Белый мех больше не спасает: у песцов есть тёмный план на будущее Арктики и выживание без снега

Арктическая лиса ассоциируется с ослепительно белым мехом, но в природе существует и другой, менее заметный вариант окраса. Его называют "голубым", хотя речь идёт о тёмных оттенках — от серого до буро-коричневого. Такая особенность встречается редко и долгое время оставалась вне поля внимания широкой публики.
У песцов существует два устойчивых цветовых морфа — белый и "голубой". Белые лисы меняют мех по сезонам: зимой он становится снежно-белым, а летом — буроватым. "Голубые" же сохраняют тёмную окраску круглый год, без резкой сезонной смены.
Такие животные составляют, по разным оценкам, от 1 % до 5 % всей популяции. Чаще всего их можно встретить в прибрежных районах Исландии, Гренландии и на Алеутских островах, где снежный покров нестабилен, а ландшафт представлен камнями и скалами.
Различия в цвете — не случайность, а результат естественного отбора. Белый мех помогает скрываться на снегу, что снижает риск быть замеченным хищниками и облегчает охоту. Тёмная окраска, в свою очередь, лучше маскирует животное среди камней, водорослей и прибрежных скал, особенно в бесснежные месяцы.
Исследования в Скандинавии показывают, что в некоторых регионах тёмные лисы чаще доживают до взрослого возраста и успешнее размножаются. Немаловажную роль играет и климат: в холодные годы "голубые" щенки выживают лучше, тогда как в более тёплых условиях преимущество чаще остаётся за белым морфом.
Сосуществование двух окрасов внутри одного вида позволяет песцам занимать разные экологические ниши. Это делает популяцию более устойчивой к изменениям среды. По мере сокращения снежного покрова в Арктике значение тёмного варианта может возрастать, так как он лучше приспособлен к новым условиям.
Такой пример наглядно показывает, что даже хорошо изученные животные продолжают удивлять учёных, а внешние различия нередко скрывают сложные механизмы адаптации.
Почему "голубые" лисы не становятся белыми зимой?
Это генетически закреплённый морф, при котором сезонная смена окраса отсутствует.
Что лучше для выживания — белый или тёмный окрас?
Всё зависит от условий среды: снега, температуры и типа ландшафта.
Увеличится ли число "голубых" лис из-за потепления?
Учёные допускают такой сценарий, если бесснежные периоды в Арктике станут длиннее.
