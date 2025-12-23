Старение поддаётся настройке: ключ к вечной молодости оказался встроен в ДНК дельфинов

Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер

Старение затрагивает всех живых существ, постепенно меняя тело и снижая уровень энергии. Обычно учёные связывают этот процесс с питанием, нагрузками и стрессом, но всё больше внимания уделяется социальной жизни. Новое исследование показало, что дружба может замедлять старение на клеточном уровне. Об этом сообщает Earth.

Как проявляется старение у дельфинов

Афалины, или бутылконосые дельфины, стареют так же заметно, как и многие другие млекопитающие. С возрастом их движения становятся медленнее, энергия расходуется быстрее, а зрение и состояние кожи постепенно меняются. Эти процессы считаются естественными, особенно с учётом сложных условий жизни в океане.

Каждый день дельфины вынуждены добывать пищу, избегать хищников и конкурировать за партнёров. При этом одни особи сохраняют активность и хорошее состояние дольше других. Учёных заинтересовало, что именно помогает таким дельфинам дольше оставаться "моложе", учитывая сложность и противоречивость поведения афалин.

Роль дружбы в замедлении старения

Исследование провели учёные из Университета Нового Южного Уэльса, изучавшие самцов дельфинов в заливе Шарк-Бей в Западной Австралии. За этой популяцией наблюдают более 40 лет, что позволило связать социальное поведение с состоянием здоровья.

"Социальные связи настолько важны для здоровья, что способны замедлять старение на клеточном уровне", — сказала ведущий автор исследования, доктор биологических наук Ливия Гербер.

Результаты показали: дельфины с крепкими и стабильными дружескими связями стареют биологически медленнее, чем их менее социальные сородичи.

Биологический возраст и эпигенетические часы

Хронологический возраст отражает лишь количество прожитых лет, тогда как биологический возраст показывает реальное состояние организма. Для его оценки учёные используют эпигенетические маркеры — химические изменения ДНК, которые накапливаются со временем.

"Мы знали, что социальные связи продлевают жизнь, но впервые показали, что они напрямую влияют на процесс старения", — отметила доктор Гербер.

Для исследования были разработаны специальные эпигенетические часы, адаптированные под дельфинов, что позволило точно оценить скорость их старения.

Почему изучали именно самцов

Самцы и самки дельфинов по-разному строят социальные связи. У самок отношения часто зависят от возраста и наличия детёнышей и со временем меняются. У самцов же дружба более стабильна и может сохраняться десятилетиями.

"Это похоже на друзей детства, которые остаются вместе всю жизнь", — пояснила доктор Гербер.

Такая устойчивость сделала самцов идеальной моделью для изучения влияния долгосрочной дружбы на старение.

Стресс и жизнь без поддержки

Дельфины, не имеющие близких партнёров, сталкиваются с повышенным уровнем стресса. Им сложнее охотиться, защищаться и конкурировать. Хронический стресс, как известно, ускоряет старение у многих видов и влияет на коллективную динамику, подобно тому как работает эмоциональное заражение у животных.

"Друзья создают систему поддержки, которая делает жизненные трудности более управляемыми", — подчеркнула доктор Гербер.

Сравнение: крепкие связи и большие группы

Интересно, что пребывание в больших группах не всегда оказывало положительный эффект. У дельфинов, часто находившихся в крупных скоплениях, признаки биологического старения проявлялись быстрее. Это связывают с конкуренцией и напряжённостью внутри группы.

Гораздо важнее оказались стабильные и тесные отношения с несколькими партнёрами, а не просто большое количество контактов.

Кратко об исследовании

Распространяется ли этот эффект на людей?

Да, исследования у людей показывают схожую связь между поддержкой и замедлением старения.

Почему большие группы не всегда полезны?

Из-за конкуренции и повышенного стресса внутри коллектива.

Планируются ли новые исследования?

Учёные хотят изучить влияние дружбы на старение у слонов, приматов и других социальных животных.