Они не кусают наугад: выбор жертвы происходит задолго до укуса и редко бывает случайным

Комары выбирают людей по индивидуальному запаху, а не случайно —Earth
Зоосфера

Комары способны находить человека по запаху с точностью навигационной системы и именно так выбирают цель для укуса. Новые данные показывают, что эти насекомые не полагаются на случай и действуют последовательно, фиксируясь на индивидуальном человеческом аромате. Причём выбор жертвы остаётся стабильным из ночи в ночь. Об этом сообщает Earth.

Комар и человек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Комар и человек

Как комары находят человека на расстоянии

Исследование проводила международная команда под руководством Коннора Дж. Макменимана из Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса. Учёные работали в Замбии, где построили открытую лётную камеру объёмом около 35 тысяч кубических футов. Внутри неё тестировали поведение самок малярийных комаров в условиях, максимально приближённых к реальным.

Эксперименты показали, что ключевым ориентиром для насекомых служит не тепло само по себе, а сложная смесь запахов, исходящих от человеческого тела. Комары улавливали эти сигналы на расстоянии и целенаправленно следовали за ними, пока не оказывались рядом с источником. Подобная чувствительность объясняет, почему комары появляются в новых регионах и быстро адаптируются к непривычным условиям.

Почему углекислый газ — не главный фактор

Углекислый газ действительно влияет на поведение комаров, но его роль оказалась вспомогательной. Когда к тёплым объектам добавляли около 400 частей на миллион CO₂ сверх фонового уровня, число посадок резко возрастало. Однако полноценный человеческий запах вызывал гораздо более активную реакцию, чем углекислый газ в одиночку.

Это подтверждает, что CO₂ лишь помогает привлечь внимание и приблизить комара, тогда как окончательный выбор цели определяется именно запахом кожи и дыхания.

Индивидуальный риск и "любимчики" комаров

В одном из этапов эксперимента учёные сравнивали запахи шести добровольцев. Наблюдения велись несколько ночей подряд, и предпочтения насекомых оставались устойчивыми. Один и тот же человек стабильно привлекал больше комаров, чем остальные.

"Запах всего тела человека оказался значительно сильнее других сигналов, и некоторые участники снова и снова оказывались более привлекательными для комаров", — отмечается в материалах исследования.

Анализ показал, что наиболее привлекательные люди выделяли больше определённых карбоновых кислот — продуктов обмена веществ кожи и активности микробиома. Наименее привлекательные, напротив, имели более низкий уровень этих кислот и более высокое содержание эвкалиптола.

Как работают запахи и рецепторы

Основу человеческого аромата составляют летучие органические соединения — молекулы, которые легко испаряются и разносятся по воздуху. Ранее лабораторные исследования уже показывали, что комбинации молочной кислоты, аммиака и короткоцепочечных кислот вызывают у комаров особенно сильную реакцию.

Молекулярные данные подтверждают, что у насекомых есть специализированные ионотропные рецепторы, чувствительные именно к таким соединениям. По схожему принципу в природе работают и другие формы химической защиты животных, основанные на запахах и летучих веществах.

Практическое значение для защиты от укусов

Полученные данные открывают несколько направлений для защиты людей от комаров. Один из вариантов — создание ловушек с синтетическими приманками, повторяющими наиболее привлекательные запахи, чтобы уводить насекомых от спящих людей. Другой путь — изменение индивидуального запахового профиля человека, чтобы сделать его менее заметным.

При этом исследователи подчёркивают: быстрых решений не существует, так как решающую роль играет не один компонент, а весь ароматический "букет".

Сравнение основных сигналов, привлекающих комаров

Запах человеческого тела действует на больших расстояниях и определяет направление полёта. Углекислый газ помогает комару войти в зону визуального контакта, но без запаха его эффект ограничен. Тепло становится значимым только на финальной стадии, когда насекомое уже находится рядом с целью и выбирает место для посадки.

Плюсы и минусы использования запахов в борьбе с комарами

Использование ароматических приманок может снизить число укусов без прямого контакта с людьми. Такие ловушки подходят для установки рядом с домами и спальными зонами. Однако создание универсальной формулы затруднено из-за индивидуальных различий запахов.

Попытки изменить запах человека с помощью косметики или диеты выглядят перспективно. Тем не менее воздействие на один компонент аромата редко даёт устойчивый эффект. Кроме того, такие подходы требуют осторожности и научной проверки.

Советы по снижению привлекательности для комаров шаг за шагом

Используйте репелленты, воздействующие сразу на несколько рецепторов насекомых.

Комбинируйте личную защиту с москитными сетками и ловушками.

Учитывайте время активности комаров — чаще всего это вечер и ночь.

В районах риска применяйте комплексные меры, а не один способ защиты.

Популярные вопросы о том, как комары находят людей

Почему одних людей кусают чаще других?
Из-за различий в составе кожных кислот и других летучих соединений, которые формируют индивидуальный запах.

Можно ли полностью скрыть свой запах от комаров?
Полностью — нет, но сочетание репеллентов и физических барьеров заметно снижает риск укусов.

Что эффективнее: тепло или запах?
Запах играет ключевую роль, а тепло важно только на финальном этапе приближения.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
