Длина — с человеческую стопу, яд — смертельный: хищник джунглей, который держит в страхе Амазонку

Биологи назвали амазонскую гигантскую многоножку крупнейшей в мире

В тропических лесах Южной Америки обитает существо, способное одновременно восхищать и пугать. Его длина сопоставима с размером человеческой стопы, а яд делает его одним из самых опасных беспозвоночных на планете. Эта многоножка охотится не только на насекомых, но и на животных крупнее себя.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Многоножка

Самая крупная многоножка на Земле

Амазонская гигантская многоножка считается крупнейшей среди всех известных видов. Взрослые особи достигают 30 сантиметров в длину и имеют 21 пару ног, распределённых по 27 сегментам тела. Первая пара конечностей преобразована в ядовитые когти, с помощью которых животное атакует добычу. Такая анатомия делает многоножку исключительно эффективным хищником.

Этот вид распространён не только в бассейне Амазонки, но и в других регионах Южной Америки, а также на юге Карибского бассейна. Чаще всего многоножку можно встретить во влажных тропических лесах, под камнями, в гниющей древесине и пещерах.

Насколько опасен её яд

Яд амазонской гигантской многоножки используется для охоты и защиты. Он способен парализовать и убивать беспозвоночных, а также мелких позвоночных животных, включая ящериц, птиц и грызунов. Отдельные наблюдения показывают, что многоножка может справляться даже с летучими мышами.

В одном из исследований описывалось, как многоножка нападала на летучих мышей, подстерегая их на потолках пещер. Несмотря на то что масса жертвы почти сопоставима с массой хищника, разница оказывалась некритичной. Также зафиксированы редкие, но трагические случаи, когда укус этой многоножки приводил к гибели ребёнка, а также эпизоды, при которых она поедала ткани человеческого трупа.

Многоножки и тысяченожки: в чём отличие

Многоножки нередко путают с тысяченожками, однако между ними есть принципиальные различия. Многоножки являются активными хищниками и имеют по одной паре ног на сегмент, тогда как тысяченожки чаще питаются растительными остатками и обладают двумя парами ног на сегмент. Кроме того, именно многоножки используют яд для охоты.

Популярные вопросы о гигантских многоножках

Насколько опасен укус амазонской гигантской многоножки для взрослого человека?

В большинстве случаев он вызывает сильную боль и отёк, но редко бывает смертельным при своевременной помощи.

Можно ли встретить такую многоножку за пределами Южной Америки?

В естественной среде — нет, однако отдельные особи могут содержаться в террариумах.

Что лучше делать для защиты жилья в тропиках?

Использовать москитные сетки, заделывать щели и регулярно проверять тёмные влажные места.