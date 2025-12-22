Прощай, вяленая под пиво: легендарная рыба исчезает с прилавков — вернуть её уже не выйдет

Судак, тарань и лещ могут попасть в Красную книгу Ростовской области — зоолог Дудкин

В Ростовской области обсуждают ситуацию, при которой привычная рыбалка может стать недоступной сразу для нескольких популярных видов. Зоологи не исключают, что судак, тарань и лещ в перспективе могут получить статус вымирающих и оказаться в следующей редакции Красной книги региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadik Kor, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Судак

Почему под угрозой оказались судак, тарань и лещ

Зоолог Сергей Дудкин рассказал в эфире "Радио КП-Ростов-на-Дону", что численность судака, тарани и леща сокращается быстрыми темпами. Если эти виды включат в Красную книгу Ростовской области, для них будет установлен запрет на вылов, что напрямую затронет как любительскую, так и промысловую рыбалку.

По словам ученого, ключевая причина — процесс осолонения Азовского моря, который влияет на условия обитания и кормовую базу. В материале отмечается, что показатели солености воды в 2025 году побили новые рекорды: в Таганрогском заливе они составляли около 12 промилле, а в самом море — приблизительно 16 промилле.

Как осолонение влияет на полупроходных рыб

Дудкин объяснил, что рост солености особенно болезнен для полупроходных рыб. В пример он привел судака: его численность, по словам специалиста, снижается стремительно. На судака уже действуют ограничения на вылов, и география доступных мест заметно сузилась.

Сейчас, как отмечается в публикации, единственные локации, где рыбаки все еще могут добывать полупроходного судака, — Манычские водохранилища и Цимлянское водохранилище. Это подчеркивает, насколько чувствительной стала популяция к изменениям среды и насколько быстро привычные участки промысла теряют значение.

Дата возможного запрета

Проблема, по словам ученого, затрагивает не только судака. Снижение популяции коснулось также тарани и полупроходного леща: их пока разрешено ловить, однако не исключено, что ситуация изменится. В материале уточняется, что возможный запрет на вылов может быть связан с выходом нового издания Красной книги.

Речь идёт о 2034 годе, когда должна выйти следующая редакция.

"У судака, тарани и леща есть ещё восемь лет, чтобы либо восстановить численность, либо официально получить статус охраняемых", — цитирует издание слова Дудкина.

Побочные последствия: медузы и новые риски для Азовского моря

В публикации напоминают, что рост солености уже привел к заметным изменениям в акватории. Одним из последствий стало нашествие "железобразных хищников": медузы буквально захватили Таганрогский залив Азовского моря и почти остановили промышленный лов рыбы на некоторых участках, поскольку забивали собой рыболовные сети.

На этом фоне ученые также спрогнозировали появление в Азовском море опасного водного обитателя из-за рекордной солености. Речь идет о ядовитой черноморской скорпене — колючем ерше с ядовитым шипом на спине, как сообщает rostovgazeta.ru.