. "Голубые" же сохраняют тёмную окраску круглый год, без резкой сезонной смены.

Такие животные составляют, по разным оценкам, от 1 % до 5 % всей популяции. Чаще всего их можно встретить в прибрежных районах Исландии, Гренландии и на Алеутских островах, где снежный покров нестабилен, а ландшафт представлен камнями и скалами.

Эволюционное значение тёмного окраса

Различия в цвете — не случайность, а результат естественного отбора. Белый мех помогает скрываться на снегу, что снижает риск быть замеченным хищниками и облегчает охоту. Тёмная окраска, в свою очередь, лучше маскирует животное среди камней, водорослей и прибрежных скал, особенно в бесснежные месяцы.

Исследования в Скандинавии показывают, что в некоторых регионах тёмные лисы чаще доживают до взрослого возраста и успешнее размножаются. Немаловажную роль играет и климат: в холодные годы "голубые" щенки выживают лучше, тогда как в более тёплых условиях преимущество чаще остаётся за белым морфом.

Климат и будущее вида

Сосуществование двух окрасов внутри одного вида позволяет песцам занимать разные экологические ниши. Это делает популяцию более устойчивой к изменениям среды. По мере сокращения снежного покрова в Арктике значение тёмного варианта может возрастать, так как он лучше приспособлен к новым условиям.

Такой пример наглядно показывает, что даже хорошо изученные животные продолжают удивлять учёных, а внешние различия нередко скрывают сложные механизмы адаптации.

Как отличить окрасы в природе

Обратите внимание на сезон: белые лисы меняют цвет, "голубые" — нет. Оцените место наблюдения: побережья и скалы чаще выбирают тёмные особи. Сравните оттенок меха: "голубой" никогда не бывает чисто белым даже зимой.

Популярные вопросы о полярных лисах

Почему "голубые" лисы не становятся белыми зимой?

Это генетически закреплённый морф, при котором сезонная смена окраса отсутствует.

Что лучше для выживания — белый или тёмный окрас?

Всё зависит от условий среды: снега, температуры и типа ландшафта.

Увеличится ли число "голубых" лис из-за потепления?

Учёные допускают такой сценарий, если бесснежные периоды в Арктике станут длиннее.