Планета включила обратный отсчёт: к 2100 году Земля опустеет на треть — и это оптимистичный сценарий

Зоосфера

Прогнозы о будущем природы звучат всё тревожнее, и учёные всё чаще говорят не о далёкой теории, а о практическом риске для тысяч видов. Под ударом оказываются не только редкие звери, но и привычные растения, насекомые и другие "незаметные" жители экосистем. В основе проблемы — целый набор причин, от климата до того, как человечество потребляет ресурсы.

Растение, произрастающее из почвы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение, произрастающее из почвы

Почему к 2100 году риск вымирания может стать массовым

Группа исследователей опиралась на мнения 3331 специалиста по биоразнообразию из 187 стран — это попытка собрать картину там, где по многим видам данных всё ещё мало. Эксперты связывают угрозы не только с потеплением, но и с деградацией экосистем из-за производства и потребления, а также с ростом населения и сопутствующим давлением на природу.

Отдельно подчёркивается уязвимость насекомых и растений: именно эти группы часто остаются "в тени" внимания, хотя от них зависят опыление, пищевые цепочки и устойчивость ландшафтов. При этом, по оценке IPBES, около 1 млн видов животных и растений уже находятся под угрозой исчезновения — и это на фоне того, что точное число видов на планете до конца не известно.

Кто пострадает сильнее и почему неизвестность — тоже риск

Особенно чувствительными могут быть тропические экосистемы: там велико видовое разнообразие, но и доля уязвимых видов выше. Логика проста: чем сложнее экосистема и чем теснее связи между видами, тем болезненнее она реагирует на потерю отдельных "звеньев".

При этом часть угроз трудно оценить из-за нехватки знаний о множестве беспозвоночных и насекомых: у науки не всегда есть данные, чтобы быстро определить уровень риска для конкретных видов. Поэтому в прогнозах остаётся "слепая зона", которая может скрывать дополнительные потери, сообщает Daily Mail.

"Если нынешние тенденции сохранятся, ожидается дальнейшая потеря биоразнообразия. По оценкам экспертов, около 37% видов могут к 2100 году относится к вымершим или видам, находящимся под угрозой исчезновения", — отметил главный научный сотрудник некоммерческой исследовательской группы NatureServe Хили Гамильтон.

Сравнение: что сильнее влияет на вымирание — климат или деятельность человека

Изменение климата усиливает риски через жару, засухи, пожары и смещение привычных зон обитания. Но параллельно действуют и "земные" факторы: вырубка и распашка, фрагментация местообитаний, загрязнение и чрезмерное потребление ресурсов. В реальности эти причины редко работают поодиночке: например, разрушенная среда хуже помогает видам переживать климатические экстремумы.

Популярные вопросы о прогнозах вымирания видов

Почему в прогнозах называют разные проценты

Потому что исследования используют разные методы, группы организмов и сценарии будущего — от умеренного до экстремального потепления и разного уровня давления на природу.

Кто под угрозой в первую очередь — крупные животные или "мелочь"

Часто сильнее страдают растения, насекомые и беспозвоночные: их много, но они хуже изучены, а изменения среды и климата быстро бьют по их местообитаниям.

Что эффективнее: спасать отдельные виды или целые территории

Обычно устойчивее работает охрана местообитаний и экосистем: когда сохраняется среда, больше видов получают шанс адаптироваться к изменениям.

Даже самые жёсткие прогнозы не означают неизбежность: они показывают цену бездействия и помогают понять, где меры защиты природы дадут наибольший эффект.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
