Пингвины наполнили желудок пум в Патагонии: новые пищевые привычки перепрошили характер хищников

Пумы в Патагонии сократили охотничьи территории из-за пингвинов — эколог Серота

На побережье аргентинской Патагонии складывается новая экологическая реальность, в которой привычные роли меняются местами. Магеллановы пингвины, десятилетиями чувствовавшие себя на суше в относительной безопасности, столкнулись с угрозой, к которой оказались не готовы. Опасность пришла не со стороны океана, а с материка, где вновь появился крупный наземный хищник.

Фото: Freepik by kamchatka, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пингвины

Возвращение хищника и забытый баланс

В начале XX века юг Аргентины пережил резкую трансформацию. Активное развитие овцеводства превратило Патагонию в важный аграрный регион, а защита стад стала приоритетом для фермеров. Пумы, или горные львы (Puma concolor), считавшиеся главной угрозой домашнему скоту, системно уничтожались и практически исчезли с прибрежных территорий.

Истребление ключевого хищника нарушило привычный баланс экосистемы. Побережье, ранее опасное для наземных птиц, оказалось свободным от крупных хищников. Это окно возможностей быстро использовали магеллановы пингвины (Spheniscus magellanicus), которые начали покидать островные колонии и осваивать материк. За несколько десятилетий их численность на побережье Аргентины стабильно росла, а колонии расширялись.

Пингвины на материке: период устойчивости

Освоение материка стало для пингвинов стратегическим преимуществом. Здесь они получили доступ к новым местам для гнездования, меньшую конкуренцию и относительную защищенность на суше. Основные угрозы по-прежнему исходили со стороны моря — косаток и морских леопардов, однако на берегу птицы чувствовали себя уверенно.

Колонии формировались на скалистых участках побережья, в том числе в районах, которые сегодня входят в состав национальных парков. В течение десятилетий эта модель работала: пингвины успешно размножались, а наземные хищники отсутствовали.

Экологическая реставрация и ее побочные эффекты

Ситуация начала меняться в XXI веке, когда природоохранная политика Аргентины дала ощутимые результаты. Создание национальных парков, ограничения на отстрел и программы защиты крупных млекопитающих позволили Puma concolor постепенно вернуться в прежние ареалы обитания.

Горные львы вновь появились на патагонских берегах, но экосистема за время их отсутствия изменилась. Помимо традиционной добычи — гуанако (Lama guanicoe), диких родственников лам, — пумы обнаружили новый источник пищи. Тысячи пингвинов, гнездящихся плотными колониями на земле, оказались лёгкой и доступной добычей.

Как пингвины изменили поведение пум

Необычную пищевую цепочку подробно изучила международная группа биологов и экологов под руководством Митчела Сероты из Калифорнийского университета в Беркли. Результаты работы опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Учёных интересовало, как появление нового ресурса влияет на пространственное поведение пум, их рацион и социальные взаимодействия. Исследование проводилось в национальном парке Монте-Леон в период с 2019 по 2023 год.

Для анализа специалисты использовали спутниковые GPS-ошейники, которыми оснастили 14 особей Puma concolor. Это позволило отслеживать маршруты перемещения хищников и сопоставлять их поведение в разные сезоны года. Ключевым фактором стало то, что пингвины находятся в парке чуть более половины года, пишет Naked Science.

Необычные выводы полевых наблюдений

Данные показали резкие изменения в экологии горных львов. Пумы, включившие пингвинов в рацион, занимали значительно меньшие охотничьи территории, чем особи, охотившиеся исключительно на гуанако. Обилие пищи снижало необходимость в дальних перемещениях.

Кроме того, учёные зафиксировали нетипичное для этих одиночных хищников поведение. Вблизи пингвиньих колоний пумы стали чаще пересекаться друг с другом и терпимее относиться к присутствию сородичей.

"Пингвины, похоже, для пум то же самое, что лосось для бурых медведей. Обильная и легкодоступная пища заставляет хищников терпеть близкое соседство сородичей", — объяснил руководитель исследования Митчел Серота.

Гибкость хищников как фактор риска

В нормальных условиях Puma concolor охотятся на подвижных травоядных, обитающих на равнинах, в лесах и горных районах. Морские птицы, гнездящиеся плотными группами на земле, не входят в их типичный рацион. Однако наблюдения подтвердили высокую поведенческую адаптивность крупных хищников.

Этот случай стал показательным примером того, как быстро животные способны перестраивать стратегии выживания при изменении условий среды. Для пингвинов такая гибкость обернулась серьёзным риском.

Новые экосистемные связи и эффект домино

Авторы исследования подчёркивают: восстановление дикой природы — это не возврат к "идеальному прошлому". Возвращение крупного хищника в уже измененную экосистему формирует новые связи, которые ранее не существовали.

Изменения в рационе и пространственном поведении пум могут запустить цепные реакции во всей экосистеме Патагонии. Несмотря на то что основу их питания по-прежнему составляют гуанако, регулярное потребление пингвинов способно повлиять на численность птиц, структуру колоний и маршруты их расселения.

Будущее пингвинов на материке

Учёные пока не могут однозначно ответить на главный вопрос: приведет ли растущее давление со стороны наземных хищников к тому, что магеллановы пингвины снова начнут покидать материк и возвращаться к островному образу жизни. Такой сценарий возможен, но его реализация будет зависеть от множества факторов — от интенсивности охоты до способности птиц адаптироваться.

Как отмечает Митчел Серота, восстановление дикой природы в условиях антропогенно измененных ландшафтов создает принципиально новую реальность. Эти процессы меняют поведение животных и структуру популяций не по историческим лекалам, а по новым, часто непредсказуемым сценариям.

Кратко об охоте пум на пингвинов

Почему пумы начали охотиться на пингвинов?

Из-за высокой плотности колоний и легкой доступности добычи на суше.

Может ли это повлиять на численность пингвинов?

Да, при усилении давления возможны изменения структуры и расположения колоний.

Что важнее: защита хищников или птиц?

Современная экология исходит из необходимости баланса, а не приоритета одного вида над другим.