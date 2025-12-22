Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Живой камуфляж из бездны: на глубине 4 км нашли существо, зарывающееся в дно вверх ногами

Учёные обнаружили маскировку кальмара в донных отложениях Тихого океана
Зоосфера

На большой глубине Тихого океана ученые столкнулись с поведением, которого раньше не фиксировали ни у одного головоногого моллюска. Неизвестный науке кальмар закопался в морское дно вверх ногами и застыл, выставив наружу лишь отдельные части тела. Исследователи предполагают, что так животное маскируется под элементы морской растительности.

Морское дно
Фото: Designed by Freepik by Kireyonok_Yuliya is licensed under publik domain
Морское дно

Необычная находка в зоне Кларион-Клиппертон

Необычное поведение было зафиксировано в зоне Кларион-Клиппертон — абиссальной равнине Тихого океана, где активно обсуждаются проекты по глубоководной добыче полезных ископаемых. Именно там исследовательская команда вела видеонаблюдение за морским дном на глубине около 4100 метров. В объектив камер попало животное, почти полностью скрытое в донных отложениях и находящееся в перевернутом положении.

По описанию ученых, над поверхностью дна оставались видны только сифон и два длинных щупальца. Они не двигались, что усиливало эффект сходства с морскими растениями или фрагментами рельефа. Подобный способ маскировки ранее не наблюдался ни у кальмаров, ни у каракатиц, ни у осьминогов.

Что известно о новом виде

Авторы исследования предполагают, что речь идет о ранее неописанном виде хвостокожих кальмаров. Работа с описанием находки была опубликована 25 ноября в научном журнале Ecology. Ученые подчеркивают, что это первый задокументированный случай, когда головоногий моллюск не только зарывается в грунт, но и делает это вверх тормашками.

"Тот факт, что это кальмар, и он покрывается грязью — это ново для кальмара, и то, что он перевернут, тоже", — сказала ведущий автор исследования, глубоководный эколог Шотландской ассоциации морских наук Алехандра Мехиа-Саенс в интервью Live Science.

По словам исследователей, такая поза может снижать вероятность обнаружения хищниками, а также помогать экономить энергию в условиях дефицита пищи, характерного для больших глубин.

Почему это важно для науки

Открытие подчеркивает, насколько мало изучены экосистемы абиссальных зон океана. Новые данные о поведении кальмаров могут изменить представления ученых о стратегиях выживания головоногих моллюсков. Кроме того, подобные наблюдения имеют значение в контексте обсуждения промышленного освоения морского дна и его потенциального влияния на неизвестные виды.

Исследователи отмечают, что без видеосъемки с глубоководных аппаратов подобное поведение осталось бы незамеченным. Это еще раз подтверждает важность инвестиций в научное оборудование и подводные технологии.

Популярные вопросы о глубоководных кальмарах

Почему такие виды находят так редко?

Глубоководные зоны труднодоступны, а экспедиции требуют сложного и дорогого оборудования.

Можно ли встретить подобных кальмаров ближе к поверхности?

Скорее всего, нет. Их адаптации указывают на жизнь исключительно на больших глубинах.

Опасна ли добыча полезных ископаемых для таких видов?

Потенциально да, поскольку разрушение донных отложений может лишить их среды обитания.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
