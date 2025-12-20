Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прикосновение оказалось смертельным: как интерес к редким лягушкам разрушил целую колонию

Контакт с человеком привёл к гибели галактических лягушек — The Guardian
Зоосфера

История с редкими земноводными в Индии неожиданно стала примером того, как даже добрые намерения могут обернуться катастрофой для дикой природы. Колония уникальных галактических лягушек исчезла вскоре после визита людей, которые приехали не охотиться, а фотографировать. Контакт с человеком оказался для этих существ смертельно опасным. Об этом сообщает The Guardian.

Лягушка
Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лягушка

Что известно о галактических лягушках и почему они уникальны

Речь идёт о виде Melanobatrachus indicus, который в научной среде и медиа чаще называют галактическими лягушками. Это одни из самых необычных земноводных Индии и одновременно одни из самых уязвимых. Размер взрослой особи сопоставим с кончиком пальца, а чёрная кожа, усыпанная светлыми пятнами, визуально напоминает звёздное небо. Такой окрас — не декоративная случайность, а важный элемент внутривидовой коммуникации, как и у других редких амфибий, включая новый вид лягушки, обнаруженный в Бразилии.

Галактические лягушки являются единственными представителями своего семейства и обитают строго в ограниченной зоне. Их естественная среда — тропические леса штата Керала, в районе горной системы Западные Гаты. Они прячутся под упавшими деревьями, во влажной лиственной подстилке, где поддерживается стабильный микроклимат. Малейшее вмешательство в эту экосистему может оказаться для них критическим.

"Пятнистый рисунок на коже используется этими лягушками как способ коммуникации", — поясняет зоолог Раджкумар из Зоологического общества Лондона.

Исчезновение колонии и разрушенная среда обитания

Колонию из семи особей Раджкумар обнаружил во время одной из экспедиций в Западные Гаты. Из-за пандемии коронавируса он не имел возможности вернуться в этот район продолжительное время. Когда специалист снова добрался до места, картина оказалась тревожной: лягушек не было, а участок, где они обитали, был явно нарушен.

Под упавшим бревном, служившим укрытием для земноводных, всё оказалось перевёрнутым. Само бревно было частично разломано и смещено, а окружающая растительность — вытоптана. Первоначально учёный предположил, что причиной мог стать бурый мангуст, однако эта версия быстро отпала. У таких животных недостаточно физической силы, чтобы сдвинуть массивное бревно и так основательно разрушить укрытие.

Человеческий фактор и последствия "экологического туризма"

Позднее следопыты, работающие в этом районе, сообщили Раджкумару новые детали. По их словам, локацию посещали несколько небольших групп фотографов-натуралистов. Они целенаправленно искали галактических лягушек ради эффектных снимков. При этом, по свидетельствам очевидцев, люди брали земноводных голыми руками и переносили их с места на место, подбирая лучший ракурс.

Для этого вида такой контакт крайне опасен. Галактические лягушки дышат через кожу и чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям. Любые химические вещества — от следов крема до обычного пота — могут нарушить их физиологические процессы. Использование перчаток в подобных ситуациях считается базовым правилом, однако оно было проигнорировано.

Один из следопытов рассказал, что лично видел, как две лягушки погибли после того, как фотографы слишком долго держали их в руках. Вероятно, остальные особи пострадали аналогичным образом или покинули разрушенное убежище, не сумев адаптироваться к новым условиям.

Почему вмешательство человека особенно опасно для земноводных

История с галактическими лягушками подчёркивает уязвимость земноводных в целом. В отличие от млекопитающих, они напрямую взаимодействуют с окружающей средой через кожу. Это делает их индикаторами состояния экосистем, но одновременно — жертвами даже минимального вмешательства, включая неосторожный контакт, который опасен даже для видов с высокой устойчивостью, таких как лягушки с устойчивостью к яду.

Любое нарушение влажности, температуры или микрофлоры может привести к гибели. В условиях тропического леса, где каждая ниша строго сбалансирована, разрушение одного укрытия сравнимо с потерей дома. Для редких и эндемичных видов, не имеющих альтернативных мест обитания, это часто означает вымирание на локальном уровне.

Сравнение: научные исследования и фототуризм в дикой природе

На первый взгляд работа учёных и действия фотографов могут казаться схожими, однако между ними есть принципиальная разница. Научные экспедиции проводятся с жёстким соблюдением протоколов. Используются перчатки, стерильные инструменты, минимизируется контакт с животными и их средой. Основная задача — не навредить объекту исследования.

Фототуризм, особенно неконтролируемый, часто строится вокруг визуального результата. В погоне за редким кадром люди могут игнорировать биологические ограничения видов. В случае с галактическими лягушками именно этот фактор стал решающим: желание запечатлеть редкое животное привело к разрушению его среды обитания.

Плюсы и минусы интереса к редким видам

Интерес общества к исчезающим животным может играть как положительную, так и отрицательную роль. С одной стороны, внимание к редким видам помогает привлекать финансирование и усиливать охранные меры. С другой — неконтролируемый поток людей создаёт дополнительные риски.

К положительным аспектам можно отнести:

  • рост осведомлённости о проблемах биоразнообразия;

  • усиление давления на власти для сохранения природных территорий;

  • развитие научных программ и мониторинга.

Однако есть и очевидные минусы:

  • физическое разрушение среды обитания;

  • стресс и гибель животных из-за контакта с человеком;

  • распространение заболеваний и химических загрязнителей.

Советы по ответственному взаимодействию с дикой природой

Чтобы подобные ситуации не повторялись, важно соблюдать базовые принципы ответственного поведения. Любой контакт с дикой природой должен начинаться с понимания её уязвимости. Даже если речь идёт о фотографии, а не о научном эксперименте, ответственность остаётся высокой.

  1. Никогда не трогать диких животных без необходимости и разрешений.

  2. Использовать защитные средства, если контакт неизбежен.

  3. Не разрушать укрытия, растительность и элементы среды обитания.

  4. Доверять работу с редкими видами профессиональным биологам и зоологам.

Популярные вопросы о галактических лягушках

Почему галактические лягушки находятся под угрозой исчезновения?

Основные причины — разрушение тропических лесов, ограниченный ареал обитания и высокая чувствительность к изменениям среды.

Можно ли фотографировать редких земноводных без вреда для них?

Да, но только при соблюдении строгих правил, без физического контакта и вмешательства в их среду.

Что важнее для сохранения вида — исследования или запреты?

Наиболее эффективен баланс: научные исследования при строгом контроле и ограничение доступа для массового туризма.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
