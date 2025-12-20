Невидимая эпидемия под водой: загадочная болезнь выкашивает морских ежей по всему миру — 99% исчезли

Учёные зафиксировали массовую гибель морских ежей в нескольких морях

Массовая гибель морских ежей за последние годы привлекла внимание учёных по всему миру. Речь идёт не о локальной проблеме, а о кризисе, который затронул сразу несколько морских регионов. Исследователи предупреждают, что часть видов может исчезнуть быстрее, чем предполагалось ранее.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ морской ёж

Болезнь, изменившая морские экосистемы

С 2021 года на Канарских островах практически полностью исчезли морские ежи вида Diadema africanum. На Тенерифе их численность сократилась почти до нуля — потери оцениваются в 99,7%, а на архипелаге Мадейра популяция уменьшилась примерно на 90%. Эти данные стали одними из самых тревожных за всю историю наблюдений за прибрежными экосистемами региона.

Интерес к морским ежам в научной среде связан не только с их ролью в экосистемах, но и с уникальными биологическими особенностями. В частности, строение зубов этих животных привлекло внимание инженеров и биологов, изучающих зуб морского ежа как пример природного самозатачивающегося композита.

Проблема выходит за пределы одного региона

Схожие эпизоды массовой гибели были зафиксированы и у других видов морских ежей. Учёные сообщают о вспышках болезни в Красном, Средиземном и Карибском морях, а также в западной части Индийского океана. Такое географическое распространение указывает на системный характер проблемы и делает её значимой для всей морской биологии.

На этом фоне особенно контрастно выглядят другие морские организмы, демонстрирующие исключительную устойчивость к условиям среды. Например, некоторые виды моллюсков способны жить столетиями, и их секрет долголетия сегодня активно изучается учёными в контексте биологии старения и адаптации.

Почему исчезновение ежей вызывает тревогу

Морские ежи играют ключевую роль в экосистемах, контролируя рост водорослей и поддерживая баланс на рифах. Их исчезновение может привести к деградации коралловых рифов, снижению биоразнообразия и изменениям в цепочках питания. Исследователи отмечают, что столь быстрые потери сразу нескольких видов — редкое и опасное явление.

Возможные причины вспышки болезни

Точная причина заболевания пока остаётся неизвестной. Учёные не исключают влияние человеческой деятельности, включая международные грузоперевозки, которые могут способствовать переносу патогенов. Также рассматриваются изменения океанических течений и необычная волновая активность, способная ускорять распространение инфекции между регионами.

Популярные вопросы

Почему морские ежи так важны для рифов?

Они сдерживают рост водорослей, которые могут вытеснять кораллы.

Можно ли восстановить популяции искусственно?

В некоторых регионах применяются программы разведения, но успех зависит от устранения причины болезни.

Что опаснее — климат или болезни?

Оба фактора взаимосвязаны и могут усиливать негативный эффект друг друга.