Медведь, сплющенный цивилизацией: фермы и дороги переписали ДНК хищника в Италии

Жизнь рядом с человеком может незаметно менять дикую природу, влияя не только на поведение животных, но и на их внешний облик. Новое генетическое исследование показало, что бурые медведи в Центральной Италии стали меньше и спокойнее. Эти изменения формировались десятилетиями под давлением соседства с деревнями и фермами. Об этом сообщает Earth. Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Доисторический гигантский медведь Апеннинские медведи как отдельная популяция Апеннинский бурый медведь считается подвидом бурого медведя — это региональная форма, обитающая исключительно в Центральной Италии. Численность популяции сегодня оценивается примерно в 50 особей. Долгая изоляция сделала этих медведей заметно отличающимися от сородичей из других регионов Европы и Северной Америки, как и в случае с выживанием белых медведей в Арктике, где условия среды формируют уникальные черты вида.

По словам руководителя исследования Андреа Бенаццо из Университета Феррары, ключевую роль сыграло историческое сокращение лесов.

"Одной из основных причин снижения и изоляции, вероятно, была расчистка лесов, связанная с распространением сельского хозяйства и увеличением плотности населения в Центральной Италии", — сказал Бенаццо.

Как человек стал фактором отбора

На протяжении веков фермы, сады и дороги постепенно занимали долины, где медведи кормились и устраивали берлоги. В таких условиях более агрессивные животные чаще становились "проблемными" и подвергались отлову или уничтожению. Более спокойные особи, наоборот, имели больше шансов выжить и оставить потомство — похожие механизмы наблюдаются и там, где дикие животные учатся жить рядом с людьми.

Такое давление не было осознанным отбором, но со временем оно могло изменить то, какие поведенческие черты передаются следующим поколениям. Учёные подчёркивают, что речь идёт не только о привычке, но и о возможных наследственных изменениях.

Геномы, поведение и размер тела

Агрессия у млекопитающих формируется сложным образом — через гормоны, работу мозга, ранний стресс и обучение. Чтобы понять, есть ли в этом генетическая основа, исследователи искали закономерности в ДНК, которые отличают апеннинских медведей от других популяций.

Для этого команда создала эталонный геном апеннинского медведя и сравнила его с геномами медведей из Словакии и Северной Америки. Такой подход позволил увидеть редкие варианты, которые обычно теряются в менее точных картах ДНК.

Цена длительной изоляции

Анализ показал серьёзную потерю генетического разнообразия. У апеннинских медведей обнаружено значительно меньше вариантов ДНК, чем у других бурых медведей, а также признаки близкородственного скрещивания. В некоторых случаях одинаковые участки генома составляли более 66% всей ДНК особи.

Такая ситуация повышает риск накопления вредных мутаций и делает популяцию уязвимой к болезням, нехватке пищи и климатическому стрессу.

Почему медведи стали меньше

Размер тела у крупных млекопитающих зависит от климата, доступности пищи и уровня опасности. Меньшая масса требует меньше энергии и может сокращать дальние перемещения, а значит — и вероятность столкновений с человеком. Поведенческие изменения возникают быстрее, а физические признаки закрепляются уже на более длинных временных отрезках.

Популярные вопросы об апеннинских бурых медведях

Почему апеннинские медведи отличаются от других бурых медведей?

Из-за длительной изоляции и жизни рядом с человеком, что повлияло и на гены, и на поведение.

Опасно ли низкое генетическое разнообразие?

Да, оно повышает уязвимость к болезням и снижает способность адаптироваться к изменениям среды.

Стоит ли завозить медведей из других регионов?

Это спорный шаг: он может помочь численности, но навредить локальной адаптации.