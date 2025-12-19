На дне Тихого океана вырос пришелец: океан показал то, что скрывал за километрами тьмы годами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В холодной темноте Тихого океана ученые обнаружили существо, которое легко принять за героя научной фантастики. Оно растет на тонком стебле, поднимаясь над морским дном, и внешне напоминает лицо с глазами. Необычная находка оказалась новой формой жизни, ранее неизвестной науке. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Стеклянная губка Monorhaphis chuni
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стеклянная губка Monorhaphis chuni

Необычная находка на глубине почти двух километров

На глубине около 2000 метров в западной части Тихого океана исследователи зафиксировали светлую стеклянную губку, резко выделяющуюся на фоне морского дна. Она крепится к субстрату длинным стеблем и возвышается над осадками, что помогает ей улавливать потоки воды с частицами пищи. Подобные формы выживания в экстремальной среде напоминают о том, как разнообразно устроена жизнь в природе. Тело губки плоское и округлое, а два крупных отверстия на поверхности напоминают глаза, из-за чего находка быстро получила неофициальное сравнение с персонажем фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин".

Почему губку назвали "великолепным пришельцем"

Новый вид получил научное название Advhena magnifica, что в переводе с латинского означает "великолепный пришелец". Его официально отнесли к классу Hexactinellida — стеклянных губок, чьи скелеты состоят из кремнеземных спикул, по сути природного стекла. Эволюция таких организмов показывает, насколько неожиданной может быть жизнь в глубинах океана. Первый экземпляр был поднят со дна дистанционно управляемым аппаратом во время экспедиции NOAA к югу от Гавайев, а позже еще один образец нашли у подводной горы восточнее Марианской впадины.

Работа ученых и таксономический анализ

Исследование возглавила таксономист губок Национального музея естественной истории Смитсоновского института доктор Кристиана Кастелло Бранко. Ее команда сравнивала видеозаписи с физическим образцом, который сохранили в музейной коллекции. Ключевую роль сыграло изучение микроскопической структуры скелета, включая форму и расположение спикул, что позволило выделить новый род и вид.

"Хотя о глубоководных губках известно очень мало, мы понимаем, что их существует множество", — отметила таксономист губок Национального музея естественной истории Смитсоновского института Кристиана Кастелло Бранко.

Среда обитания и особенности строения

Губка была обнаружена на изолированной подводной горе с плоской вершиной — в котловине Пигафетта на севере Тихого океана. Здесь сильные течения постоянно омывают поднятое тело губки, не давая осадкам засыпать ее хрупкий стеклянный скелет. В отличие от большинства животных, стеклянные губки состоят из синцитиальной ткани, что позволяет им быстро передавать электрические сигналы и мгновенно прекращать фильтрацию воды при неблагоприятных условиях.

Популярные вопросы

Где обитает этот вид?

Губка встречается на изолированных подводных горах северной части Тихого океана на глубине около 2000 метров.

Почему ее относят к стеклянным губкам?

Ее скелет состоит из кремнеземных спикул, образующих стеклоподобную решетку.

Чем она важна для науки?

Этот вид помогает понять разнообразие глубоководных экосистем и эволюцию сложных форм жизни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
