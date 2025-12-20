Меньше сантиметра — больше загадок: новое существо перевернуло представления о разнообразии

В горах юга Бразилии учёные обнаружили существо, которое легко поместится на кончике карандаша. Ярко-оранжевая лягушка оказалась новым видом, скрытым от науки в труднодоступных лесах. Несмотря на крошечные размеры, находка имеет большое значение для биологии и охраны природы. Об этом сообщает Earth.

Кто такая тыквенная жаба Brachycephalus lulai

Новый вид получил название Brachycephalus lulai и относится к группе так называемых тыквенных жаб. Длина взрослой особи — около 0,4 дюйма, то есть менее одного сантиметра. Эти земноводные живут исключительно на суше и не имеют стадии головастика: из яиц сразу появляются миниатюрные лягушки.

"Род Brachycephalus включает 42 признанных вида, и большинство из них были описаны уже в XXI веке", — отметил профессор Федерального университета Параны Маркос Борнштайн.

Самки нового вида немного крупнее самцов. Жабу отличает округлая мордочка, гладкая ярко-оранжевая спина и мелкие зеленоватые пятна по бокам.

Где обитает самый маленький амфибий

Brachycephalus lulai известна только из одного региона — горного массива Серра-ду-Квирири на границе штатов Парана и Санта-Катарина. Это зона так называемого Атлантического леса — одного из мировых центров биоразнообразия, где сохранилось лишь около 20% исходных экосистем. Подобные уязвимые территории всё чаще оказываются в фокусе исследований, посвящённых охране биоразнообразия Бразилии.

Здесь тропический лес постепенно переходит в облачный: влажный, туманный и прохладный большую часть года. Лягушка живёт в подстилке из листьев, активна днём и практически не покидает своего микромира.

Миниатюризация и необычная анатомия

Экстремально малые размеры повлияли на строение тела вида. Компьютерная томография показала укороченный череп, частично сросшиеся позвонки и минерализованный слой в коже спины.

У некоторых родственных видов кости даже способны флуоресцировать под ультрафиолетом. У Brachycephalus lulai этот минеральный слой, вероятно, одновременно укрепляет тело и усиливает визуальный сигнал яркой окраски.

Как общаются крошечные жабы

Самцы издают короткие высокочастотные сигналы днём. Однако учёные отмечают, что многие тыквенные жабы плохо воспринимают собственные звуки. Предполагается, что цвет тела и движения играют в коммуникации не меньшую роль, чем голос — похожие выводы ранее делались и при изучении поведенческих особенностей земноводных.

Жизнь на "небесных островах"

Горные леса Серра-ду-Квирири называют "небесными островами": они изолированы друг от друга низинами, непригодными для жизни таких земноводных. В результате популяции оказываются отделёнными на тысячелетия и эволюционируют в самостоятельные виды.

Исследователи считают, что климатические колебания в прошлом создавали микрорефугиумы — устойчивые участки, где и формировались новые виды.

Угрозы и охрана вида

Хотя Brachycephalus lulai сейчас отнесена к категории "вызывающих наименьшее беспокойство", площадь её обитания — всего около 3 квадратных миль. Рядом уже существуют риски: пожары, выпас скота, инвазивные сосны, дороги и туристические тропы.

Учёные предлагают создать природоохранную зону Заповедник дикой природы горного хребта Кирири, которая помогла бы сохранить леса и уникальных обитателей региона.

Сравнение: почему микроэндемики особенно уязвимы

В отличие от широко распространённых видов, микроэндемичные земноводные зависят от крошечных участков среды. Даже небольшое вмешательство человека может привести к исчезновению целого вида, не имеющего запасных ареалов.

Плюсы и минусы текущего статуса вида

Текущая ситуация имеет свои особенности.

Преимущества:

популяция стабильна;

среда обитания пока сохраняется;

отсутствуют прямые угрозы вымирания.

Недостатки:

крайне ограниченный ареал;

высокая чувствительность к изменениям климата;

зависимость от локальных мер охраны.

Популярные вопросы о Brachycephalus lulai

Насколько редка эта жаба?

Она встречается только в одном горном районе Бразилии.

Опасна ли яркая окраска для хищников?

Наоборот, цвет служит предупреждением о кожных токсинах.

Почему открытие важно для науки?

Вид помогает понять, как эволюция работает в изолированных экосистемах.