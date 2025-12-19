Не жук и не лист: странное зелёное существо спокойно шло по льду Алтая наперекор зимним морозам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В середине декабря на берегу Телецкого озера очевидцы заметили неожиданного "гостя" — ярко-зелёного паука, спокойно передвигавшегося по льду. Его насыщенная окраска резко контрастировала с зимним пейзажем и сразу привлекла внимание. Кадры необычной прогулки быстро разошлись в сети и вызвали живое обсуждение. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

Зелёный паук
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёный паук

Необычная находка на зимнем берегу

Видео сделали сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьёвы во время работы на берегу Телецкого озера. Даже для этих мест подобная встреча в декабре выглядит редкой. Ярко-зелёный паук на льду кажется почти экзотическим существом, особенно на фоне снега и низких температур. При этом специалисты подчёркивают, что само явление не выходит за рамки природных закономерностей.

Как уточнили в заповеднике, на записи запечатлена микромата зелёная — представитель пауков-бокоходов. Этот вид хорошо известен в Алтайском регионе и нередко встречается в прибрежных зонах. В тёплый сезон паук практически незаметен среди растительности, но зимой его окраска делает его особенно броским.

Кто такая микромата зелёная

Микромата зелёная относится к паукам, которые не плетут ловчие сети. Они охотятся активно, подкарауливая добычу в траве или на низких кустарниках. Такой способ охоты сближает их с другими наземными хищниками, которые полагаются не на паутину, а на скорость и внезапность.

"""Можно нередко встретить на берегах Телецкого озера. Но в декабре его окраска выглядит особенно экзотично""", — отметили сотрудники Алтайского биосферного заповедника.

Подобные стратегии выживания встречаются и у других членистоногих: в разных климатических зонах хищники по-разному адаптируются к среде, будь то умеренные широты или тропики, где обитают куда более крупные и опасные виды, вроде хищника джунглей Амазонки.

Почему паук активен зимой

Специалисты объясняют, что пауки способны переносить холод благодаря физиологическим механизмам. Ключевую роль играет диапауза — состояние зимнего покоя с замедленным обменом веществ. В этот период организм экономит энергию и становится устойчивым к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Кроме того, в тканях пауков содержатся соединения, работающие как природный антифриз. Они защищают клетки от повреждений при замерзании. Во время кратковременных оттепелей такие животные могут ненадолго выходить из укрытий и проявлять активность, что и произошло на берегу Телецкого озера.

Сравнение зимней активности пауков и насекомых

Поведение пауков в холодное время года заметно отличается от большинства насекомых. Многие из них полностью замирают до весны или не переживают морозы. Пауки же чаще используют стратегию выжидания и способны сохранять жизнеспособность даже при отрицательных температурах.

В отличие от насекомых, для которых большое значение имеет поиск хозяина или пищи, как это происходит у видов, ориентирующихся на индивидуальный запах человека, пауки зимой практически не охотятся и могут обходиться без питания длительное время.

Плюсы и минусы зимней активности пауков

Зимние выходы из укрытий имеют для пауков как преимущества, так и риски. Кратковременная активность позволяет оценить обстановку и при необходимости сменить убежище. Одновременно возрастает вероятность стать заметным для птиц или столкнуться с резким похолоданием.

Среди плюсов можно выделить устойчивость к морозам и способность быстро возвращаться в состояние покоя. К минусам относятся уязвимость на открытых участках и отсутствие доступной добычи в зимний период.

Популярные вопросы о зимних пауках

Почему пауки не замерзают зимой?
Их организм переходит в диапаузу и вырабатывает вещества, защищающие ткани от промерзания.

Опасна ли микромата зелёная для человека?
Этот вид не агрессивен и не представляет угрозы для людей.

Насколько часто можно увидеть пауков зимой?
Такие встречи редки, но возможны во время оттепелей и мягкой зимней погоды.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
