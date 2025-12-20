Невидимая эпидемия под водой: загадочная болезнь выкашивает морских ежей по всему миру — 99% исчезли

Массовая гибель морских ежей за последние годы привлекла внимание учёных по всему миру. Речь идёт не о локальной проблеме, а о кризисе, который затронул сразу несколько морских регионов. Исследователи предупреждают, что часть видов может исчезнуть быстрее, чем предполагалось ранее.
С 2021 года на Канарских островах практически полностью исчезли морские ежи вида Diadema africanum. На Тенерифе их численность сократилась почти до нуля — потери оцениваются в 99,7%, а на архипелаге Мадейра популяция уменьшилась примерно на 90%. Эти данные стали одними из самых тревожных за всю историю наблюдений за прибрежными экосистемами региона.
Интерес к морским ежам в научной среде связан не только с их ролью в экосистемах, но и с уникальными биологическими особенностями. В частности, строение зубов этих животных привлекло внимание инженеров и биологов, изучающих зуб морского ежа как пример природного самозатачивающегося композита.
Схожие эпизоды массовой гибели были зафиксированы и у других видов морских ежей. Учёные сообщают о вспышках болезни в Красном, Средиземном и Карибском морях, а также в западной части Индийского океана. Такое географическое распространение указывает на системный характер проблемы и делает её значимой для всей морской биологии.
На этом фоне особенно контрастно выглядят другие морские организмы, демонстрирующие исключительную устойчивость к условиям среды. Например, некоторые виды моллюсков способны жить столетиями, и их секрет долголетия сегодня активно изучается учёными в контексте биологии старения и адаптации.
Морские ежи играют ключевую роль в экосистемах, контролируя рост водорослей и поддерживая баланс на рифах. Их исчезновение может привести к деградации коралловых рифов, снижению биоразнообразия и изменениям в цепочках питания. Исследователи отмечают, что столь быстрые потери сразу нескольких видов — редкое и опасное явление.
Точная причина заболевания пока остаётся неизвестной. Учёные не исключают влияние человеческой деятельности, включая международные грузоперевозки, которые могут способствовать переносу патогенов. Также рассматриваются изменения океанических течений и необычная волновая активность, способная ускорять распространение инфекции между регионами.
Почему морские ежи так важны для рифов?
Они сдерживают рост водорослей, которые могут вытеснять кораллы.
Можно ли восстановить популяции искусственно?
В некоторых регионах применяются программы разведения, но успех зависит от устранения причины болезни.
Что опаснее — климат или болезни?
Оба фактора взаимосвязаны и могут усиливать негативный эффект друг друга.
