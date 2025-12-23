Под микроскопом — другой паразит: десятилетия заблуждений рассыпались за один анализ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

На протяжении десятилетий учёные считали, что один и тот же вид «черепашьего клеща» распространён по всей Азии. Однако детальное исследование ДНК и микроскопического строения изменило эту картину. Оказалось, что в субтропической Восточной Азии обитает отдельный, ранее неизвестный вид. Об этом сообщает Earth.

Западный черноногий клещ
Фото: wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Западный черноногий клещ

Как удалось обнаружить новый вид

Работа стала результатом многолетних полевых экспедиций и лабораторных анализов. Японские учёные исследовали сотни клещей, собранных с рептилий в Восточной и Юго-Восточной Азии. Внимательное сравнение внешних признаков и генетических последовательностей показало устойчивые различия между популяциями.

Исследование возглавил австралийский паразитолог Маккензи Л. Квак из Университета Хоккайдо. Его команда работала в рамках концепции One Health, которая рассматривает здоровье людей, животных и экосистем как взаимосвязанную систему, что особенно важно при изучении паразитов в природе.

Что известно об Amblyomma kappa

Новый вид получил название Amblyomma kappa. Этот клещ обитает в тёплых и влажных регионах Восточной Азии — на островах Рюкю в Японии, на Тайване и в отдельных районах южного Китая. Основными хозяевами паразита являются пресноводные черепахи, включая черногрудую и желтокрайнюю коробчатую черепаху.

Иногда Amblyomma kappa встречается и на змеях, например на Lycodon semicarinatus, что указывает на его способность перемещаться между разными видами рептилий. Ученые подробно описали все стадии развития клеща — от личинки до взрослой особи, что облегчает его распознавание в природе.

Почему его долго не отличали от других

Ближайшим «родственником» нового вида считается Amblyomma geoemydae, распространённый в более южных тропических регионах — Таиланде, Сингапуре и на Суматре. Внешне эти клещи очень похожи, поэтому их долго объединяли в один вид.

Под микроскопом различия всё же обнаружились. Самки Amblyomma kappa заметно мельче, а форма щитка на спине отличается пропорциями. Чтобы подтвердить выводы, ученые сравнили около 250 особей из разных стран, анализируя десятки морфологических признаков.

Роль ДНК-анализа

Решающим аргументом стали генетические исследования. Команда использовала методы филогеномики, сравнивая сразу несколько генов и выстраивая эволюционное «дерево». Анализ показал, что восточноазиатские и южноазиатские клещи находятся на разных ветвях, что подтверждает их принадлежность к разным видам.

Именно совокупность морфологических данных и ДНК-последовательностей позволила официально выделить Amblyomma kappa как самостоятельный вид.

Почему это важно для науки и медицины

Клещи представляют интерес не только для биологов, но и для специалистов по общественному здоровью. Они способны переносить бактерии, вирусы и простейших, опасных для животных и человека. Интерес к таким исследованиям усиливается на фоне сообщений о новых патогенах, передающихся через клещей.

Хотя Amblyomma kappa пока напрямую не связывают с конкретными болезнями человека, его открытие подчёркивает необходимость более тщательного мониторинга клещей в субтропической Азии, особенно с учётом торговли дикими животными и роста туризма.

Сравнение: Amblyomma kappa и Amblyomma geoemydae

Восточноазиатский Amblyomma kappa приспособлен к более прохладным субтропическим условиям, тогда как Amblyomma geoemydae предпочитает влажные тропики. Они различаются размерами, формой спинного щитка и генетическими маркерами. Такое разделение помогает точнее оценивать риски для экосистем и здоровья.

Плюсы и минусы открытия нового вида

Выделение нового вида даёт науке дополнительные инструменты, но также ставит новые вопросы.

Преимущества:

  • более точная классификация паразитов;

  • улучшение мониторинга заболеваний;

  • вклад в сохранение биоразнообразия.

Ограничения:

  • пока недостаточно данных о рисках для человека;

  • требуется дополнительное изучение ареала;

  • сложность диагностики без лабораторных методов.

Популярные вопросы о новом виде клеща

Опасен ли Amblyomma kappa для человека?
Пока прямых доказательств нет, но исследования продолжаются.

Почему открытие произошло только сейчас?
Из-за внешнего сходства с другими видами и отсутствия ранних генетических анализов.

Зачем выделять новые виды клещей?
Это помогает точнее отслеживать распространение паразитов и потенциальных заболеваний.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
