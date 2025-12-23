Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАЗ-24 в оригинальной комплектации появился на продаже в Париже
Закуски к Новому году за 10–15 минут из доступных ингредиентов
Производители продуктов питания уведомили ретейлеров о возможном увеличении цен
Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Кибой из-за СВО
Яркий экран в темноте усиливает зрительное напряжение — офтальмолог Горбачева
Вашингтон сохраняет прагматичный курс в отношении Москвы — политолог Барабанов
Красные жидкие румяна стали трендом в макияже благодаря естественному финишу — Bovary
Три резиденции Деда Мороза откроются в Тамбовской области — Дзасохов
Лук шалот для подоконника даёт более густую зелень — Вероника Поливкина

Старение поддаётся настройке: ключ к вечной молодости оказался встроен в ДНК дельфинов

Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер
Зоосфера

Старение затрагивает всех живых существ, постепенно меняя тело и снижая уровень энергии. Обычно учёные связывают этот процесс с питанием, нагрузками и стрессом, но всё больше внимания уделяется социальной жизни. Новое исследование показало, что дружба может замедлять старение на клеточном уровне. Об этом сообщает Earth.

Дельфины
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дельфины

Как проявляется старение у дельфинов

Афалины, или бутылконосые дельфины, стареют так же заметно, как и многие другие млекопитающие. С возрастом их движения становятся медленнее, энергия расходуется быстрее, а зрение и состояние кожи постепенно меняются. Эти процессы считаются естественными, особенно с учётом сложных условий жизни в океане.

Каждый день дельфины вынуждены добывать пищу, избегать хищников и конкурировать за партнёров. При этом одни особи сохраняют активность и хорошее состояние дольше других. Учёных заинтересовало, что именно помогает таким дельфинам дольше оставаться "моложе", учитывая сложность и противоречивость поведения афалин.

Роль дружбы в замедлении старения

Исследование провели учёные из Университета Нового Южного Уэльса, изучавшие самцов дельфинов в заливе Шарк-Бей в Западной Австралии. За этой популяцией наблюдают более 40 лет, что позволило связать социальное поведение с состоянием здоровья.

"Социальные связи настолько важны для здоровья, что способны замедлять старение на клеточном уровне", — сказала ведущий автор исследования, доктор биологических наук Ливия Гербер.

Результаты показали: дельфины с крепкими и стабильными дружескими связями стареют биологически медленнее, чем их менее социальные сородичи.

Биологический возраст и эпигенетические часы

Хронологический возраст отражает лишь количество прожитых лет, тогда как биологический возраст показывает реальное состояние организма. Для его оценки учёные используют эпигенетические маркеры — химические изменения ДНК, которые накапливаются со временем.

"Мы знали, что социальные связи продлевают жизнь, но впервые показали, что они напрямую влияют на процесс старения", — отметила доктор Гербер.

Для исследования были разработаны специальные эпигенетические часы, адаптированные под дельфинов, что позволило точно оценить скорость их старения.

Почему изучали именно самцов

Самцы и самки дельфинов по-разному строят социальные связи. У самок отношения часто зависят от возраста и наличия детёнышей и со временем меняются. У самцов же дружба более стабильна и может сохраняться десятилетиями.

"Это похоже на друзей детства, которые остаются вместе всю жизнь", — пояснила доктор Гербер.

Такая устойчивость сделала самцов идеальной моделью для изучения влияния долгосрочной дружбы на старение.

Стресс и жизнь без поддержки

Дельфины, не имеющие близких партнёров, сталкиваются с повышенным уровнем стресса. Им сложнее охотиться, защищаться и конкурировать. Хронический стресс, как известно, ускоряет старение у многих видов и влияет на коллективную динамику, подобно тому как работает эмоциональное заражение у животных.

"Друзья создают систему поддержки, которая делает жизненные трудности более управляемыми", — подчеркнула доктор Гербер.

Сравнение: крепкие связи и большие группы

Интересно, что пребывание в больших группах не всегда оказывало положительный эффект. У дельфинов, часто находившихся в крупных скоплениях, признаки биологического старения проявлялись быстрее. Это связывают с конкуренцией и напряжённостью внутри группы.

Гораздо важнее оказались стабильные и тесные отношения с несколькими партнёрами, а не просто большое количество контактов.

Кратко об исследовании

Распространяется ли этот эффект на людей?

Да, исследования у людей показывают схожую связь между поддержкой и замедлением старения.

Почему большие группы не всегда полезны?

Из-за конкуренции и повышенного стресса внутри коллектива.

Планируются ли новые исследования?

Учёные хотят изучить влияние дружбы на старение у слонов, приматов и других социальных животных.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер Мы боялись не того "Скайнета": ИИ может развязать ядерную войну без кнопки “Пуск” Олег Володин Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Конец года повышает чувствительность к ожиданиям и сравнениям
Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер
Ипотека в нынешних условиях несет высокие риски — экономист Лежава
Система Одуванчик защищает танки от дронов-камикадзе — военный эксперт Клупов
Правило одна семья одна ипотека введу для льготных кредитов — депутат Кошелев
ВОЗ зафиксировала ускоренный рост заболеваемости гриппом K
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики
Юлия Сластен предупредила о риске ЖКТ при употреблении новогодних салатов утром
Ляйсан Утяшева призналась, что была влюблена в Меньшикова
Миндальные вафли готовят на миндальной муке, молоке и экстракте — SimplyRecipes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.