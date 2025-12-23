Старение поддаётся настройке: ключ к вечной молодости оказался встроен в ДНК дельфинов

Старение затрагивает всех живых существ, постепенно меняя тело и снижая уровень энергии. Обычно учёные связывают этот процесс с питанием, нагрузками и стрессом, но всё больше внимания уделяется социальной жизни. Новое исследование показало, что дружба может замедлять старение на клеточном уровне. Об этом сообщает Earth.
Афалины, или бутылконосые дельфины, стареют так же заметно, как и многие другие млекопитающие. С возрастом их движения становятся медленнее, энергия расходуется быстрее, а зрение и состояние кожи постепенно меняются. Эти процессы считаются естественными, особенно с учётом сложных условий жизни в океане.
Каждый день дельфины вынуждены добывать пищу, избегать хищников и конкурировать за партнёров. При этом одни особи сохраняют активность и хорошее состояние дольше других. Учёных заинтересовало, что именно помогает таким дельфинам дольше оставаться "моложе", учитывая сложность и противоречивость поведения афалин.
Исследование провели учёные из Университета Нового Южного Уэльса, изучавшие самцов дельфинов в заливе Шарк-Бей в Западной Австралии. За этой популяцией наблюдают более 40 лет, что позволило связать социальное поведение с состоянием здоровья.
"Социальные связи настолько важны для здоровья, что способны замедлять старение на клеточном уровне", — сказала ведущий автор исследования, доктор биологических наук Ливия Гербер.
Результаты показали: дельфины с крепкими и стабильными дружескими связями стареют биологически медленнее, чем их менее социальные сородичи.
Хронологический возраст отражает лишь количество прожитых лет, тогда как биологический возраст показывает реальное состояние организма. Для его оценки учёные используют эпигенетические маркеры — химические изменения ДНК, которые накапливаются со временем.
"Мы знали, что социальные связи продлевают жизнь, но впервые показали, что они напрямую влияют на процесс старения", — отметила доктор Гербер.
Для исследования были разработаны специальные эпигенетические часы, адаптированные под дельфинов, что позволило точно оценить скорость их старения.
Самцы и самки дельфинов по-разному строят социальные связи. У самок отношения часто зависят от возраста и наличия детёнышей и со временем меняются. У самцов же дружба более стабильна и может сохраняться десятилетиями.
"Это похоже на друзей детства, которые остаются вместе всю жизнь", — пояснила доктор Гербер.
Такая устойчивость сделала самцов идеальной моделью для изучения влияния долгосрочной дружбы на старение.
Дельфины, не имеющие близких партнёров, сталкиваются с повышенным уровнем стресса. Им сложнее охотиться, защищаться и конкурировать. Хронический стресс, как известно, ускоряет старение у многих видов и влияет на коллективную динамику, подобно тому как работает эмоциональное заражение у животных.
"Друзья создают систему поддержки, которая делает жизненные трудности более управляемыми", — подчеркнула доктор Гербер.
Интересно, что пребывание в больших группах не всегда оказывало положительный эффект. У дельфинов, часто находившихся в крупных скоплениях, признаки биологического старения проявлялись быстрее. Это связывают с конкуренцией и напряжённостью внутри группы.
Гораздо важнее оказались стабильные и тесные отношения с несколькими партнёрами, а не просто большое количество контактов.
Распространяется ли этот эффект на людей?
Да, исследования у людей показывают схожую связь между поддержкой и замедлением старения.
Почему большие группы не всегда полезны?
Из-за конкуренции и повышенного стресса внутри коллектива.
Планируются ли новые исследования?
Учёные хотят изучить влияние дружбы на старение у слонов, приматов и других социальных животных.
