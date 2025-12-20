Меньше сантиметра — больше загадок: новое существо перевернуло представления о разнообразии

В горах юга Бразилии учёные обнаружили существо, которое легко поместится на кончике карандаша. Ярко-оранжевая лягушка оказалась новым видом, скрытым от науки в труднодоступных лесах. Несмотря на крошечные размеры, находка имеет большое значение для биологии и охраны природы. Об этом сообщает Earth.
Новый вид получил название Brachycephalus lulai и относится к группе так называемых тыквенных жаб. Длина взрослой особи — около 0,4 дюйма, то есть менее одного сантиметра. Эти земноводные живут исключительно на суше и не имеют стадии головастика: из яиц сразу появляются миниатюрные лягушки.
"Род Brachycephalus включает 42 признанных вида, и большинство из них были описаны уже в XXI веке", — отметил профессор Федерального университета Параны Маркос Борнштайн.
Самки нового вида немного крупнее самцов. Жабу отличает округлая мордочка, гладкая ярко-оранжевая спина и мелкие зеленоватые пятна по бокам.
Brachycephalus lulai известна только из одного региона — горного массива Серра-ду-Квирири на границе штатов Парана и Санта-Катарина. Это зона так называемого Атлантического леса — одного из мировых центров биоразнообразия, где сохранилось лишь около 20% исходных экосистем. Подобные уязвимые территории всё чаще оказываются в фокусе исследований, посвящённых охране биоразнообразия Бразилии.
Здесь тропический лес постепенно переходит в облачный: влажный, туманный и прохладный большую часть года. Лягушка живёт в подстилке из листьев, активна днём и практически не покидает своего микромира.
Экстремально малые размеры повлияли на строение тела вида. Компьютерная томография показала укороченный череп, частично сросшиеся позвонки и минерализованный слой в коже спины.
У некоторых родственных видов кости даже способны флуоресцировать под ультрафиолетом. У Brachycephalus lulai этот минеральный слой, вероятно, одновременно укрепляет тело и усиливает визуальный сигнал яркой окраски.
Самцы издают короткие высокочастотные сигналы днём. Однако учёные отмечают, что многие тыквенные жабы плохо воспринимают собственные звуки. Предполагается, что цвет тела и движения играют в коммуникации не меньшую роль, чем голос — похожие выводы ранее делались и при изучении поведенческих особенностей земноводных.
Горные леса Серра-ду-Квирири называют "небесными островами": они изолированы друг от друга низинами, непригодными для жизни таких земноводных. В результате популяции оказываются отделёнными на тысячелетия и эволюционируют в самостоятельные виды.
Исследователи считают, что климатические колебания в прошлом создавали микрорефугиумы — устойчивые участки, где и формировались новые виды.
Хотя Brachycephalus lulai сейчас отнесена к категории "вызывающих наименьшее беспокойство", площадь её обитания — всего около 3 квадратных миль. Рядом уже существуют риски: пожары, выпас скота, инвазивные сосны, дороги и туристические тропы.
Учёные предлагают создать природоохранную зону Заповедник дикой природы горного хребта Кирири, которая помогла бы сохранить леса и уникальных обитателей региона.
В отличие от широко распространённых видов, микроэндемичные земноводные зависят от крошечных участков среды. Даже небольшое вмешательство человека может привести к исчезновению целого вида, не имеющего запасных ареалов.
Насколько редка эта жаба?
Она встречается только в одном горном районе Бразилии.
Опасна ли яркая окраска для хищников?
Наоборот, цвет служит предупреждением о кожных токсинах.
Почему открытие важно для науки?
Вид помогает понять, как эволюция работает в изолированных экосистемах.
