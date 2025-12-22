Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахар ускоряет восстановление после силовой тренировки — спортивные физиологи
Яичный белок даёт кратковременный эффект подтяжки кожи шеи — Infobae
Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай
Овощной ужин снизил калорийность рациона до 200 ккал — Joy-Pup
Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport
Объект в Млечном Пути излучил сигналы каждые 44 минуты — астрономы
Прохор Шаляпин заявил, что его пытаются нарочно очернить
Завершение занятия на успехе сохраняет интерес питомца к дрессировке — Dogfriend
Япония увеличит плату за постоянный ВНЖ в десять раз — власти Японии

Прощай, вяленая под пиво: легендарная рыба исчезает с прилавков — вернуть её уже не выйдет

Судак, тарань и лещ могут попасть в Красную книгу Ростовской области — зоолог Дудкин
Зоосфера

В Ростовской области обсуждают ситуацию, при которой привычная рыбалка может стать недоступной сразу для нескольких популярных видов. Зоологи не исключают, что судак, тарань и лещ в перспективе могут получить статус вымирающих и оказаться в следующей редакции Красной книги региона.

Судак
Фото: commons.wikimedia.org by Vadik Kor, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Судак

Почему под угрозой оказались судак, тарань и лещ

Зоолог Сергей Дудкин рассказал в эфире "Радио КП-Ростов-на-Дону", что численность судака, тарани и леща сокращается быстрыми темпами. Если эти виды включат в Красную книгу Ростовской области, для них будет установлен запрет на вылов, что напрямую затронет как любительскую, так и промысловую рыбалку.

По словам ученого, ключевая причина — процесс осолонения Азовского моря, который влияет на условия обитания и кормовую базу. В материале отмечается, что показатели солености воды в 2025 году побили новые рекорды: в Таганрогском заливе они составляли около 12 промилле, а в самом море — приблизительно 16 промилле.

Как осолонение влияет на полупроходных рыб

Дудкин объяснил, что рост солености особенно болезнен для полупроходных рыб. В пример он привел судака: его численность, по словам специалиста, снижается стремительно. На судака уже действуют ограничения на вылов, и география доступных мест заметно сузилась.

Сейчас, как отмечается в публикации, единственные локации, где рыбаки все еще могут добывать полупроходного судака, — Манычские водохранилища и Цимлянское водохранилище. Это подчеркивает, насколько чувствительной стала популяция к изменениям среды и насколько быстро привычные участки промысла теряют значение.

Дата возможного запрета

Проблема, по словам ученого, затрагивает не только судака. Снижение популяции коснулось также тарани и полупроходного леща: их пока разрешено ловить, однако не исключено, что ситуация изменится. В материале уточняется, что возможный запрет на вылов может быть связан с выходом нового издания Красной книги.

Речь идёт о 2034 годе, когда должна выйти следующая редакция.

"У судака, тарани и леща есть ещё восемь лет, чтобы либо восстановить численность, либо официально получить статус охраняемых", — цитирует издание слова Дудкина.

Побочные последствия: медузы и новые риски для Азовского моря

В публикации напоминают, что рост солености уже привел к заметным изменениям в акватории. Одним из последствий стало нашествие "железобразных хищников": медузы буквально захватили Таганрогский залив Азовского моря и почти остановили промышленный лов рыбы на некоторых участках, поскольку забивали собой рыболовные сети.

На этом фоне ученые также спрогнозировали появление в Азовском море опасного водного обитателя из-за рекордной солености. Речь идет о ядовитой черноморской скорпене — колючем ерше с ядовитым шипом на спине, как сообщает rostovgazeta.ru.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Последние материалы
Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай
Овощной ужин снизил калорийность рациона до 200 ккал — Joy-Pup
Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport
Объект в Млечном Пути излучил сигналы каждые 44 минуты — астрономы
Прохор Шаляпин заявил, что его пытаются нарочно очернить
Завершение занятия на успехе сохраняет интерес питомца к дрессировке — Dogfriend
Гелиотроп высаживают в грунт после угрозы заморозков
Япония увеличит плату за постоянный ВНЖ в десять раз — власти Японии
Салат "Огненный калейдоскоп" окрашивают свекольным соком
Вода с розмарином применяется для ухода за волосами зимой — Heraldo
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.