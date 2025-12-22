Почему голуби делают сальто — ученые раскрыли пугающую тайну птиц-акробатов

Необычное поведение домашних голубей, известное как виртуозные кувырки назад, долгое время вызывало восхищение у заводчиков и натуралистов. Однако за этой эффектной акробатикой скрывается серьезное биологическое отклонение, значительно влияющее на качество жизни птиц. Новое научное исследование проливает свет на генетическую природу этого явления и его печальные последствия для здоровья пернатых. Об этом со ссылкой на данные исследователя Атусы Самани из Университета Юты сообщает издание ScienceNews.
Исследование показало, что способность породы бирмингемский роллер совершать сальто является признаком глубокого двигательного расстройства. Ученые установили, что за проявление этой патологии отвечают как минимум пять рецессивных генов, скрытых в геноме птицы. Такое состояние делает пернатых уникальными для человеческого глаза, но одновременно создает непреодолимые трудности для их нормального существования.
"Необычное поведение голубей объясняется расстройством двигательной системы, которое проявляется вскоре после вылупления и постепенно прогрессирует"", — рассказала исследователь Атуса Самани.
Интересно, что болезнь не проявляется моментально, а развивается по мере взросления птенца. Сначала молодые особи могут демонстрировать лишь легкую дезориентацию, но со временем частота и интенсивность кувырков в воздухе неизбежно возрастают. Это приводит к тому, что привычный полет становится для них невыполнимой задачей, превращая жизнь птицы в борьбу с собственным телом, как сообщает "ScienceNews".
Специалисты отмечают, что подобное состояние стало результатом многолетней целенаправленной селекции домашних голубей. Заводчики стремились закрепить зрелищные навыки птиц, не всегда осознавая их истинную патологическую природу. В итоге в мозгу роллеров произошли необратимые изменения, которые влияют на координацию и автоматический контроль мышц. Сегодня любители птиц вынуждены использовать специальное оборудование для голубятни и сбалансированный корм, чтобы поддерживать жизнедеятельность таких особенных питомцев.
Хотя ученым удалось обнаружить конкретные гены, ответственные за аномалию, точный механизм активации патологии у каждого конкретного птенца остается предметом будущих изысканий. Исследователи продолжают изучать нейронные связи в мозгу птиц, чтобы лучше понять, как генетический сбой трансформируется в физическое действие. Это поможет не только орнитологам, но и генетикам, работающим с похожими расстройствами у других видов животных.
В среде профессиональных орнитологов и любителей принято различать две основные категории этих птиц в зависимости от того, как проявляется их генетическое состояние. Некоторые особи сохраняют относительную мобильность и способность подниматься в небо, совершая серии кувырков непосредственно в полете. Другие же, называемые наземными роллерами, теряют возможность летать практически полностью и выполняют сальто, едва оторвавшись от поверхности земли или вовсе оставаясь на ней.
Это происходит из-за сложной генетической мутации, затрагивающей сразу пять рецессивных генов. В результате у птицы нарушается работа центров головного мозга, отвечающих за равновесие и осознанное движение.
Поскольку расстройство передается по наследству и жестко заложено в ДНК, медикаментозного или тренировочного способа изменить состояние птицы не существует. Это является неотъемлемой частью биологии данной конкретной породы.
Владельцам необходимо обеспечить максимальную безопасность внутри голубятни, чтобы птицы не получили травмы при непроизвольных кувырках. Также рекомендуется использовать качественные витамины и специальные кормовые добавки для укрепления общего иммунитета и нервной системы.
Дальнейшие изыскания в этой области могут пролить свет на более глубокие механизмы работы мозга не только птиц, но и других позвоночных. Понимание генетических основ двигательных расстройств открывает новые горизонты для ветеринарной медицины и современной эволюционной биологии.
