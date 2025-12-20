Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышечная масса стала ключевым маркером здоровья в старшем возрасте — исследования
Александр Златопольский снова сделал предложение Чеховой
Вибрация руля при движении указывает на неисправности тормозов — Actualno
Туристам в Британии предлагают стать участником программы "Опыт машиниста"
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
СК возбудил дело после гибели ребенка при родах в воде
Полынь, мята и кориандр используют для отпугивания мышей на даче — Vsadu
На Титане выявлена слоистая система из льда с локальными карманами воды
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear

Меньше сантиметра — больше загадок: новое существо перевернуло представления о разнообразии

В горах Бразилии обнаружили новый вид лягушки размером менее 1 см — Earth
Зоосфера

В горах юга Бразилии учёные обнаружили существо, которое легко поместится на кончике карандаша. Ярко-оранжевая лягушка оказалась новым видом, скрытым от науки в труднодоступных лесах. Несмотря на крошечные размеры, находка имеет большое значение для биологии и охраны природы. Об этом сообщает Earth.

Золотистый древолаз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Золотистый древолаз

Кто такая тыквенная жаба Brachycephalus lulai

Новый вид получил название Brachycephalus lulai и относится к группе так называемых тыквенных жаб. Длина взрослой особи — около 0,4 дюйма, то есть менее одного сантиметра. Эти земноводные живут исключительно на суше и не имеют стадии головастика: из яиц сразу появляются миниатюрные лягушки.

"Род Brachycephalus включает 42 признанных вида, и большинство из них были описаны уже в XXI веке", — отметил профессор Федерального университета Параны Маркос Борнштайн.

Самки нового вида немного крупнее самцов. Жабу отличает округлая мордочка, гладкая ярко-оранжевая спина и мелкие зеленоватые пятна по бокам.

Где обитает самый маленький амфибий

Brachycephalus lulai известна только из одного региона — горного массива Серра-ду-Квирири на границе штатов Парана и Санта-Катарина. Это зона так называемого Атлантического леса — одного из мировых центров биоразнообразия, где сохранилось лишь около 20% исходных экосистем. Подобные уязвимые территории всё чаще оказываются в фокусе исследований, посвящённых охране биоразнообразия Бразилии.

Здесь тропический лес постепенно переходит в облачный: влажный, туманный и прохладный большую часть года. Лягушка живёт в подстилке из листьев, активна днём и практически не покидает своего микромира.

Миниатюризация и необычная анатомия

Экстремально малые размеры повлияли на строение тела вида. Компьютерная томография показала укороченный череп, частично сросшиеся позвонки и минерализованный слой в коже спины.

У некоторых родственных видов кости даже способны флуоресцировать под ультрафиолетом. У Brachycephalus lulai этот минеральный слой, вероятно, одновременно укрепляет тело и усиливает визуальный сигнал яркой окраски.

Как общаются крошечные жабы

Самцы издают короткие высокочастотные сигналы днём. Однако учёные отмечают, что многие тыквенные жабы плохо воспринимают собственные звуки. Предполагается, что цвет тела и движения играют в коммуникации не меньшую роль, чем голос — похожие выводы ранее делались и при изучении поведенческих особенностей земноводных.

Жизнь на "небесных островах"

Горные леса Серра-ду-Квирири называют "небесными островами": они изолированы друг от друга низинами, непригодными для жизни таких земноводных. В результате популяции оказываются отделёнными на тысячелетия и эволюционируют в самостоятельные виды.

Исследователи считают, что климатические колебания в прошлом создавали микрорефугиумы — устойчивые участки, где и формировались новые виды.

Угрозы и охрана вида

Хотя Brachycephalus lulai сейчас отнесена к категории "вызывающих наименьшее беспокойство", площадь её обитания — всего около 3 квадратных миль. Рядом уже существуют риски: пожары, выпас скота, инвазивные сосны, дороги и туристические тропы.

Учёные предлагают создать природоохранную зону Заповедник дикой природы горного хребта Кирири, которая помогла бы сохранить леса и уникальных обитателей региона.

Сравнение: почему микроэндемики особенно уязвимы

В отличие от широко распространённых видов, микроэндемичные земноводные зависят от крошечных участков среды. Даже небольшое вмешательство человека может привести к исчезновению целого вида, не имеющего запасных ареалов.

Плюсы и минусы текущего статуса вида

Текущая ситуация имеет свои особенности.

Преимущества:

  • популяция стабильна;
  • среда обитания пока сохраняется;
  • отсутствуют прямые угрозы вымирания.

Недостатки:

  • крайне ограниченный ареал;
  • высокая чувствительность к изменениям климата;
  • зависимость от локальных мер охраны.

Популярные вопросы о Brachycephalus lulai

Насколько редка эта жаба?
Она встречается только в одном горном районе Бразилии.

Опасна ли яркая окраска для хищников?
Наоборот, цвет служит предупреждением о кожных токсинах.

Почему открытие важно для науки?
Вид помогает понять, как эволюция работает в изолированных экосистемах.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Рыбное хозяйство
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Общество
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Наука и техника
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
В горах Бразилии обнаружили новый вид лягушки размером менее 1 см — Earth
Мышечная масса стала ключевым маркером здоровья в старшем возрасте — исследования
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Александр Златопольский снова сделал предложение Чеховой
Вибрация руля при движении указывает на неисправности тормозов — Actualno
Заправленная сразу после сна кровать создаёт условия для пылевых клещей
Чизкейк с кофейным сиропом подойдёт к зимнему фуршету
Туристам в Британии предлагают стать участником программы "Опыт машиниста"
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Резкий рост давления повышает риск инсульта и инфаркта — кардиолог Алексей Жито
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.