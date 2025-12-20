Игрушки, лакомства и косметика: как питомцы перехватили новогодний бюджет россиян

Россияне чаще покупают новогодние подарки для питомцев

Новогодние традиции в российских семьях все чаще распространяются и на домашних животных. Питомцы перестают быть просто "хвостиками" и занимают полноценное место за праздничным столом — пусть и в символическом смысле. Россияне стали заметно активнее покупать подарки для кошек и собак к Новому году.

Питомец как участник праздника

По данным экспертов бренда косметики для животных Spets и социальной сети для владельцев домашних животных "Буп", большинство владельцев уже включили питомцев в новогодние сценарии.

Семь из десяти хозяев планируют поздравить своих животных с помощью подарков — чаще всего это игрушки, лакомства и средства ухода. Еще около четверти респондентов рассматривают такую возможность, а почти половина делает покупки спонтанно, увидев подходящий товар.

Эксперты отмечают, что за последние годы сформировался устойчивый сдвиг в восприятии домашних животных. Они все чаще рассматриваются как члены семьи, которым полагаются внимание, подарки и собственные праздничные ритуалы.

Осознанный подход вместо символического жеста

Основатель социальной сети "Буп" Марина Миронова считает, что речь идет не просто о милой традиции.

"Все больше владельцев заранее продумывают, чем порадовать своего любимчика на праздники", — пояснила она.

По ее словам, это уже осознанный ритуал, отражающий эмоциональную связь между человеком и животным.

Тренд подтверждается и пользовательским контентом: владельцы активно делятся фотографиями питомцев в новогодних костюмах, устраивают тематические фотосессии и украшают пространство с учетом "четвероногих членов семьи". Питомец становится частью семейных и праздничных традиций наравне с людьми, цитирует экспертов Газета.Ru.

Где покупают подарки

Аналитики отмечают, что основным каналом покупки новогодних подарков для животных остаются маркетплейсы. Именно там совершается большинство таких покупок. На втором месте — офлайн-зоомагазины, которые выбирает примерно каждый второй участник опроса.

Также востребованы онлайн-зоомагазины, а часть владельцев приобретает товары в крупных гипермаркетах. Наименьшая доля покупок приходится на ветеринарные клиники и аптеки. Заказы у частных мастеров составляют менее 10%, при этом они особенно популярны среди владельцев собак.

Сколько готовы тратить владельцы

Большинство россиян закладывают на подарок питомцу средний бюджет. Наиболее распространенные ценовые диапазоны — от 700 до 1500 рублей и от 1500 до 3000 рублей. Это говорит о том, что подарок животному воспринимается как значимая, но рациональная статья расходов.

В структуре покупок лидируют игрушки. Также часто выбирают лакомства, а почти половина опрошенных приобретает уходовые средства и витамины. В число популярных категорий вошли аксессуары, домики, лежанки и одежда, тогда как груминг, корм и фотосессии оказались менее востребованными.

Спрос на безопасность и эксклюзив

Отдельно эксперты зафиксировали рост интереса к эксклюзивным праздничным наборам косметики для животных. При их выборе владельцы прежде всего обращают внимание на состав.

"Большинству участников важна безопасность", — отметили аналитики.

Менее половины респондентов ориентируются на выгодную стоимость, а для части покупателей приоритетом становится баланс между безопасным составом и приемлемой ценой. Таким образом, забота о питомце все чаще выражается не только в эмоциях, но и в осознанном потребительском выборе.