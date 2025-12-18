Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Законы природы дали сбой: дикий зверь ворвался в населенный пункт и открыл охоту

Житель Северной Осетии выжил после нападения волка — местная администрация
Зоосфера

В Моздокском районе Северной Осетии зафиксирован редкий для населённых пунктов случай: дикий волк укусил человека. В местной администрации уточнили, что пострадавший остался жив, а нападение ограничилось укусом, как сообщает EADaily.

Волк
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волк

Нападение в Моздокском районе

По данным администрации, инцидент произошёл в Моздокском районе республики. Житель получил укус, после чего факт нападения был официально подтверждён. В сообщении подчёркивается, что пострадавший жив, а иных последствий, помимо укуса, не описывается.

Отдельно отмечено, что речь идёт именно о диком животном. Это отличает случай от обращений, связанных с домашними питомцами или животными, чьё происхождение не установлено. Информация о точном месте и обстоятельствах нападения в публикации не приводится.

Семь обращений за неделю, двое — дети

Нападение волка вошло в недельную сводку укусов, о которой рассказали в местной администрации. В документе говорится, что за неделю зарегистрировано семь пострадавших от укусов животных, среди них двое детей. В перечне отдельно перечислены случаи укусов "неизвестными" и "известными" животными.

"Число пострадавших от укусов животными за неделю составило семь человек, в том числе двое детей. Укусы нанесены: по два случая неизвестными собаками и известными кошками; по одному случаю неизвестной кошкой, известной собакой и диким волком", — говорится в сообщении.

В этой же сводке отдельно упомянуты собаки и кошки, а также разделение на животных, которых удалось идентифицировать, и тех, чьё происхождение не установлено. На фоне таких обращений эпизод с диким волком выглядит исключением, но остаётся частью общей статистики за тот же период. Дополнительных подробностей о дальнейших мерах после инцидента в сообщении нет.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
