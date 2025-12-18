Их не видно, но они везде: вредитель, которого невозможно вывести обычными способами

Они почти незаметны, но способны превратить жилой дом или больницу в настоящий муравейник. Эти насекомые проникают в розетки, шкафы с едой и даже медицинское оборудование, используя мельчайшие щели. Несмотря на крошечный размер, их колонии охватывают целые здания и действуют как единый организм. Об этом сообщает Earth.
Фараонов муравей сегодня считается одним из самых распространённых инвазивных домашних вредителей в мире. Этот вид закрепился в городах почти на всех континентах, предпочитая тёплые, защищённые пространства с доступом к пище и влаге. Рабочие муравьи длиной около 1,6 миллиметра легко перемещаются по трубам, электропроводке и внутренним стенам, поднимаясь от подвалов до верхних этажей многоквартирных домов.
Исследования инвазивных муравьёв возглавил энтомолог Департамента сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды Дж. С. Никерсон. Его работа посвящена тому, как такие виды незаметно превращают жилые дома, офисы и больницы в разветвлённые колонии.
"Этот вид несёт сомнительную честь быть самым трудным домашним муравьём для контроля", — заявил энтомолог Дж. С. Никерсон.
Колонии фараоновых муравьёв включают рабочих, королев, крылатых самцов и все стадии развития расплода. Гнёзда размещаются в скрытых полостях рядом с источниками пищи и воды — за панелями, под полами, внутри стен. Численность одной колонии может достигать десятков тысяч особей.
Особенность вида — полигинность: в одном гнезде может находиться сразу несколько яйцекладущих королев. Это делает колонию устойчивой к попыткам уничтожения, поскольку потеря части репродуктивных особей не останавливает размножение.
Особую тревогу фараоновы муравьи вызывают в медицинских учреждениях. Национальный опрос больниц в Англии показал, что более 10% учреждений сталкивались с такими заражениями. Насекомые способны проникать через стерильные упаковки, марлевые повязки и добираться до внутривенных линий и оборудования.
"Фараоновы муравьи особенно печально известны в больницах из-за своих размеров и настойчивости", — отмечал исследователь Джеймс Веттерер.
Лабораторные исследования подтвердили, что эти муравьи могут переносить на теле патогены, включая сальмонеллу, стафилококк и стрептококк. Это делает их серьёзной угрозой там, где важны санитария и контроль инфекций, что характерно для многих инвазивных муравьёв.
Применение аэрозолей и быстрых инсектицидов часто даёт обратный эффект. Раздражённые колонии распадаются на несколько новых гнёзд, которые расселяются ещё глубже в здании. Такой процесс, известный как "бутонизация", только усиливает заражение.
Современный контроль всё чаще основан на пищевых приманках. Рабочие муравьи уносят их в гнёзда, распространяя действующее вещество по всей колонии. Эксперименты показали, что регуляторы роста насекомых, такие как пирипроксифен, действуют медленно, но эффективно, постепенно уничтожая всю популяцию без резкого распада колонии.
Быстрые спреи дают мгновенный визуальный эффект, но редко решают проблему полностью. Приманки требуют времени и точного размещения, зато воздействуют на всю сеть гнёзд. Комплексный подход с участием жильцов и служб дезинсекции считается наиболее результативным, особенно в больших зданиях.
Использование приманок имеет свои особенности. Они не отпугивают муравьёв и работают изнутри колонии. В то же время эффект проявляется не сразу и требует терпения.
Найдите основные маршруты передвижения муравьёв вдоль стен, труб и розеток.
Используйте только специализированные приманки, избегая аэрозолей.
Обрабатывайте всё здание комплексно, а не отдельные квартиры.
Поддерживайте чистоту и ограничивайте доступ к пище и влаге.
Почему они так быстро распространяются?
Из-за полигинных колоний и способности образовывать новые гнёзда рядом с существующими.
Сколько времени занимает уничтожение колонии?
При использовании приманок процесс может занять от нескольких недель до двух месяцев.
Что лучше — приманки или спреи?
Для фараоновых муравьёв приманки считаются более эффективным и устойчивым решением.
