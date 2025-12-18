Их не видно, но они везде: вредитель, которого невозможно вывести обычными способами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фараоновы муравьи признаны одними из самых сложных для уничтожения вредителей — Earth
Зоосфера

Они почти незаметны, но способны превратить жилой дом или больницу в настоящий муравейник. Эти насекомые проникают в розетки, шкафы с едой и даже медицинское оборудование, используя мельчайшие щели. Несмотря на крошечный размер, их колонии охватывают целые здания и действуют как единый организм. Об этом сообщает Earth.

Гибридный муравей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гибридный муравей

Незваные жильцы мегаполисов

Фараонов муравей сегодня считается одним из самых распространённых инвазивных домашних вредителей в мире. Этот вид закрепился в городах почти на всех континентах, предпочитая тёплые, защищённые пространства с доступом к пище и влаге. Рабочие муравьи длиной около 1,6 миллиметра легко перемещаются по трубам, электропроводке и внутренним стенам, поднимаясь от подвалов до верхних этажей многоквартирных домов.

Исследования инвазивных муравьёв возглавил энтомолог Департамента сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды Дж. С. Никерсон. Его работа посвящена тому, как такие виды незаметно превращают жилые дома, офисы и больницы в разветвлённые колонии.

"Этот вид несёт сомнительную честь быть самым трудным домашним муравьём для контроля", — заявил энтомолог Дж. С. Никерсон.

Как здания превращаются в суперколонии

Колонии фараоновых муравьёв включают рабочих, королев, крылатых самцов и все стадии развития расплода. Гнёзда размещаются в скрытых полостях рядом с источниками пищи и воды — за панелями, под полами, внутри стен. Численность одной колонии может достигать десятков тысяч особей.

Особенность вида — полигинность: в одном гнезде может находиться сразу несколько яйцекладущих королев. Это делает колонию устойчивой к попыткам уничтожения, поскольку потеря части репродуктивных особей не останавливает размножение.

Опасность для медицины и быта

Особую тревогу фараоновы муравьи вызывают в медицинских учреждениях. Национальный опрос больниц в Англии показал, что более 10% учреждений сталкивались с такими заражениями. Насекомые способны проникать через стерильные упаковки, марлевые повязки и добираться до внутривенных линий и оборудования.

"Фараоновы муравьи особенно печально известны в больницах из-за своих размеров и настойчивости", — отмечал исследователь Джеймс Веттерер.

Лабораторные исследования подтвердили, что эти муравьи могут переносить на теле патогены, включая сальмонеллу, стафилококк и стрептококк. Это делает их серьёзной угрозой там, где важны санитария и контроль инфекций, что характерно для многих инвазивных муравьёв.

Почему обычные методы не работают

Применение аэрозолей и быстрых инсектицидов часто даёт обратный эффект. Раздражённые колонии распадаются на несколько новых гнёзд, которые расселяются ещё глубже в здании. Такой процесс, известный как "бутонизация", только усиливает заражение.

Современный контроль всё чаще основан на пищевых приманках. Рабочие муравьи уносят их в гнёзда, распространяя действующее вещество по всей колонии. Эксперименты показали, что регуляторы роста насекомых, такие как пирипроксифен, действуют медленно, но эффективно, постепенно уничтожая всю популяцию без резкого распада колонии.

Сравнение методов борьбы с фараоновыми муравьями

Быстрые спреи дают мгновенный визуальный эффект, но редко решают проблему полностью. Приманки требуют времени и точного размещения, зато воздействуют на всю сеть гнёзд. Комплексный подход с участием жильцов и служб дезинсекции считается наиболее результативным, особенно в больших зданиях.

Плюсы и минусы современных приманок

Использование приманок имеет свои особенности. Они не отпугивают муравьёв и работают изнутри колонии. В то же время эффект проявляется не сразу и требует терпения.

  • Плюсы: воздействие на всю колонию, снижение риска повторного заражения, безопасность при правильном применении.
  • Минусы: длительный срок действия, необходимость точного размещения, зависимость от профессионального контроля.

Советы по борьбе с фараоновыми муравьями шаг за шагом

Найдите основные маршруты передвижения муравьёв вдоль стен, труб и розеток.
Используйте только специализированные приманки, избегая аэрозолей.
Обрабатывайте всё здание комплексно, а не отдельные квартиры.
Поддерживайте чистоту и ограничивайте доступ к пище и влаге.

Популярные вопросы о фараоновых муравьях

Почему они так быстро распространяются?
Из-за полигинных колоний и способности образовывать новые гнёзда рядом с существующими.

Сколько времени занимает уничтожение колонии?
При использовании приманок процесс может занять от нескольких недель до двух месяцев.

Что лучше — приманки или спреи?
Для фараоновых муравьёв приманки считаются более эффективным и устойчивым решением.

