Уехали на пару суток и не подумали о главном: сколько дней одиночества выдерживает питомец

Кошки легче переносят одиночество, чем собаки — ветеринар Дмитриев
Зоосфера

Продолжительное одиночество переносится животными по-разному: кошки способны несколько дней обходиться без хозяев, а собакам требуется постоянное внимание. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Собака играет с тапком
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Собака играет с тапком

По словам ветеринара, кошки, как правило, спокойнее переносят одиночество, тогда как собакам необходим постоянный контакт с человеком. При этом даже для кошек важно заранее создать безопасные и комфортные условия.

"Кошек можно оставить одних на два–три дня, если обеспечить достаточный запас воды и сухого корма. Влажные корма использовать не стоит — они быстро портятся и могут стать источником бактерий. Лучше поставить большую поилку или автоматическую кормушку. А вот собак надолго оставлять без присмотра нельзя — им требуется внимание, прогулки и контакт с человеком. В таких случаях лучше заранее договориться с тем, кто сможет навещать питомца, или разместить его в специализированной зоогостинице", — пояснил он.

Если отсутствие хозяев непродолжительное, например на один день, важно занять питомца, чтобы он не скучал и не испытывал тревоги. Для этого подойдут безопасные игрушки и лакомства, специально предназначенные для животных.

"Лучше подбирать специальные лакомства, предназначенные для животных, без излишков жира, соли и ароматизаторов. Такие угощения помогают занять питомца, снизить уровень тревожности и отвлечь его во время отсутствия хозяев. При этом стоит помнить, что собаки, в отличие от кошек, тяжелее переносят одиночество: они могут лаять, грызть предметы, портить мебель или проявлять беспокойство. Это нормальная реакция на стресс, вызванный разлукой", — отметил Дмитриев.

Ветеринар добавил, что изменение поведения питомца после возвращения хозяина встречается довольно часто и обычно связано с эмоциональной реакцией на разлуку. По его словам, в большинстве случаев животное быстро успокаивается и возвращается к привычному режиму.

"Если питомец не проявляет агрессии и ведет себя просто настороженно или тревожно, стоит дать ему несколько дней на адаптацию. Как правило, контакт с хозяином восстанавливается естественным образом. Но если животное становится агрессивным, постоянно лает, воет или проявляет беспокойство без видимой причины, лучше обратиться к ветеринару. Специалист поможет подобрать мягкие поведенческие методы или медикаментозную коррекцию", — заключил Дмитриев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
