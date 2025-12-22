Новый год для хозяина — ад для питомца: 3 правила, без которых собака не переживёт эту ночь

Кормление собаки перед новогодним застольем снижает интерес к еде

Новогодняя ночь для людей — радость и шум, а для собаки иногда настоящее испытание. Громкие салюты, переполненные улицы и соблазны праздничного стола легко превращают праздник в стресс и риск для здоровья. Несколько простых правил помогают заранее закрыть самые опасные сценарии.

Правило 1: выгуляйте собаку заранее и держите под контролем

Первую прогулку в праздничный день лучше запланировать до того, как начнётся массовое веселье. Даже уверенные и смелые псы могут испугаться резких хлопков, петард, фейерверков и салютов. На фоне неожиданного шума собака способна дёрнуться, вырваться и убежать, а поиски в суете становятся сложнее.

Чтобы снизить риск, полезно выбирать тихие маршруты и избегать мест, где обычно собираются компании. На собаку лучше надеть надёжную шлейку и крепкий поводок: так меньше шанс, что питомец выскользнет из ошейника. Если собака тревожная, дополнительно помогает адресник на ошейнике и заранее проверенная амуниция без слабых застёжек.

Правило 2: держите праздничную еду под присмотром

На Новый год собаки часто "дежурят" рядом со столом: их привлекают запахи, гости и движение на кухне. Но именно праздничные блюда представляют опасность, даже если кажется, что "кусочек ничего не изменит". Поэтому важно не оставлять питомца наедине с угощениями и не позволять гостям незаметно подкармливать собаку.

Хорошая стратегия — заранее выделить собаке безопасное место и занять её привычным кормом или угощением, которое подходит именно ей. Это снижает интерес к столу и помогает избежать проблем с пищеварением. Также полезно убрать со стола мелкие остатки еды, кости, шпажки и упаковки — любопытный питомец может схватить их быстрее, чем вы заметите.

Правило 3: продумайте декор, чтобы он был безопасным для питомца

Новогодние украшения выглядят мило, но для некоторых собак становятся игрушкой, которую хочется утащить или попробовать на вкус. Особенно опасны мишура, "дождик", тонкие ленты и светодиодные гирлянды. Даже если собака обычно спокойная, в праздники она может перевозбудиться из-за гостей и шума, а значит, риск возрастает.

Если питомец проявляет интерес к ёлке и украшениям, лучше выбирать более безопасный декор и размещать его выше зоны доступа. Гирлянды стоит фиксировать так, чтобы собака не могла дотянуться до проводов, а мелкие игрушки и стеклянные украшения убрать или заменить на небьющиеся. Свечи и бенгальские огни в зоне свободного доступа тоже лучше исключить.

Сравнение: что опаснее для собаки в новогоднюю ночь — улица или дом

На улице главный риск связан со звуками и паникой: салют или петарда могут спровоцировать рывок, побег и травму. Дома чаще опасность "тихая": еда со стола, косточки, шпажки, упаковки, а также декор и провода, которые собака может погрызть. Поэтому идеальная стратегия — снизить угрозы с обеих сторон: выгулять заранее и сделать квартиру максимально безопасной. Об этом сообщает "Белновости".

Плюсы и минусы подготовки к празднику заранее

Профилактика требует небольших усилий, но даёт ощутимый эффект.

Плюсы: меньше стресса у собаки; ниже риск побега на улице; меньше шансов на отравления и проблемы с ЖКТ; спокойнее хозяевам и гостям; безопаснее дом и декор.

Минусы: нужно заранее перестроить график прогулок; придётся ограничить часть украшений и дисциплинировать гостей; некоторым собакам требуется больше внимания и занятий, чтобы пережить шумный вечер.

Как организовать безопасную новогоднюю ночь для собаки

Запланируйте прогулку до начала активных салютов и выбирайте тихие места. Проверьте амуницию: шлейка/ошейник должны сидеть надёжно, поводок — крепкий, адресник — на месте. Договоритесь с гостями: собаку со стола не кормить, еду без присмотра не оставлять. Подготовьте собаке "уголок спокойствия": лежанка, вода, любимая игрушка, место подальше от шума. Уберите опасный декор и провода из доступа, замените хрупкие игрушки на безопасные.

Популярные вопросы о безопасности собак в новогоднюю ночь

Как выбрать амуницию для прогулки в праздничные дни

Надёжнее использовать шлейку с хорошими застёжками и поводок без изношенных карабинов. Адресник — обязателен, даже если собака обычно не убегает.

Можно ли оставлять собаку рядом со столом, если она "воспитанная"

Лучше не рисковать: новогодняя еда всё равно может быть опасной, а гости часто нарушают правила и дают кусочки незаметно. Безопаснее заранее занять питомца подходящим кормом и контролировать доступ к столу.

Что лучше сделать с декором, если собака тянется к ёлке

Уберите мишуру, "дождик" и гирлянды из зоны доступа, используйте небьющиеся украшения и крепко фиксируйте провода. Если риск высокий, часть декора лучше вовсе не ставить.

Новогодняя ночь пройдёт спокойнее, если заранее подумать о трёх вещах: прогулке до салютов, контроле праздничной еды и безопасном декоре. Тогда праздник будет безопасным и для людей, и для питомца.