Живая сигнализация тайги: звери спасаются бегством, едва услышав этот сигнал

Кукша предупреждает зверей о появлении людей в тайге
Зоосфера

В глухой тайге Хабаровского края у охотников есть неожиданный "противник" — маленькая, но сообразительная кукша, которая одним появлением способна сорвать промысел. Птица, завидев человека, поднимает тревогу и словно предупреждает лесных обитателей об опасности, так что пуганная добыча быстро прячется и поиски становятся бессмысленными.

Кукша
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Swarnyk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кукша

Тревожный "сигнализатор" тайги

Охотники, как следует из публикации, недолюбливают кукшу именно за её способность моментально объявлять "воздушную тревогу". Стоит птице заметить человека, как она начинает шуметь, и лес будто меняет поведение: животные и птицы уходят в укрытия. В результате у многих опускаются руки — после такой встречи добычу можно уже не искать.

При этом голос кукши описывается как необычный и многоликий. Если она не кричит тревожно, то поёт тихую красивую песню из нежных трелей, щёлканья, едва уловимых посвистов и воркующих переливов, перемежая их задумчивыми звуками, похожими на ворчание или мягкое поскрипывание. Один из орнитологов сравнил эти "разговоры" с беседой людей на неизвестном языке.

Смелость рядом с человеком и зимовка в регионе

В материале подчёркивается, что кукши зимуют в Хабаровском крае, о чём рассказали в министерстве природных ресурсов региона. Эти птицы не боятся людей и ведут себя дерзко даже вблизи жилья. Они свободно залетают в таёжные домики, осматривают содержимое туристических рюкзаков и не смущаются присутствием хозяев.

Кукша, по описанию, способна спокойно сесть человеку на руку и устроить "налёт" на еду. Нередко она ловко похищает бутерброд из рук, а затем без стеснения лакомится им, устроившись прямо на голове. При этом внешность у неё заметная: миниатюрная, аккуратная, с тёмно-серой "шапочкой" и ярко-оранжевыми перьями в крыльях и хвосте на фоне серебристо-серых боков. Об этом пишет transsibinfo.com.

Образ жизни, имя и "таёжная география"

Кукшу называют оседлой птицей: даже в суровые морозы она лишь ненадолго перемещается, но возвращается на прежние места. В сильные холода она выживает, зарываясь в снег или скрываясь в пустом беличьем дупле. В публикации упоминается версия, что своё имя птица получила по звучанию крика "куук", а также приводится народное название — ронжа.

Отмечается и размер: это самый маленький представитель врановых, взрослая особь весит от 70 до 95 граммов. Встречаются кукши преимущественно в хвойных лесах, держатся рядом с перевалами, вырубками и местами, где больше солнечного света, а также вдоль рек, проходящих через густую тайгу. Среди мест обитания названы Буреинский заповедник, восточные склоны Сихотэ-Алиня и горы Верхнебуреинского, Солнечного и Ванинского районов.

Запасы на зиму и семейные правила

Кукша описывается как чрезвычайно запасливая птица: привычка делать тайники помогает ей пережить зиму, когда корм трудно найти из-за короткого дня и обилия снега. Каждая птица придерживается своей территории и тщательно прячет пищу в укромных местах. В рационе указаны ягоды и семена хвойных деревьев, а также мелкая живность — насекомые, мышевидные грызуны, мелкие птицы и их яйца.

Любопытная деталь из материала — кукша способна есть грибы, включая боровики и подберёзовики. Если ей удаётся добыть мясо, например полёвку или мышь, она тоже делает запас, а по одной из версий — прячет на зиму и бруснику. Период размножения стартует в апреле: самцы подают скрипучие трели, обозначая территорию и одновременно привлекая самку, а сформировавшиеся пары долго сохраняют верность.

Для гнезда кукши выбирают густую ель и строят крепкое жилище из тонких сухих веточек, выстилая основание пухом и перьями. В начале апреля самка откладывает 3-4 серых яйца с редкими серо-фиолетовыми пятнами, по размеру они сопоставимы с дроздиными. Через 16-17 дней появляются птенцы, а спустя полтора-два месяца они уже летают, хотя ещё долго остаются рядом с родителями; природная продолжительность жизни кукши, как отмечается, обычно составляет 12 лет.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
