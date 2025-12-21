Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима без снега ставит крест на потомстве: тёплый климат загнал редких нерп в ловушку

Волонтёры в Финляндии создают искусственные сугробы для сайменских нерп — The Guardia
Зоосфера

Тёплые зимы всё чаще меняют привычный уклад жизни северной природы. В Финляндии это особенно заметно на озере Сайма, где исчезающие сугробы угрожают будущему редких тюленей. В ответ на климатические вызовы люди решили действовать сами.

Морские котики
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морские котики

Почему сайменские нерпы зависят от снега

Сайменская нерпа — уникальный подвид тюленей, который встречается только в одном месте на планете. Сегодня их численность составляет около 495 особей, и каждая новая зима становится для популяции серьёзным испытанием. Эти животные выводят потомство в снежных укрытиях, которые защищают детёнышей от холода, ветра и хищников. Без плотных сугробов самки лишаются безопасных мест для выращивания малышей.

Из-за глобального потепления уровень снежного покрова на озере Сайма заметно снизился. Лёд формируется, но устойчивых снежных насыпей всё чаще не хватает. Это напрямую отражается на выживаемости новорождённых нерп и делает вмешательство человека необходимым.

Как работает волонтёрская инициатива

Чтобы компенсировать нехватку снега, в Финляндии уже несколько лет действует необычная программа помощи. Около 300 добровольцев выходят на замёрзшее озеро с лопатами и простым инвентарём, формируя искусственные сугробы. Каждая снежная куча достигает примерно семи метров в длину и полутора метров в высоту, что позволяет нерпам обустраивать привычные "снежные пещеры".

С 2014 года в таких убежищах появилось более 300 детёнышей. Волонтёры отмечают, что работа требует времени и физических усилий, но результат виден уже сейчас.

"Мы делаем всё, что можем, и верим в успех", — делятся добровольцы своим оптимизмом.

Результаты и значение проекта

Численность сайменских нерп постепенно растёт, и специалисты связывают это в том числе с волонтёрской поддержкой. Искусственные сугробы стали временной, но эффективной мерой адаптации к изменяющемуся климату. Проект также привлёк внимание к проблеме сохранения редких видов и показал, как локальные инициативы могут давать ощутимый эффект.

Подобные программы требуют минимальных ресурсов — ручного инвентаря, тёплой одежды и координации, — но при этом дают шанс сохранить уникальное животное для будущих поколений.

Популярные вопросы о помощи сайменским нерпам

Почему нельзя использовать другие материалы вместо снега?

Снег создаёт естественную теплоизоляцию и привычную среду, к которой нерпы адаптированы.

Сколько времени служит искусственный сугроб?

Обычно он сохраняется на весь период выкармливания детёнышей, пока позволяют погодные условия.

Можно ли применить этот опыт в других регионах?

Да, подобные методы уже обсуждаются для других видов, зависящих от снежного покрова.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
