В тропических лесах Южной Америки обитает существо, способное одновременно восхищать и пугать. Его длина сопоставима с размером человеческой стопы, а яд делает его одним из самых опасных беспозвоночных на планете. Эта многоножка охотится не только на насекомых, но и на животных крупнее себя.
Амазонская гигантская многоножка считается крупнейшей среди всех известных видов. Взрослые особи достигают 30 сантиметров в длину и имеют 21 пару ног, распределённых по 27 сегментам тела. Первая пара конечностей преобразована в ядовитые когти, с помощью которых животное атакует добычу. Такая анатомия делает многоножку исключительно эффективным хищником.
Этот вид распространён не только в бассейне Амазонки, но и в других регионах Южной Америки, а также на юге Карибского бассейна. Чаще всего многоножку можно встретить во влажных тропических лесах, под камнями, в гниющей древесине и пещерах.
Яд амазонской гигантской многоножки используется для охоты и защиты. Он способен парализовать и убивать беспозвоночных, а также мелких позвоночных животных, включая ящериц, птиц и грызунов. Отдельные наблюдения показывают, что многоножка может справляться даже с летучими мышами.
В одном из исследований описывалось, как многоножка нападала на летучих мышей, подстерегая их на потолках пещер. Несмотря на то что масса жертвы почти сопоставима с массой хищника, разница оказывалась некритичной. Также зафиксированы редкие, но трагические случаи, когда укус этой многоножки приводил к гибели ребёнка, а также эпизоды, при которых она поедала ткани человеческого трупа.
Многоножки нередко путают с тысяченожками, однако между ними есть принципиальные различия. Многоножки являются активными хищниками и имеют по одной паре ног на сегмент, тогда как тысяченожки чаще питаются растительными остатками и обладают двумя парами ног на сегмент. Кроме того, именно многоножки используют яд для охоты.
В большинстве случаев он вызывает сильную боль и отёк, но редко бывает смертельным при своевременной помощи.
В естественной среде — нет, однако отдельные особи могут содержаться в террариумах.
Использовать москитные сетки, заделывать щели и регулярно проверять тёмные влажные места.
Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.