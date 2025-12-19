Глубины снова удивили: этот организм освоил среду, признанную непригодной для жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В глубинах океана рядом с японской Окинавой учёные обнаружили морское существо с необычным образом жизни. Вместо привычного для своих сородичей обитания в донных осадках оно предпочитает прикрепляться к стеклянным губкам. Эта находка показывает, насколько неожиданными могут быть эволюционные решения в экстремальных условиях. Об этом сообщает Earth.

Морская губка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская губка

Необычный червь с глубоководных склонов

Речь идёт о новом виде морского червя — Lanice spongicola, который был найден на глубине около 850 метров у острова Минамидайто в северо-западной части Тихого океана. В отличие от большинства родственных видов, он не зарывается в ил или песок, а проводит жизнь, прикрепившись к поверхности глубинной губки — среды, где ранее уже находили крайне необычных обитателей, включая хищные губки из глубин Антарктики.

Животное относится к полихетам — сегментированным морским червям с щетинками, входящим в семейство теребеллид. Обычно такие черви строят трубки в мягком грунте и питаются, вытягивая длинные щупальца для сбора органических частиц.

Чем Lanice spongicola нарушает правила

У нового вида обнаружена серия присоскообразных подушечек на брюшной стороне тела. Они образуют своеобразную адгезивную полосу, с помощью которой червь удерживается на гладкой поверхности губки и противостоит сильным придонным течениям.

"Для теребеллидов жизнь на голой скале без осадка — крайне редкое явление", — отмечается в научной публикации.

Такая адаптация позволяет Lanice spongicola заселять участки морского дна, где практически отсутствует рыхлый грунт — среду, недоступную для большинства его родственников.

Жизнь на стеклянной губке

Хозяином червя стала стеклянная губка — глубоководный организм с жёстким кремниевым скелетом, возвышающийся над скалистым дном. Червь строит тонкую слизистую трубку на нижней стороне губки и плотно прижимается к ней телом.

Передние присоски развиты сильнее всего и выполняют основную удерживающую функцию. По мере удаления от головы они становятся менее выраженными, что указывает на их специализированную роль именно в фиксации, а не в передвижении.

Глубоководные склоны как особая среда

Места, где был найден червь, относятся к карстовым подводным ландшафтам — участкам с крутыми склонами и обнажённой породой. Такие зоны редко накапливают осадок, поэтому животные здесь вынуждены либо приспосабливаться, либо вовсе не заселять подобные территории.

По оценкам исследователей, в Мировом океане может существовать до 25 миллионов подводных возвышенностей высотой более 100 метров. Многие из них остаются практически неизученными и могут скрывать уникальные формы жизни, подобно тем, что встречаются у глубоководных обитателей Марианской впадины.

Сравнение: обычные теребеллиды и Lanice spongicola

Большинство теребеллид:

  • обитают в иле или песке;
  • строят трубки в осадке;
  • зависят от наличия мягкого дна.

Lanice spongicola:

  • живёт на твёрдой поверхности губки;
  • использует присоски вместо осадка;
  • демонстрирует симбиотический образ жизни.

Это различие подчёркивает гибкость эволюционных стратегий даже в "узкоспециализированных" группах животных.

Роль губок в экосистеме

Крупные губки, особенно стеклянные, формируют целые экосистемы на морском дне. Они служат убежищем и опорой для множества организмов, повышая биоразнообразие в глубинных зонах.

Известно, что губчатые рифы способны фильтровать огромные объёмы воды, удаляя бактерии и органический углерод. В некоторых исследованиях ДНК, найденная в тканях губок, позволила выявить сотни видов животных в одном районе.

Почему это открытие важно

Lanice spongicola показывает, как незначительное изменение строения тела может открыть доступ к совершенно новой экологической нише. Превратив брюшную поверхность в орган прикрепления, червь смог освоить среду, недоступную для большинства донных организмов.

Открытие также подчёркивает, что глубоководное биоразнообразие всё ещё недооценено. Даже в сравнительно изученных районах новые виды продолжают обнаруживаться благодаря использованию дистанционно управляемых подводных аппаратов.

Плюсы и минусы таких адаптаций

Эволюционные преимущества очевидны, но есть и ограничения.

Преимущества:

  • доступ к свободной экологической нише;
  • снижение конкуренции;
  • устойчивость к сильным течениям.

Ограничения:

  • зависимость от конкретного хозяина;
  • уязвимость при разрушении среды;
  • узкая специализация.

Популярные вопросы о Lanice spongicola

Где был обнаружен этот червь?
У острова Минамидайто в Тихом океане на глубине около 850 метров.

Чем он отличается от других морских червей?
Он живёт, прикрепляясь к стеклянным губкам с помощью присосок, а не в донных осадках.

Почему такие находки важны для науки?
Они помогают понять, как эволюция формирует адаптации и насколько разнообразна жизнь в глубинах океана.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
